Misean Blue Planet: Spásaire ar scúba

Seans go raibh sí imithe ar scor óna iar-saol i bhfithis ach tá an spásbhean agus an tumadóir scúba NICOLE STOTT fós ar mhisean – chun sinn go léir a chur ar an eolas faoi na naisc ríthábhachtacha idir an cosmos agus ár ndomhan uisceach. Labhraíonn sí le Steve Weinman

Bhí áthas ar aíonna COMO Oileán Cócó sna Oileáin Mhaildíve le déanaí a bheith páirteach ar a gcuid tumadóireachta ag duine ar bith eile seachas spásaire veteranach - duine a raibh taithí acu ar gach rud ó tumadóireacht srutha go tumadóireacht shuigh go siúlóidí spáis ina cuid ama.

Fiú amháin leis na blianta fada seo isteach sa Spás-Aois, ag am ina bhfuil saoránaigh sármhaithe ag déanamh a dturais loingis féin thar dhomhantarraingt náid, fanann lucht spáis agus mná gairmiúla ina bpór neamhchoitianta.

Maidir léi féin, bhí Nicole Stott ag baint sult as tumadóireacht sceireacha san Aigéan Indiach agus deis úr aici an t-ábhar is fearr léi a phlé: na naisc iolracha idir na haigéin agus an spás.

Oileán Chócó COMO, suíomh do Champa Spásaire Oileán (COMO Cocoa Island) le déanaí

Bhí ionad saoire South Male Atoll, lena 33 Villas thar uisce, ina hóstach ar “Campa Spásaire an Oileáin”, le fanacht Nicole mar thoradh ar chomhpháirtíocht idir COMO agus an dá thionscnamh atá gar dá croí, Space For A Better World agus an Fhondúireacht Space for Art.

In éineacht le teagascóirí ó ionad tumadóireachta PADI Cocoa Island, rinne Nicole agus na haíonna iniúchadh ar shuímh mar Shambhala Reef, in aice leis an ionad saoire, agus Bay Reef, suite i murlach 12m-domhain le raon rathúil de frámaí iomadú coiréil.

B'fhearr leis na tumadóirí an saol muirí áitiúil: siorcanna sceireacha leide dubh, fleasc Napoleon agus an dá sheabhaic agus turtair ghlasa ar láithriú, mar aon le foireann tacaíochta d'eascanna moray, milseáin oirthearacha, breallaigh ollmhóra, anemonefish, ribí róibéis níos glaine, meitéisc, iasc leoin agus féileacán.

Nicole Stott ag iniúchadh an sceir (COMO Cocoa Island)

Turtar a fheiceáil (Cocoa Island)

Tar éis a gcuid tumadóireachta, bhí na haíonna in ann ithe le Nicole faoi na réaltaí agus leanúint ar aghaidh lena bplé san oíche.

“Bhí an t-ádh linn na Campaí Spásaire Oileán seo a dhéanamh i go leor de COMOláithreacha áille ar fud an domhain,” a deir Nicole. “Ceann de na rudaí is breá linn faoin obair seo le COMO ná go dtuigeann siad an nasc idir an fharraige agus an spás – go mairimid ar phláinéid aigéin.

“Tuigeann siad go bhfuil eispéireas fiúntach tuillte ag na páistí a thugann cuairt ar a láithreacha, agus fáiltíonn siad roimh pháistí ó na pobail áitiúla a bheith rannpháirteach. Tá sé seo an-tábhachtach dúinne – agus, mura bhfuil siad in ann na páistí áitiúla a thabhairt chuig an ionad saoire, tugann siad tús áite dúinn a thabhairt amach chuig na scoileanna agus na pobail áitiúla.

“Táimid thar a bheith buíoch freisin go dtugann na láithreacha seo deis dúinn dul isteach san uisce chun tumadóireacht a dhéanamh, agus gur féidir linn gníomhaíochtaí caomhnaithe a ionchorprú mar athchóiriú coiréil, mangróif a phlandáil agus glantacháin trá.”

