Michelle Cove, Rosemary Lunn agus Anne Hasson – ionduchtaithe Hall of Fame na Tumadóireachta Scúba 2025

Tá na hionduchtaithe ó 2025 – Michelle Cove, Rosemary Lunn agus Anne Hasson – chuig Halla na Laochra Idirnáisiúnta um Thumadóireacht Scúba (ISDHF) uathúil mar gurb é seo an chéad uair gur mná iad na baill go léir atá á n-ionduchtú.

Bunaithe ag Aireacht Turasóireachta Oileáin Cayman i 2000, ceiliúrann an ISDHF ceannairí tionscail tumadóireachta a chuir le rath na tumadóireachta scúba áineasa ar fud an domhain trí nuálaíocht agus dul chun cinn a rinneadh i réimsí na turasóireachta tumadóireachta, dearadh trealaimh, sábháilteacht tumadóireachta, cuimsitheacht, taiscéalaíocht, eachtraíochta, nuálaíocht agus go leor eile.

I measc na n-ionduchtaithe i mbliana tá Simone Melchoir-Cousteau (An Fhrainc) agus Women Divers Hall of Fame (Stáit Aontaithe Mheiriceá) mar Ceannródaithe Luatha, Michelle Cove (Na Bahámaí), Anne Hasson (Stáit Aontaithe Mheiriceá), agus Rosemary E. Lunn (An Ríocht Aontaithe) mar Ionduchtaithe, agus Hidy Yu Hiu-Tung mar chatagóir nua don ISD.

Téann siad le mná suntasacha eile sa tionscal san ISDHF, lena n-áirítear Jill Heinerth (2020), an Dr Eugenie Clark (2010), agus Cathy Church (2008).

Déanfar ionduchtaithe 2025 a ionduchtú go foirmiúil isteach i halla na Laochra ag searmanas sna hOileáin Cayman an 20 Meán Fómhair 2025.

Roghnaíodh ionduchtaithe na bliana seo as an méid suntasach a chuir siad le tionscal na tumadóireachta:

Michelle Cove (Na Bahámaí)

Bhí Michelle Cove lárnach i bhforbairt na Bahámaí Tumadóireachta Stuart Cove go ceann de na hoibríochtaí tumadóireachta is mó sa Mhuir Chairib. Dhaingnigh agus d’fhás sí lamháltais spóirt uisce agus tumadóireachta do chomhpháirtithe móra ar nós Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines, agus clubanna príobháideacha. Faoina ceannaireacht, d’fhorbair an chuideachta raon éagsúil de thairiscintí, lena n-áirítear SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Boilgeog Faoi Uisce Intumtha), snorcallú, spóirt uisce, agus grianghrafadóireacht agus físeáin faoi uisce, ag déanamh eispéiris aigéin den scoth inrochtana do chuairteoirí ar fud an domhain.

Tá Michelle ina ceannaire oilte tumadóireachta siorcanna, agus tá sí ina tacadóir sábháilteachta, oideachais agus caomhnaithe mara siorcanna ar feadh an tsaoil. Cruthaíodh Tearmann Siorcanna na Bahámaí in 2011, an chéad cheann dá leithéid san Atlantach mar thoradh ar a comhoibriú le Grúpa Comhshaoil ​​PEW agus Iontaobhas Náisiúnta na Bahámaí. Bhí sí ina príomh-abhcóide freisin in iarrachtaí feasachta agus díothaithe ionracha iasc leon, chomh maith le caomhnú coiréil, cur i bhfeidhm plandlainne, agus tionscnaimh plandála chun cabhrú le héiceachórais ríthábhachtacha sceireacha a athchóiriú.

Michelle Cove

A Teagascóir Scúba Uisce Oscailte PADI, tá Michelle tar éis tumadóirí iomadúla a thabhairt isteach ar áilleacht na Bahámaí, ag spreagadh caomhnú aigéin. Bhí sí lárnach i mbunú na n-eagraíochtaí Ocean Watch Bahámaí agus Children on the Reef dírithe ar oideachas a chur ar aos óg na Bahámaí faoin aigéan, gairmeacha beatha a chothú sa tionscal spóirt uisce agus caomhnú mara.

Síneann saineolas Michelle chuig tionscal na scannán agus na teilifíse, áit ar thraenáil sí go leor daoine teilifíse agus scannáin chun tumadóireacht a dhéanamh agus d'fheidhmigh sí mar thumadóir sábháilteachta, tallainne ar an gceamara, agus oirfideach stunt. I measc a cuid oibre tá léiriúcháin mhóra ar nós James Bond, Into the Blue, Flipper, agus tionscadail le haghaidh Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network agus History Channel.

Sa lá atá inniu ann, tá úinéireacht ag cuideachta Michelle, Resort Lifestyle Ltd, ar Albany agus Lyford Cay Watersports, agus cuireann siad sár-eispéiris tumadóireachta, snorcallaithe agus spóirt uisce ar fáil sna Bahámaí.

