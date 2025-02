Tionscadal Mála Mór Gorm Monty Halls

Beidh an láithreoir teilifíse, an t-údar agus an t-eachtránaí Monty Halls ag cur cuairteoirí in aithne do na Seó Tumadóireachta GO i mí an Mhárta go dtí a Ghorm Mór Mála tionscadal caomhnaithe mara eolaíocht saoránach.

Iar-Oifigeach Muirí Ríoga é Monty a d'oibrigh do Nelson Mandela le linn phróiseas na síochána go luath sna 1990idí. D'fhág sé na Marines chun gairm bheatha a leanúint ar thurais, taisteal iriseoireacht agus bitheolaíocht, ag baint amach Céim Chéad Onóracha agus cáilithe mar bhitheolaí mara.

Maoiníodh a chéim trí thurais a rith, agus ba é an ceann ba shuntasaí díobh ná foireann ilnáisiúnta a threorú chuig cathair bháite amach ó chósta na hIndia in 2002. Le linn na tréimhse seo threoraigh sé ceithre thuras go Deisceart na hAfraice, trí cinn go dtí an Mhaláiv go dtí an Mhaláiv. iniúchadh a dhéanamh ar éiceachóras an locha agus iniúchadh a dhéanamh ar ghníomhaíocht póitseála ar an Nyika Plateau, agus ceann go dtí an Afraic Theas chun tumadóireacht a dhéanamh ag lorg fianaise ar lonnaíochtaí réamhstairiúla i gcórais phluais amach ón Rinn. As a chuid oibre bronnadh an Bonn Bish air as seirbhísí taiscéalaíochta ag an Scientific Exploration Society.

Sa bhliain 2003, bhunaigh Monty a chuideachta turais féin, ag críochnú ceithre imlíne ar fud na cruinne thar na ceithre bliana amach romhainn, ag lorg na dteagmhálacha is mó san aigéan. Thug sé seo aird na léiritheoirí teilifíse air, agus é á shaothrú mar iomaitheoir sa seó suaitheanta ar Channel 4 Superhumans, tástáil ar thaibheoirí den scoth, agus é san iomaíocht i sraith dúshlán a cheap ionad tástála QinetiQ. Bhuaigh Monty an comórtas seo, agus bhí éileamh air sraitheanna breise a chur i láthair do Channel 4, National Geographic, an History Channel, Channel 5, agus an BBC.

Tá aithne air mar gheall ar a thrí shraith ar BBC2, Great Escapes, áit ar chónaigh sé ar chósta thiar na hAlban agus na hÉireann lena mhadra Reuben. Chuir sé an tsraith ilghradaim Great Barrier Reef i láthair freisin.

Tá go leor leabhar scríofa ag Monty, agus cuireann sé go rialta le hirisí agus nuachtáin, agus cuireann go leor acu a ndíograis i leith an dúlra in iúl. Is Ambasadóir é freisin do ghrúpaí caomhantais éagsúla agus bhronn Ollscoil Plymouth Dochtúireacht oinigh air.

An Mála Mór Gorm

An Gorm Mór Mála Tá an tionscadal deartha chun daoine aonair de gach aois agus ó gach gné den saol a chumasú chun cur go díreach le cosaint na n-uiscebhealaí agus na n-aigéan. Cuirfear ‘Big Blue’ saindeartha ar fáil do rannpháirtithe/pobail Mála' ina bhfuil prótacail atá éasca le leanúint, a chuireann ar a gcumas sonraí ríthábhachtacha a bhailiú maidir le sláinte na mara, lena n-áirítear truailliú micreaplastach, bithéagsúlacht speiceas, teocht an uisce, agus smionagar cósta. Uaslódálfar na sonraí a bhailítear ar bhunachar sonraí domhanda rochtana oscailte, ag cur le taighde ríthábhachtach a thugann eolas d’iarrachtaí caomhnaithe ar fud an domhain.

Gorm Mór Monty Halls Mála tionscadal 2

An seó GO Tumadóireachta

An seó GO Tumadóireachta – an t-aon tumadóireacht do thomhaltóirí agus taisteal seó sa RA – filleann sé ar an NAEC Stoneleigh ar 1-2 Márta 2025, díreach in am chun tús a chur leis an séasúr nua, agus geallúintí deireadh seachtaine lán d’ábhar idirghníomhach, oideachasúil, spreagthach agus spraíúil.

Chomh maith leis an bPríomhchéim - an uair seo faoi stiúir an réalta teilifíse, an t-údar agus an t-eachtránaí Steve Backshall, ag cur fáilte roimh fhilleadh ar an GO Diving Show tar éis cúpla bliain ar shiúl, in éineacht le NEEMO Aquanaut atá oilte ag NASA agus Ceannaire Taighde Eolaíochta ag DEEP Dawn Kernagis, comh-láithreoir teilifíse, an t-údar agus an rogha ilbhliantúil Monty Halls, an Dr Timmy Gambin, a bheidh ag plé le hoidhreacht shaibhir mhuirí agus aimsir chogaidh Mhálta, agus duo dinimiciúil na taiscéalaithe Rannva Joermundsson agus Maria Bollerup, a bheidh ag caint ar a gcuid Expedition Buteng le déanaí san Indinéis - tá céimeanna tiomnaithe arís le haghaidh tumadóireacht sa RA, tumadóireacht theicniúil, grianghrafadóireacht faoi uisce agus scéalta inspioráideacha. Beidh Andy Torbet ag MCing an Phríomhchéime arís, chomh maith le cur i láthair a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le tumadóireacht theicniúil a lámhach le haghaidh seónna teilifíse.

Mar aon leis na céimeanna, tá go leor gnéithe idirghníomhacha – an Uaimh a mbíonn an-tóir air, an linn ollmhór trodive, an tumadh tumtha teicneolaíochta réaltachta fíorúla, ceardlanna anála agus druileanna líneála, crios bitheolaíochta mara agus, nua do 2025, do sheans triail a bhaint as léarscáiliú raic leis an Nautical Archaeology Society – agus a n-easpa sáite i measc na dturasóirí uile-bhriseadh scaipthe riamh. boird, déantúsóirí, oiliúint gníomhaireachtaí, ionaid saoire, cláir bheo, ionaid tumadóireachta, miondíoltóirí agus go leor eile.

Feiceann na bliana seo freisin an Comórtas NoTanx Zero2Hero i lár an aonaigh. Sa chomórtas seo, atá dírithe ar shaorthumadóirí nuabheirthe, tabharfar faoi 12 iarrthóir tosaigh oiliúint le Marcus Greatwood agus foireann NoTanx i Londain go déanach i mí Feabhra. Ansin beidh cúigear iomaitheoir roghnaithe san iomaíocht ag an GO Diving Show thar dheireadh seachtaine an Mhárta, lena n-áirítear seisiúin apnea statach sa linn, chun an buaiteoir iomlán a aimsiú, a gheobhaidh turas seachtaine go Marsa Shagra Eco-Village, le caoinchead Oonasdivers. Cliceáil anseo le clárú le haghaidh do sheans a bheith san iomaíocht.