Siorcanna aonair (COMO Cocoa Island)

Déanach don scúba

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Oscailte Uisce check-out dive together on Delray Beach.

“An t-am ar fad, bhí mé ag trácht ar an gcaoi nárbh fhéidir liom a chreidiúint gur fhan mé chomh fada le tosú ag tumadóireacht!”

That was half a lifetime ago. Nua-Eabhrac-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Tháinig deireadh lena gairm sa bhliain 1987 nuair a thosaigh sí ag obair le Pratt & Whitney mar innealtóir dearadh struchtúrach, agus céim san innealtóireacht aerloingseoireachta aici. D’aistrigh sí ar aghaidh go tapa chun dul le NASA ag Kennedy i Florida, agus i 1998 d’aistrigh sí go Johnson Space Center i Houston, Texas.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of oiliúint and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott an spásaire (NASA)

Sa chéad cheann de na misin ISS sin ghlac sí páirt ar an gcéad spásshiúlóid, agus bhí sí ar an gcomhalta deiridh den chriú turas chun filleadh ar an Domhan tríd an Tointeálaí Spáis. San iomlán chaith sí 104 lá sa spás.

'Is tumadóir é gach spásaire'

Mhair saol Nicole ag NASA ar feadh 27 bliain, ach nuair a chuaigh sí ar scor in 2015 ní raibh aon rún aici suí siar – d’fhág a conairí spáis agus scúba í ar mhisean.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Oscailte Uisce Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Ina measc seo tá go leor tumthaí i Saotharlann Sreabhadh Neodrach NASA (NBL) ag Johnson mar ullmhúchán do dhomhantarraingt nialasach agus na spássiúlóidí sin, chomh maith le hardscileanna a fháil mar ullmhúchán do thumadóireacht sáithiúcháin ar ghnáthóg taighde faoin bhfarraige tUisceadóir i bhFlorida.

Nicole is prepared for a NBL oiliúint dive (NASA)

“Na laethanta seo is tumadóir gach spásaire – nó bíonn sé ina spásaire nuair a roghnaítear iad,” a deir Nicole. Tharla go leor dá tumadóireacht áineasa amach ó oileán Bonaire i ndeisceart Mhuir Chairib. “Tá sé chomh inrochtana agus chomh hálainn ar na cúiseanna go léir a mbímid ag tumadh – dath agus éagsúlacht na beatha.”

Taitníonn eispéiris nua i gcónaí, áfach, agus tháinig na Oileáin Mhaildíve isteach sa chatagóir sin. “Tá sé chomh suimiúil domsa a fheiceáil cé chomh difriúil agus is féidir leis an saol agus an áilleacht a bheith ó áit amháin go háit eile ar domhan - bím i gcónaí ag cur tumthaí i gcomparáid lena bhfuil taithí agam i Bonaire.

“Dom féin, is iad na daoine is fearr liom gach áit a mbíonn mé ag tumadh leo. Is breá liom go háirithe é nuair is féidir liom tumadóireacht a dhéanamh le mo mhac - tá sé ag tumadóireacht agus i ngrá leis ó bhí sé 11." Is tumadóir é fear céile Nicole freisin, Christopher “fiontraí spáis” a rugadh ar Oileán Mhanann. Tá an lánúin lonnaithe i St Petersburg, Florida.

'Ní féidir léim díreach i do spásárthach'

Bhí misean gnáthóige taighde faoin bhfarraige an tUisceadóir i 2006 ina “eispéireas thar a bheith tábhachtach” do Nicole. Mar bhall den chriú ar thionscadal NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations), d'oibrigh sí go domhain le cúig uisceadán eile ar feadh 18 lá.

“Bhí rud éigin neamhghnách mar gheall ar a bheith ag maireachtáil sa spás istigh agus an t-iontas agus an t-iontas a bhí ann,” a deir sí.

