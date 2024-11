Ardaíonn an Parailimpeach feasacht ar bhagairtí do sceireacha coiréil

Tá sé éasca don RA dearmad a dhéanamh ar sceireacha coiréil, ach fuarthas amach i dtaighde nua a choimisiúnaigh an branda SHEBA go bhfuil imní ar 75% de dhaoine fásta sa RA faoi staid sceireacha coiréil an domhain, ach beagnach leath (48%), a deir nach bhfuil. t eolas ar bith ar an ról a imríonn sceireacha coiréil chun tacú le sláinte na mara.

Luaigh 72% eile gurb é an t-athrú aeráide an bhagairt ba mhó do sceireacha coiréil, agus chreid beagnach an cúigiú cuid (18%) nach bhfuil aon dóchas ann iad a shábháil, agus an ceathrú cuid neamhchinnte. I bhfíseán nua, tugann an t-abhcóide aigéin agus an snámhóir parailimpeach Ellie Simmonds gluaiseacht an chláir Sheba Hope Grows ar an saol trí scéalaíocht an-láidir, ag spreagadh agus ag spreagadh an RA agus níos faide i gcéin le feasacht a spreagadh agus beart a dhéanamh chun áilleacht ár n-aigéan a chaomhnú agus a athchóiriú.



Dúirt Ellie: "Cé go mothaíonn sceireacha an domhain chomh fada ón RA, bíonn tionchar ag tionchair an athraithe aeráide ar ár bplainéad ar fad, cibé acu trí phátrúin athraithe aimsire nó trí sceireacha coiréil a chailleadh, ní mór dúinn níos mó a dhéanamh chun deis a thabhairt don dúlra iad seo a oiriúnú agus cur ina gcoinne. athruithe.”

Ellie Simmonds le ceann de na Réaltaí Reef

Agus sceireacha coiréil an domhain i mbaol, tá abhcóide aigéin Simmonds tar éis dul i gcomhar le branda SHEBA arís chun a thaispeáint go bhfuil dóchas ann fós don Mhórsceir Bhacainneach, agus tá clár Sheba Hope Grows ag léiriú an luach a bhaineann le hathchóiriú in atógáil sceireacha damáiste. laistigh den sceir is cáiliúla san Astráil.



Níl sa Mhórsceir Bhacainneach ach ceann de na suíomhanna ina bhfuil tionchar ag an gclár. In éineacht lena chomhpháirtithe, tá 65 láithreán athchóirithe anois i 12 thír, an clár athchóirithe coiréil is mó ar domhan.



Dúirt Ellie: “Tá mé i gcónaí paiseanta faoi chaomhnú ár n-aigéan, go háirithe leis an uisce a bheith ina chuid mhór de mo shaol le blianta fada. Tá lúcháir orm a bheith ag obair le clár Sheba Hope Grows arís i mbliana chun scéal nua dóchais a thaispeáint do gach duine.

“Tá sé dochreidte cumhacht na réaltaí sceireacha a fheiceáil agus bualadh leis an bhfoireann taobh thiar den struchtúr beag uathúil seo a bhfuil tionchar mór aige.

“Ní féidir le hathrú tarlú leis féin, baineann sé leis an gcomhpháirtíocht idir go leor eagraíochtaí. Léiríonn sé cé chomh cumhachtach is féidir linn a bheith nuair a bhíonn comhsprioc againn – ár n-aigéan a shábháil. Cuidíonn gníomh a dhéantar chun sceireacha coiréil a athchóiriú sa lá atá inniu ann, lenár n-aigéan a chaomhnú do na glúnta atá le teacht.”

Agus é ag obair le Saineolaithe Mara ó fhoireann Mars Sustainable Solutions ag an Great Barrier Reef, ghlac Simmonds páirt in athchóiriú coiréil go gairid agus d'fhoghlaim sé conas a chaith an fhoireann níos mó ná deich mbliana ag forbairt réiteach inscálaithe le Córas Athchóirithe Sceir Chuidithe Mars. Úsáideann sé seo Reef Stars, struchtúir cruach heicseagánach brataithe le gaineamh, a chuireann bonn cobhsaí ar fáil le go bhfásfaidh blúirí coiréil, a chuirtear ar urlár na farraige chun tús a chur le próiseas athchóirithe na sceireacha coiréil.

Réalt Reef a ullmhú le himscaradh chun cabhrú le hathchóiriú sceireacha coiréil

Dúirt an tOllamh David Smith, Stiúrthóir Sinsearach ar Mars Sustainable Solutions agus Príomh-Eolaí Mara ag Mars Incorporated: "A bhuí le clár Sheba Hope Grows, bhí an fhoireann ar an talamh san Astráil in ann níos mó ná 400 réalta sceireacha a shuiteáil – rud a thugann beatha arís do na réimsí seo den Mhórsceir Bhacainneach.”

Chonaic Simmonds freisin an obair a dhéanann an fhoireann le comhpháirtithe ar nós Citizens of the Reef, atá ag baint úsáide as modheolaíocht nua chun sceireacha daonáirimh i réigiún Cairns. Ligeann sé seo dóibh sonraí sláinte a bhailiú ar staid na sceireacha seo, ag baint úsáide as seo mar dheis chun sceireacha a aithint a bhféadfadh cúnamh breise a bheith ag teastáil uathu.



Dúirt an tOllamh David: “Trí chomhpháirtíocht le pobail áitiúla, is féidir linn leanúint ar aghaidh le bithéagsúlacht a chur chun cinn agus réitigh thábhachtacha inbhuanaithe a thiomáint dár sceireacha coiréil, ag cabhrú lenár gcomhrac in aghaidh an athraithe aeráide. Tá níos mó fós le déanamh ach lenár bhfoireann thiomanta agus ár gcomhpháirtithe, is céim thar a bheith tábhachtach eile é sa treo ceart.”