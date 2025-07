Cuireann Michael Aw béim ar chaomhnú

Is duine cáiliúil é Michael Aw i grianghrafadóireacht faoi uisce, taiscéalaíocht agus caomhnú aigéin, agus beidh sé ag tabhairt chuig an grianghraf Céim ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i Sydney i mí Mheán Fómhair.

Tá Michael i gceannas ar iarrachtaí chun feasacht a mhúscailt faoi shaincheisteanna mara agus tionscnaimh chaomhnaithe a chur chun cinn, agus ina theannta sin, feidhmíonn sé mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Deep Hope Inc, eagraíocht a bhunaigh sé i gcomhar leis an Dr Sylvia Earle chun tumoideachais a fhorbairt le haghaidh taiscéalaíochta domhainmhara.

Aithníodh Michael as a chuid ranníocaíochtaí den scoth do na healaíona, bronnadh Gradam NOGI air agus ionduchtaíodh é i gcomhaltacht Acadamh Mheiriceá na nEalaíon agus na nEolaíochtaí Faoi Uisce.

Is Comhalta de Chlub na dTaiscéalaithe é freisin, rud is fianaise ar a shaineolas agus a cheannaireacht sa réimse. Le paisean don taiscéalaíocht, tá ceithre thuras taiscéalaíochta bratach i gceannas ar Michael chuig réigiúin an Antartaigh agus an Artaigh, ag tabhairt léargais luachmhara ar na timpeallachtaí iargúlta agus gan smál seo.

Mar údar bisiúil, tá 40 leabhar scríofa ag Michael ar ghnéithe éagsúla den aigéan, ag roinnt a chuid eolais agus taithí le lucht féachana domhanda. Tá moladh forleathan faighte ag a chuid oibre, rud a thuill breis is 68 gradam grianghrafadóireachta idirnáisiúnta dó agus aitheantas mar cheann de na grianghrafadóirí nádúir is mó tionchar ar domhan ag Outdoor Photographer.

Is é Michael bunaitheoir Asian Geographic agus OceanNEnvironment Ltd, eagraíocht neamhrialtasach atá cláraithe le Environment Australia. Trí na hardáin seo, leanann sé de bheith ag abhcóideacht ar son caomhnú mara agus ag spreagadh daoine eile chun páirt a ghlacadh san iarracht chun ár n-aigéin a chosaint do na glúnta atá le teacht.

Is léiritheoir agus stiúrthóir é freisin do roinnt scannán agus ceoil físeáin; 24 Uair an Chloig Faoi Mhuir Bhogha Ceatha – Ba é an chéad cheann de na hOileáin Mhaildíve a rinne sé. clár faisnéise, faoina thumadh 24 uair an chloig ar an sceir faoi uisce, a léiríodh don National Geographic Channel in 2001. Is é 2099 Power in Us an ceann is déanaí uaidh, scannán faoi ghníomhú ar son na haeráide chun Global Net-Zero a chur chun cinn faoi 2035.

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