Nicole Stott lasmuigh den tUisceadóir le linn misean NEEMO 9 (NASA)

Ba é an tUisceadóir a sholáthair an t-analóg is fearr, dar léi, chun cónaí agus oibriú sa spás. “Nuair a bheidh tú síos ag 60 troigh [18m] ag an ngnáthóg ar feadh uair an chloig, tá do chorp chomh sáithithe le nítrigin nach féidir leat snámh go sábháilte go dtí an dromchla. Bhí a bheith ann ar feadh tréimhse fada ama, sa timpeallacht foircneach sin, go fisiciúil agus go síceolaíoch chomh gar agus is féidir leat a fháil don spás.

“Ní féidir leat dul amach gan trealamh speisialta le maireachtáil – trealamh scúba / culaith spáis. Ní féidir leat dul ar bannaí go dtí an dromchla má théann rud éigin amú - caithfidh tú d'fhoireann agus d'fheithicil a chur i gcumraíocht shábháilte ar dtús, díreach mar atá sa spás, áit nach féidir leat léim isteach i do spásárthach am ar bith a théann rud éigin amú. .

Baill de chriú NEEMO 9 (NASA)

“An spás teoranta, an chumarsáid le d’fhoireann rialaithe misin, an bia, an cur chuige íosta maidir leis an méid atá fíor-riachtanach le maireachtáil agus le dul chun cinn, an eolaíocht a dhéanaimid – tá siad uile cosúil sa dá áit. Agus an taiscéalaíocht agus iontas agus iontas!

“Táimid ag magadh go bhfaigheann muid cónaí agus oibriú sa spás istigh - timpeallaithe ag ár bplainéad - chun ullmhú le maireachtáil agus oibriú sa spás amuigh - áit a bhfuilimid mórthimpeall an phláinéid.”

'Is é an sásamh an phian'

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the oiliúint onwards was a joy. “Grá é!”A deir sí.

Ag an Saotharlann Neodrach Buacacht bhí sé “an-fhionnuar a bheith in ann tumadóireacht a dhéanamh mar ullmhúchán do shiúlóid spáis, agus a bheith in áit a bhfuil an t-uisce chomh soiléir go bhfuil sé cosúil le haer, agus ag tumadóireacht timpeall stáisiún spáis i linn snámha.

Gníomhaíocht seachfheithiclí os cionn an phláinéid ghorm (NASA)

“Is dócha gurb í an tumadóireacht an bealach is gaire duit do bheith gan mheáchan, go háirithe má dhéanann tú jab maith agus tú féin bríomhar a bheith neodrach don tumadóireacht. Is cinnte go ndéanann tumadóireacht san NBL chomh maith le jab agus is dóigh liom gur féidir linn a dhéanamh in uisce anseo ar domhan, ach tá tarraingt an uisce fós agat agus meáchan agus táimhe an chulaith spáis.

“Is dócha gurb é a bheith ag obair sa chulaith 300lb [136kg] san uisce an rud is dúshlánaí go fisiciúil a rinne mé riamh – is é an sásamh an phian.

“Táimid buíoch as an obair sin go léir agus na dúshláin sa linn a shásaítear sa spás le gluaiseacht beagnach gan stró sa mhicrea- domhantarraingt – táim buíoch nach bhfuil sé ar an mbealach eile.

“Má bhíonn tú in ann tumadóireacht a dhéanamh san NBL timpeall ar chrua-earraí an stáisiúin spáis sa linn beidh tú i riocht iontach meabhrach, agus tú ag súil le conas a bheidh sé ag snámháil i gculaith spáis timpeall ar na fíor-earraí sa spás.

“Níl bealach níos fearr ann i ndáiríre le cur amach a bheith agat ar an taobh amuigh de do spásárthach, do stáisiún spáis agus do chrua-earraí seachtracha ná a bheith pearsanta agus pearsanta leis ar fad sa linn. Tá saotharlann VR fionnuar againn a chabhraíonn freisin.

