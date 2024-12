Ryan Chen: Ag déanamh solais ar thumadóireacht faoi mhíchumas

Rugadh agus tógadh i Los Angeles é, agus d'fhás Ryan Chen aníos tiomanta dá chuid oideachais a chomhcheangal le gníomhaíocht fhisiciúil, cibé acu spóirt gheimhridh nó ealaín chomhraic na hÉireann. Kendo – an ceann a úsáideann claimhte bambú agus armúr cosanta. Bhí an crios dubh san iomaíocht ag leibhéal náisiúnta i SAM agus sa tSeapáin.

Bhuail sé lena chomhpháirtí gnó amach anseo Kent Yoshimura ag Ollscoil California San Diego nuair a bhí sé 19 i 2009, agus bhí siad ina chairde daingean. Ba í sin freisin an bhliain ar bhain Chen gortú millteach do chorda an dromlaigh in eachtra snowboarding, rud a d’fhág pairilis air ón gcoim síos.

Chuaigh sé ar aghaidh chun céim a bhaint amach san eacnamaíocht agus sa cheimic ach níorbh fhéidir leis a stíl mhaireachtála gníomhach a thréigean, agus d'iompaigh sé le parasports. Rinne sé oiliúint i rásaíocht cathaoir rothaí agus rinneadh cuid d'fhoireann Parailimpeach na SA, agus bhí Yoshimura ag éirí mar chuid d'fhoireann Giúdó Oilimpeach na Seapáine.

Ansin, in 2013, d’aimsigh an bheirt chairde tumadóireacht scúba. “Thuig mé nach raibh agam ach saol amháin le maireachtáil agus, in ainneoin na pairilis a bhí orm, bhí domhan mór le fiosrú fós,” a deir sé. “Bhí mothú eachtraíochta agam i gcónaí, agus thug an tumadóireacht scúba bealach uathúil dom chun taisteal, fáil amach agus taithí a fháil ar an dúlra ina fhoirm ghlan.

“Fuair ​​Kent agus mé deimhniú le chéile. Bhí lascaine Groupon feicthe agam, agus bhí Kent mo chara is fearr a dúirt i gcónaí tá le gach rud. Laistigh de dhá sheachtain bhí tumadóirí PADI deimhnithe againn!”

Cé acu is maith ag dul. Bhí deimhnithe na gcairde tuillte go mí Aibreáin ag Trá na Veinéise i LA, agus fuair deimhniú Ardtumadóir go tapa ina dhiaidh sin.

Déanann Chen (ar dheis) agus Yoshimura scíth a ligean ar an deic

Bhí sé seo sula raibh PADI tar éis an oiliúint oiriúnaitheach do thumadóirí a chuireann sé ar fáil inniu a fhoirmiú, cé gur cosúil go raibh na hoiriúnuithe a bhí ar fáil ag an am níos mó ná leordhóthanach do riachtanais Chen. “Sílim go raibh mé ar bís agus neirbhíseach an chéad uair ach, nuair a bhíomar san uisce agus an traenáil ar fad déanta, mhothaigh mé an-chompordach.

“Is é an mothúchán is fuaire ar domhan ná an chéad anáil sin a thógáil faoin uisce. Braitheann tú go bhfuil sárchumhacht agat. Bhí sé níos fearr ná mar a bhí súil agam. Chomh maith leis sin, tá mé ag fulaingt ó phian nerve an-mhór ó mo pairilis, agus tá a bheith faoi uisce agus análaithe beagnach machnamhach - na hamanna a bhfuil mé ag tumadóireacht, mothaím gan meáchain agus gan aon phian."

Muiníneach san uisce

Nuair a chuirtear ceist air faoi na gnéithe is deacra a mháistir, deir Chen: “Tóg do masc amach faoin uisce agus é a ghlanadh. I mo thuairimse, tar éis thart ar 10 tumadóireacht thosaigh mé ag mothú muiníneach san uisce." Bhí na teagascóirí ar a dtugann sé “thar-ionbhách. Sílim go ginearálta go gcaithfidh teagascóirí scúba Is breá cad a dhéanann siad."

