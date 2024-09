Beidh fonn ar thumadóireacht scriosta agus grianghrafadóir urghnách faoi uisce Pete Mesley dhá chaint nach féidir a chailleadh ar an bPríomhchéim ag an Sydney-bhunaithe. GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ ag deireadh na míosa.

Thosaigh paisean Pete don tumadóireacht in uiscí fuar Shasana breis is 33 bliain ó shin. Seo an áit ar cruthaíodh a ‘Lust for Rust’ agus as sin amach, tá sé tiomanta do thaighde a dhéanamh ar longa briste, iad a aimsiú, tumadóireacht a dhéanamh orthu agus grianghraif a ghlacadh.

Le breis agus 7,000 uair an chloig de thaithí in-uisce thar 29 tír éagsúil, tá Pete ag obair go lánaimseartha sa tionscal tumadóireachta ó 1991. Chomh maith le bheith ina Stiúrthóir Cúrsa PADI, is Tumadóireacht Teicniúil é Pete. Teagascóir Traenálaí. Tá Pete ar cheann de na tumadóirí agus Teagascóirí teicniúla is mó taithí sa leathsféar theas.

D’éirigh thar barr le Pete taistil tumadóireacht gnó Lust4Rust agus Shock&Awe Díríonn Big Animal Diving Excursions ar thumadóirí le taithí a thabhairt chuig ionaid tumadóireachta speisialaithe ar fud an domhain. Áiteanna cosúil le Truk Lagoon, Oileáin Sholamón, Bikini Atoll, na Lochanna Móra, Srí Lanca, Palau, an Aigéin Chiúin Theas agus NZ.

Leathnaíonn a thaithí isteach sa tionscal scannánaíochta agus eolaíochta freisin. Tá comhaltacht tuillte ag Pete dó féin freisin isteach i gClub na dTiscéalaithe faoi cháil.

Is grianghrafadóir faoi uisce dea-fhoilsithe agus sárchumasach é Pete, agus tá dúil mhór aige áiteanna nua a aimsiú, raic nua agus eachtraíochta agus iad a dhoiciméadú. Is é an tionscadal is déanaí a rinne sé ná samhaltú 3D na raiceanna uile de Truk Lagoon i dTionscadal Bonnlíne Truk Lagoon Wreck. Tá sé leath bealaigh ansin ag mapáil an raon raic is mó ar domhan.

www.lust4rust.co

Is iad na cainteanna a bheidh ag Pete ar an bPríomhchéim:

Tumadóireacht i gCianláithreán agus Sábháilteacht Beochláir – Rudaí ríthábhachtacha le fios!

Tá líon mór de thumadh beo-chlár go tóin poill le deich mbliana anuas. An iomarca! Roinnt marfach. Cén fáth é sin? Breathnaímid ar na ceisteanna atá le cur ar oibreoirí, chun cabhrú leat cinneadh eolasach a dhéanamh maidir le do shaol a chur i mbaol leo nó gan a bheith. Breathnaímid ar 'bratacha dearga' a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le cad ba cheart a lorg. Beidh mé ag tabhairt roinnt leideanna duit freisin maidir leis na bealaí is fearr chun ullmhú le haghaidh turais iargúlta, trealamh tacaíochta saoil ríthábhachtach agus ullmhúchán ceart ionas nach mbeidh tú gan chosaint. Tar éis dom a leithéid de dhul go tóin a fheiceáil go pearsanta inseoidh mé duit conas a dhéileáil mé le himeacht dá leithéid.

Tionscadal Bunlíne Raic Truk Lagoon

Le húsáid teicníochtaí fótagraiméadrachta, tá sé leagtha amach againn bonnlíne samhaltaithe 3D iomlán agus cuimsitheach a chur i gcrích de na raiceanna uile intumtha de Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Tríd an mbunlíne riachtanach seo a fháil cabhrófar le todhchaí Truk a chinntiú, ag cur stair shaibhir an cheantair sa todhchaí fiú i bhfad tar éis do na raiceanna ar fad a bheith imithe i léig. Níl anseo ach céim 1 den tionscadal. Nuair a bheidh na raiceanna go léir múnlaithe, tá sé beartaithe iad a athmhúnlú gach cúig bliana. Táthar ag súil go dtabharfaidh sé seo níos mó léargais dúinn ar an ráta díghrádaithe na raiceanna. Déanfaimid plé ar na céimeanna amach anseo chun cuidiú le fás na turasóireachta i Chuuk don todhchaí.