Anne Hasson (Stáit Aontaithe Mheiriceá)

Rinne iarrachtaí ceannródaíocha Anne Hasson an tionscal tumadóireachta scúba beochláraithe a athbheochan tar éis di an Cayman Aggressor clúiteach a sheoladh i 1984. Mar Leas-Uachtarán Aggressor Adventures, maoirsíonn Anne na ranna Áirithintí, Margaíochta agus Fógraíochta, ag cothabháil sláine agus íomhá branda agus féiniúlacht chorparáideach na cuideachta 41 bliain d'aois. Sa lá atá inniu ann, socraíonn Aggressor Adventures caighdeáin nua don turasóireacht tumadóireachta agus eachtraíochta ar fud an domhain.

Faoina ceannaireacht, tá leathnú déanta ag Aggressor Adventures chun 24 luamh idirnáisiúnta tumadóireachta beo ar bord, lóistí sínithe, faire éan agus turas mara abhann a chuimsiú, ag feidhmiú i suíomhanna sármhaithe mar na Bahámaí, an Bheilís, na hOileáin Cayman, Galapagos, an Éigipt, na Oileáin Mhaildíve, agus níos faide i gcéin.

Anne Hasson

Abhcóide paiseanta don tumadóireacht inbhuanaithe, cuireann Anne cleachtais taistil atá neamhdhíobhálach don chomhshaol chun cinn chun éiceachórais mhuirí a chosaint i ngach láthair Aggressor. Tá baint aici freisin le hardchaighdeáin seirbhíse do chustaiméirí a bhunú, ag daingniú Aggressor Adventures mar cheannaire domhanda i dtionscal na turasóireachta.

Feidhmíonn Anne freisin ar Bhord na Stiúrthóirí don Sea of ​​Change Foundation, ag cur le caomhnú domhanda agus is ionduchtach í i Halla na Laochra Mná Divers (2010).

Rosemary Lunn (An Ríocht Aontaithe)

Is cloch mhíle stairiúil é ionduchtú Rosemary Lunn agus í ar an gcéad bhean Briotanach a fuair an onóir seo.

Agus na blianta fada de shaineolas aici lena rannchuidithe éagsúla, bhí ról lárnach ag Rosemary i múnlú an tionscail tumadóireachta, agus is iriseoir gairmiúil, bisiúil, cainteoir, oideachasóir, eagraí imeachtaí agus abhcóide ar son sábháilteacht agus oideachas tumadóireachta í.

Is teagascóir oilte tumadóireachta í Rosemary, agus tá deimhnithe aici mar Theagascóir Foirne PADI IDC, Ardteagascóir BSAC, agus tumadóir Trimix agus CCR, le taithí fhairsing mhúinteoireachta sa RA agus go hidirnáisiúnta.

Síneann a tionchar níos faide ná tumadóireacht áineasa agus theicniúil – is í an chéad tumadóir sibhialtach neamh-mhíleata agus an chéad tumadóir baineann le dul isteach in Aireacht Cosanta na RA mar chuid den Fhoireann um Chaighdeáin Tumadóireachta Cosanta.

Rosemary Lunn

Ba nuálaí sa tumadóireacht theicniúil í Rosemary, agus bhí sí ina comhbhunaitheoir ar sionóisiam tumadóireachta ardleibhéil agus teicniúil EUROTEK, bhunaigh TEKDiveUSA, agus chomhordaigh Rebreather Forum 3 thar ceann AAUS, DAN, agus PADI.

D’fhóin sí ar bhord Chumann Trádála na dTionscail Scotha (SITA) agus tá sí ar Ghrúpa Sábháilteachta Tumadóireachta na Breataine (BDSG), áit a leanann sí ag múnlú caighdeáin tionscail agus dea-chleachtais.

Tá aitheantas tuillte aici mar gheall ar an obair iontach a rinne sí, lena n-áirítear an Gradam SSI Platanam Tumadóir, agus tá sí ina Ball Comhlach de Halla Laochra na dTomadóirí Mná.

Ceannródaithe Luath

Aithnítear go forleathan Simone Melchoir-Cousteau, na Fraince, mar an chéad bhean tumadóir scúba agus uisceadán, agus bean chéile agus páirtí ionúin an aigéaneolaí iomráiteach, Jacques-Yves Cousteau. Bhí sí lárnach ina chomh-aireagán ar an Aqualung, aireagán réabhlóideach a d'athraigh tumadóireacht scúba, a chuir in aithne é don innealtóir agus don mhaoiniú.