Chen ar tí sleamhnú isteach san fharraige

Bhí an chéad tumadóireacht uisce oscailte ag Oileán Catalina i ndeisceart California: “Foraoisí ceilpe álainn, agus a chuir ar bun sinn - idir Kent agus mé féin tá orainn dul ag tumadóireacht i go leor áiteanna ar fud an domhain, ón Nua-Shéalainn go dtí an tSeapáin go dtí an Téalainn. go dtí an Mhuir Chairib."

Ba iad Haváí agus an Nua-Shéalainn na háiteanna is fearr leo go dtí seo agus an cenotes Meicsiceo, agus iad ar an liosta buicéad Taihítí agus an Indinéis. Níl áit ar bith amuigh ar an teorainn, agus déanann na cairde iarracht tumadóireacht a dhéanamh mar chuid dá dtaistil ghnó rialta “agus tumadóireacht a dhéanamh nuair is féidir linn!”

Le linn na dturas sin is cosúil, ó chuntas Chen, go ndeachaigh siad ar shiúl cosán tuar ceatha, ag tuairisciú nach dtáinig aon bhacainní orthu ag láithreacha tumadóireachta chomh fada agus a chuirtear pleanáil chun cinn fónta i bhfeidhm, le pianta chun taighde a dhéanamh agus teagmháil a dhéanamh leis an siopa tumadóireachta is oiriúnaí do gach ceann acu. cheantar. Cuireadh fáilte rompu i gcónaí agus ní thuairiscíonn siad aon taithí dhiúltach.

Go gairid tar éis dóibh bheith ina tumadóirí, tháinig Chen agus Yoshimura suas le táirge de chineál tae glas, caiféin-laced ar a dtugtar NeuroGum, agus NeuroMints ina dhiaidh sin. Chuir an milseogra “folláine” bealach sláintiúil ar fáil, dar leo, chun leibhéil fuinnimh a choinneáil.

Bhí na táirgí crowdfunded, scóráil ar Umar Siorcanna (na Stáit Aontaithe Mheiriceá Dragons Den) agus thosaigh sé ag mealladh infheisteoirí móra. Sa lá atá inniu tá siad i thart ar 12,000 siopaí chomh maith le fáil líne.

Ryan Chen

Is é Chen Príomhoifigeach Airgeadais na cuideachta chuig POF Yoshimura, agus tá sé ina infheisteoir díograiseach freisin, go minic i dtáirgí bia. Ainmníodh chuig an mionlach é Forbes Liosta 30 Faoi 30 in 2019.

Teiripe scúba

Is é an rud a chuir iontas ar Chen faoin tumadóireacht scúba ná cé chomh teiripeach atá sé. “Bhí muid ag tumadóireacht sa Nua-Shéalainn mar chuid dár gcomhpháirtíocht PADI agus chonaiceamar fiadhúlra iontach. Sin nuair a dúirt an máistir tumadóireachta, Caroline: 'Níl aon sconsaí ag an aigéan' agus shíl mé go raibh sé an-fhionnuar. Is fíor go bhfeicfidh tú fiadhúlra ina fhíorghnáthóg. Ní in uisceadán ná i zú ach a dteach réadúil.”

Chothaigh taithí den sórt sin suim Chen sa chomhshaol. “Tháinig méadú suntasach ar mo spéis i gcaomhnú le linn mo thurais mar chomhbhunaitheoir Neuro. Thug obair go dlúth le slabhraí soláthair léargas pearsanta dom ar an tionchar a bhíonn ag táirgeadh agus ag dramhaíl ar an gcomhshaol. Chuir an tuiscint seo le mo fheasacht ar an ngá práinneach le hinbhuanaitheacht.

Chen faoi uisce

“Thug mé faoi deara go bhfuil muid ag tráth ríthábhachtach don chine daonna – pointe ina gcaithfimid beart cinntitheach a dhéanamh chun dramhaíl a laghdú, éiceachórais a chosaint agus todhchaí níos inbhuanaithe a chruthú do gach duine agus do gach rud ar an bpláinéad seo.”