“Domsa, is cosúil go mór le siúlóid spáis tumadóireacht a dhéanamh ar chúis eile – tá sé ar cheann de na heispéiris sin a bhfuil sé fíordheacair cur síos a dhéanamh orthu, agus tá sé i bhfad níos mó ná mar a shamhlaigh tú riamh. Molaim go mór iad araon!"

Ag tonnadóireacht le linn EVA ar ISS 128 (NASA)

Aláram éigeandála

Nicole's oiliúint has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

“Ceann de mo chuimhneacháin ba bhródúla sa spás ba ea an chéad uair dom an t-aláram éigeandála a mhúchadh ag 3am, agus nuair a chonaic mé cé chomh hálainn a d’éirigh lenár bhfoireann a shnámh amach as ár n-urranna foirne, a thug cuntas ar gach duine agus a chuaigh ag obair chun an fhadhb a réiteach mar a bhí againn. oilte a dhéanamh ar an Domhan.

“I think my PADI oiliúint and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Nicole ag marcaíocht ar an líne ag an suíomh tUisceadóir (NASA)

I Londain d'fhreastail mé ar cheann de na chéad cheann de shraith imeachtaí plé ar scála mór a d'eagraigh Nicole agus a comhoibrithe, an ceann seo ag an Músaem Eolaíochta.

B’fhéidir go fóill ag an gcéim thurgnamhach, bhí an chuma air go raibh sé thíos leis an rath a bhí air féin – mheall sé an oiread sin aoichainteoirí ardcháilithe chuig an gcéim gur laghdaigh srianta ama an seans go mbeadh mórán díospóireachta brí eatarthu.

De réir mar a chuaigh an t-imeacht ar aghaidh, áfach, thosaigh sé ag tochailt go héifeachtach isteach sa chaidreamh casta idir taiscéalaíocht spáis agus iniúchadh ar fharraigí ár bpláinéad gorm.

Ar cheann de na bealaí beir leat is mó a bhí ann domsa bhí a mhéid atáimid ag iniúchadh agus ag déanamh monatóireachta ar na haigéin anois go mion eolaíoch trí úsáid a bhaint as forbhreathnú satailíte. Is é ciontú Nicole ná go dtugann gach iarracht sa spás díbhinní ar an Domhan, mar a leagtar amach ina leabhar Ar Ais Ar Domhan nó “Céard a Mhúin an Saol sa Spás dom Faoin bPláinéad Baile Agus Ár Misean É a Chosaint.

Iasc scoile sna Oileáin Mhaildíve (COMO Cocoa Island)

Ag thart ar an am céanna le himeacht an Músaem Eolaíochta, bhí dhá neamhbhrabúis Nicole ag obair le tríú,. Saol Cultúir Aigéin, chun na scáileáin mhóra i Piccadilly a ghlacadh le híomhánna beatha mara, ag iarraidh ar dhaoine aonair, corparáidí agus rialtais “a bheith páirteach sa troid chun éiceachórais ríthábhachtacha an Domhain a chosaint”.

Uiscedhathanna sa spás

Déanann Nicole cur síos uirthi Spás Do Dhomhan Níos Fearr mar “an spás-aisteach a nascadh leis an spás-tromchúiseach”, agus an Fondúireacht Space for Art tiomanta do “phobal pláinéadach leanaí a aontú trí uafás agus iontas na taiscéalaíochta spáis agus trí chumhacht leighis na healaíne”.

Ba é an t-iar-spásaire an chéad duine a rinne pictiúir uiscedhatha sa spás. “Tá mo chuid ealaíne spreagtha ag an uafás agus an t-iontas a bhíonn agam i ngach áit,” a deir sí.

