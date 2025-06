Tumadóir Scúba ANZ Eagrán 82 Amach Anois

Nuacht-chothromú

Fuair ​​Rork Media an Scuba Show agus California Diving News, fuair staidéar CSIRO níos lú plaisteach ar thránna na hAstráile, agus tuarascáil ar Fhéile Ocean Lovers.

Astráil

Amach ó chósta theas Victoria, faoi na lánaí loingseoireachta gnóthacha agus na huiscí gaothacha, luíonn domhan cruach casta, screamháin coiréil, agus longbhriste taibhsí, agus measann Kerrie Burow gurb ionann é agus cuid den tumadóireacht longbhriste is fearr sa tír.

Na Galápagos, cuid a haon

Is oileánra nach bhfuil a leithéid eile le fáil iontu iad Oileáin Ghalápagos! Is inspioráid do go leor clár faisnéise thar na blianta an bailiúchán uathúil seo d’oileáin. Tá siad ar bharr liostaí mianta go leor tumadóirí freisin, lena n-áirítear liosta Adrian Stacey! Sna dhá eagrán seo a leanas, míneoidh sé cén fáth! An mhí seo, féachann sé ar a bhfuil chomh speisialta sin ag Oileáin Ghalápagos, agus

an mhí seo chugainn, inseoidh sé faoina thuras cónaithe ar bord trí na hoileáin.

Líonra Foláirimh Divers

Insíonn ball de DAN faoina thaithí féin agus é tinn go domhain agus leagann sé béim ar an tábhacht a bhaineann leis. rialtóir imréitigh.

Ceisteanna agus Freagraí Leighis DAN

Pléann saineolaithe Líonra Foláirimh na dTumadóirí éisteacht mhúchta agus mothú lán cluasa i ndiaidh tumadóireacht.

Saol Mara Uathúil na hAstráile

Caitheann Nigel Marsh súil níos géire ar an mbuafóg neamhghnách dealbhaithe.

Ag Tumadóireacht le… Judy Ormandy

Comhráíonn an PT Hirschfield leis an gcnáimhseoir atá lonnaithe sa Nua-Shéalainn a bhfuil dúil mhór aige i saol an oighir, i longa briste agus i gcréatúir.

Cúinne Caomhnaithe

I mbeagán os cionn dhá scór bliain, tá Raja Ampat athraithe ó áit chónaithe doiléir go ceann de na cinn scríbe tumadóireachta is mó tóir ar domhan, mar a nochtann Don Silcock.

TEICNEOLAÍOCHT: Na hOileáin Fhilipíneacha

Nuair a fiafraíodh de an raibh sé ag iarraidh tumadóireacht a dhéanamh ar long bháite iompróra aerárthaí maighdean, níorbh fhada gur dúirt Samir Alhafith 'tá'.

Astráil

Téann an Dr Terry Cummins go dtí tuaisceart Queensland chun na sceireacha agus na hoileáin iargúlta a iniúchadh, lena n-áirítear Oileán Raine cáiliúil, áit a bhfuil ceann de na suíomhanna neadaithe turtar glas is mó ar domhan.

Indonesia

Turas iontach ar bord tríd an oileánra Indinéiseach.

Cad atá nua

Táirgí nua ag teacht ar an margadh, lena n-áirítear róba Tidal an Cheathrú Eilimint, an Mares Puck Lite ríomhaire tumadóireacht, Tithíocht fóin chliste SeaLife SportDiver S, an Mares Prestige BCD, agus soilse físe SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost.

Tástáil Breise

Déanann Daniel Brinckmann rátáil agus léirmheas ar an Scubapro Navigator Lite le haghaidh inséidte cúil. BCD.