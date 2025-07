Pléann Mark Tozer 'longa caillte' Chuan Darwin

Beidh an tumadóir teicniúil agus an caomhnóir Mark Tozer ag caint faoi 'longa caillte' Chuan Darwin nuair a bheidh sé ar an Tech Stage ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i Sydney i mí Mheán Fómhair.

Cibé acu báisteach nó grian, bíonn Mark amuigh ag siúl ar chóstaí Dheisceart na hAstráile – tá grá domhain aige don aigéan ar feadh a shaoil. Ag fás aníos i Birkenhead, Deisceart na hAstráile, chaith Mark deireadh seachtaine mar leanbh ag snorcláil ag Semaphore, rud a spreag paisean a bhfuil breis is 8,000 tumadóireacht ar fud na cruinne mar thoradh air ó shin.

Tumadóir taithíochta ó 1988 i leith, déanann Mark iniúchadh ar longbhriste domhain agus ar shuíomhanna mistéireacha ag baint úsáide as ath-análaithe ardteicneolaíochta, gás measctha, agus fiosracht gan eagla. Ó longbhriste Darwin Harbour ón Dara Cogadh Domhanda go dtí doimhneacht finscéalach Truk Lagoon, SS President Coolidge Vanuatú, agus Palau, déanann sé doiciméadú ar stair faoi uisce le cruinneas agus cúram.

Ní stopann dúthracht Mark ag an tumadóireacht. Is comhpháirtí gnó é le Andrew Fox ag Rodney Fox Shark Expeditions, rud a thugann deis do thumadóirí bualadh le siorcanna móra bána go sábháilte agus tacaíocht a thabhairt do thaighde ríthábhachtach ag an am céanna. I measc a chuid oibre caomhnaithe tá bunú Dive for Cancer in 2013 – ag bailiú cistí don Chomhairle Ailse – agus ag seoladh Músaem agus Ionad Taighde Rodney Fox & Mark Tozer, músaem tumtha atá tiomnaithe do shaol na mara, oidhreacht tumadóireachta, agus oideachas aigéin.

Sa bhliain 2022, chuaigh Mark isteach i Sharks and Rays Australia (SARA) mar Stiúrthóir, ag tacú le hiarrachtaí chun speicis mhuirí is míthuiscintí san Astráil a chosaint.

Cibé acu atá sé ag treorú iarrachtaí caomhnaithe, ag tumadóireacht le finscéalta ar nós an Dr Sylvia Earle, nó ag spreagadh an chéad ghlúin eile de mhaoir aigéin, leanann Mark Tozer de bheith ag casadh paisean ina ghníomh – faoi uisce agus ar tír araon.

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