Mar gheall ar na hábhair imní seo bhí caidreamh an lae inniu leis an gcarthanas PADI AWARE. “Ba í an chomhpháirtíocht is fearr ar fad! Thángamar ar an smaoineamh maidir le guma agus miontaí feidhmiúla Néara agus tumadóireacht scúba ar ais in 2013. Go tapa ar aghaidh leis an gcomhpháirtíocht seo, agus bronntanas a thabhairt do chaomhnú aigéin is fíor an aisling é.”

Ciallaíonn an nasc go dtéann 20% den fháltais ó dhíolachán stáin de Neuro d'eagrán teoranta, de théamaí aigéin agus de chomhbhrandáil chuig an láithreán gréasáin. PADI Aware Foundation.

Cad is mó a thaitníonn le Ryan Chen faoin tumadóireacht anois? “Ceapaim a bheith san am i láthair. Tá cónaí orainn i ndomhan atá ag luas tapa, agus an oiread sin seachráin ar an teicneolaíocht. Ligeann tumadóireacht duit díriú ar an saol anois agus meas a bheith agat ar nádúr na máthar.

Eatramh dromchla

“Tá athrú mór tagtha ar an tumadóireacht scúba dom, go mothúchánach agus go sóisialta, go háirithe tar éis dom ghortú do chorda an dromlaigh. Tháinig sé chun bheith ina uirlis chumhachtach leighis, rud a ligeann dom athcheangal le mothú eachtraíochta agus an domhan a iniúchadh ar bhealach nua.

“Is é an rud a dhéanann níos speisialta fós é an t-eispéireas a roinnt le mo chara is fearr agus é a chur in aithne do dhaoine eile. Chabhraigh mé le go leor daoine a dheimhniú, lena n-áirítear mo chailín agus cairde dlúth, ag cruthú cuimhní unforgettable le chéile.

“Is foinse inspioráide í an tumadóireacht scúba chomh maith – bhí ról lárnach aici maidir leis an smaoineamh do NeuroGum a spreagadh. Níl i gceist leis ach gníomhaíocht áineasa; tá sé ina bhunchloch de mo thuras pearsanta agus gairmiúil.”

Óg An Fathach

Le haghaidh Sheachtain Scúba Oiriúnaitheach PADI (thíos) iarradh ar chomhaltaí na gníomhaireachta oiliúna agus ar AmbassaDivers iarracht a dhéanamh daoine eile ar mhaith leo a fheiceáil ag tumadóireacht a ainmniú. “Tá mé ag tagairt do bhaill an bhanna Young the Giant chun a ndeimhniú PADI Scúba Tumadóireachta a fháil,” a deir Chen.

Young The Giant – earcaigh nua don scúba?

Tá an banna rac malartach California ag ceiliúradh 20 bliain sa ghnó agus tá sé ag leanúint orthu ó 2011. Tá grianghraf neamhghnách de plódaithe ina chathaoir rothaí agus iad ag seinm ag féile rac-cheoil.

“Tá muid díreach tar éis ár gcuid Eagrán speisialta Neuro stáin leo, a cheiliúrann a n-albam sophomore Mind Thar Ábhar [ó 2013]. Baineann an t-albam le meabhairshláinte agus le constaicí a shárú – agus is é sin go díreach a chuidigh liom ag tumadóireacht scúba.

“Ba mhaith liom go mbainfidh siad taithí phearsanta ar an soiléireacht agus ar an suaimhneas a bhíonn agat faoin uisce, mar tá a fhios agam go dtabharfaidh spórt na tumadóireachta scúba spreagadh dóibh ar an mbealach céanna a spreag a gcuid ceoil mé.”

“Tugann tumadóireacht scúba braistint d’easpa meáchain atá ar cheann de na heispéiris is gaire don mhothú a bheith sa spás amuigh. Nuair a bhíonn tú faoi uisce, tacaíonn an bhuacacht a chruthaíonn an t-uisce le do chorp, rud a fhágann go mbraitheann tú go bhfuil tú ag snámh gan stró.

“Sílim agus tá súil agam go mbeidh tumadóireacht oiriúnaitheach níos mó agus níos inrochtana do níos mó daoine. Tá súil agam go bhfuil níos mó deontas amuigh ansin chun níos mó daoine a chur san uisce.”

Breathnú ar an gcéad tumadóireacht eile