Bhí baint aici le sealbhú na Calypso, árthach taighde cáiliúil an teaghlaigh Cousteau, agus bhí ról lárnach aige san oibríocht ar muir. Chun an Calypso ar go luath ar thurais, dhíol sí seoda agus cótaí fionnaidh a muintire chun breosla agus uirlisí riachtanacha loingseoireachta a cheannach don soitheach. Bhí aithne uirthi mar ‘La Bergere’, an tAoire, mar ghníomhaigh sí mar altra, síciatraí agus máthair don chriú fir uile ar feadh 40 bliain.

Sa bhliain 1963, rinne Simone stair trí bheith ar an gcéad uisceadán baineann ar domhan nuair a thug sí cuairt ar ghnáthóg faoin bhfarraige Conshel II sa Mhuir Rua. Leanann a oidhreacht mar bhean cheannródaíoch sa tumadóireacht scúba agus i dtaiscéalaíocht aigéin ag spreagadh na nglún taiscéalaithe agus caomhnóirí ar fud an domhain.

Simone Melchoir-Cousteau

Is cumann onóra idirnáisiúnta, neamhbhrabúis, gairmiúil é Halla Laochra na dTomadóirí Mná atá bunaithe sna Stáit Aontaithe, atá tiomanta do ranníocaíochtaí tumadóirí ban a aithint agus a onóir, agus tacú leis an gcéad ghlúin eile de thumadóirí, a bhfuil raon leathan réimsí ag baint le ranníocaíochtaí na mball, lena n-áirítear Na hEalaíona, Eolaíocht, Leigheas, Taiscéalaíocht & Teicneolaíocht, Seandálaíocht Faoi Uisce, Gnó, na Meáin Chumarsáide, Oiliúint & Oideachas, Sábháilteacht, Spórt Tráchtála & Míleata, Tumadóireacht agus Tumadóireacht.



D’ionsaigh WDHOF a chéad rang de 71 ball in 2000, ag léiriú cuid de na mná is mó a raibh tionchar acu i stair na tumadóireachta, mar an Dr Sylvia Earle, aigéaneolaí clúiteach, agus an Dr Eugenie Clark, ar a dtugtaí an ‘Shark Lady’, aitheanta as a gcuid oibre ceannródaíoch le heolaíocht agus taiscéalaíocht na mara. Ó 2024, tá 260 ball sa Halla, as 30 stát agus Críoch SAM agus 22 tír ar fud an domhain.

Halla na Laochra Mná Tumadóirí

leantóir

Aisteoir agus eiseamláir cháiliúil idirnáisiúnta is ea Hidy Yu Hiu-Tung ó Hong Cong a bhfuil os cionn 19 mbliana de thaithí aici ar thumadóireacht scúba, ag meascadh a paisean don aigéan le gairm dhinimiciúil i súile an phobail. Mar theagascóir deimhnithe tumadóireachta scúba, tumadóir teicniúil, agus tumadóir saor in aisce, ní hamháin go bhfuil máistreacht déanta ag Hidy Yu ar ealaín na taiscéalaíochta faoi uisce ach tá sé ina abhcóide tiomnaithe do chaomhnú muirí freisin.

In 2011, ceapadh í mar urlabhraí don Iníon Scuba International, ag baint úsáide as a tionchar chun cosaint na n-éiceachóras muirí a chosaint. Mhéadaigh a tiomantas don abhcóideacht aigéin in 2016 nuair a rinneadh ambasadóir don Asia Dive Expo (ADEX) í, áit a leanann sí uirthi ag tabhairt cainteanna láidre ar chaomhnú muirí do lucht éisteachta idirnáisiúnta.

Hidy Yu Hiu Tung

Déanann Hidy Yu gníomh díreach chun timpeallachtaí muirí a chosaint, tar éis í a bheith i gceannas ar thionscnaimh ghlantacháin taibhsí i Hong Cong ó 2019. In 2023, ainmníodh í mar Ambasadóir Ghost Net do ADEX Singeapór agus rinne sí glantachán aigéin neamhghnách 23 uair an chloig gan stad i Sabah, ag cur béime ar a tiomantas d'iarrachtaí caomhnaithe inláimhsithe.

Tá go leor gradaim tuillte ag rannpháirtíocht Hidy don phobal tumadóireachta agus do chosaint an chomhshaoil, lena n-áirítear Gradam Réalta Éirí Amach an Abhcóide Tionscail ag ADEX China in 2018 agus Gradam Seirbhíse Sármhaith an NAUI in 2021.

In 2024, chomhbhunaigh Hidy Yu an Bling Bling Ocean Foundation, eagraíocht atá tiomanta do chaomhnú aigéin a chur chun cinn trí thionscnaimh charthanachta agus for-rochtana oideachais. Agus í ag baint leasa as a hardán mar dhuine poiblí, ardaíonn sí feasacht i gcónaí ar cheisteanna ríthábhachtacha comhshaoil ​​agus eagraíonn sí gníomhaíochtaí caomhnaithe rialta.