“Radhairc an Domhain ón spás, mo spásárthach, na radharcanna ar an taobh íochtair den tUisceadóir, na créatúir dochreidte a fheicimid ar ár tumthaí, cnoic oighir san Antartaice – tá an inspioráid timpeall orainn gan teorainn. Táimid ar mhisean a bhfuil an-aidhm aige daoine a spreagadh chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a dtéann an obair ar fad atá ar siúl againn sa spás chun tairbhe do shaol uile na Cruinne ar deireadh.”

Triúr gathanna iolair (COMO Cocoa Island)

N’fheadar cad iad na daoine a mbuaileann Nicole le chéile ag na hócáidí éagsúla a ba mhó a d’fhoghlaimíos faoin spás agus faoina heispéiris ann?

“Tá suim ar leith ag tumadóirí sna cosúlachtaí idir tumadóireacht agus bheith sa spás. Is iad na cinn freisin a fhiafraíonn cén fáth a bhfuil níos mó airgid á chaitheamh againn sa spás ná mar atá anseo ar ár bplainéad, san aigéan, chun ár ndúshláin phláinéidigh a iniúchadh agus a réiteach.

“Is breá linn na comhráite seo, mar tugann sé an deis dúinn labhairt leis an bhfíric gurb é an rud a dhéanaimid sa spás ná 'Off the Earth, For the Earth' - go mbaineann gach rud atá á dhéanamh againn ann ar deireadh le feabhas a chur ar an saol ar an Domhan.

“Tá comharthaí ríthábhachtacha ár bplainéad á dtomhas againn ón spás – an chuid is mó den fhaisnéis chriticiúil a theastaíonn uainn chun staid an aigéin agus ár bplainéad i gcoitinne a thuiscint – rud a ligfidh dúinn ansin ár ndúshláin phláinéidigh is mó a réiteach.

“Agus tá suim ag tumadóirí, cosúil le gach duine, sa chaoi a bhfuil sé cosúil le bheith i do dhuine ag déanamh spáseitilt dhaonna.”

An líne tanaí gorm

Snapper stiall-ghorm (COMO Cocoa Island)

Ar athraigh Nicole am a chaitheamh sa spás? “Sea, ní dóigh liom gur féidir leat a bheith i do dhuine agus dul go dtí áit cosúil le spás, taithí a fháil ar an bpointe amhairc neamhghnách sin, gan athrú chun feabhais,” a deir sí.

“Sílim go bhfuil an rud céanna fíor maidir le tumadóireacht. Ba cheart dul go spás agus tumadóireacht - i ndáiríre aon taithí iontach agus iontach - a ghlacadh mar ghlao chun gnímh.

“Bunaíonn tú nasc leis an bpláinéad ar bhealach iomlán nua. Tuigeann tú an réaltacht shimplí – fós, déarfainn, láidre – cé hé agus cá bhfuil muid go léir sa spás le chéile.

“Tá cónaí orainn ar phláinéid aigéin. Is Earthlings muid go léir. Is í an t-aon teorainn atá tábhachtach ná an líne ghorm thanaí sin atmaisféar a bhrataíonn agus a chosnaíonn muid go léir.

Nicole Stott ag tumadóireacht sa spás (NASA)

“Agus is é an glao deiridh chun gnímh ná go nglacfaimid go léir lenár ról mar chomhghleacaithe agus ní mar phaisinéirí ar an spásárthach ar an Domhan – agus é sin á dhéanamh againn, tá an chumhacht againn todhchaí a chruthú do shaol uile an Domhain atá chomh hálainn agus atá sé ó spás.

“Dar gach duine againn anseo ar an Domhan, ní féidir liom a chur in iúl go soiléir cé chomh iontach agus atá sé dul faoi uisce agus taithí a fháil ar an spás istigh - idirnascacht na beatha go léir ar an Domhan a thuiscint, taithí a fháil ar an áilleacht, agus tuiscint níos fearr a fháil ar an saol. uafás agus iontas a bhíonn thart orainn gach lá.

“Ní mór dúinn ach ár gcroíthe agus ár n-intinn a oscailt dó agus dul i mbun pinn!”

