Eisiúint Scuba Tumadóir #90 amach anois!

Daniel Craig donates motorcycles to RNLI fundraising, Scuba Diver Magazine website moves to Divernet, new artificial reefs for Thailand and Ireland, and a Jason deCaires Taylor sculpture added to River Stour in Kent.

Ceisteanna agus Freagraí DAN Europe Medical

Pléann foireann Líonra Foláirimh na dTumadóirí ábhar na leanaí agus na tumadóireacht scúba.

Málta

Seans nach bhfuil in oileánra na Máltais ach ponc beag i lár an Med, ach tá raidhse raiceanna ar na hoileáin ag fanacht le fáil amach. Rinne Mark Evans agus a theaghlach iniúchadh ar roinnt de na suíomhanna is mó tóir.

Indonesia

Gliding nuair a bhíonn daoine eile rocking - leis an catamaran Solitude Adventurer, turas tríd an ardmhara Banda a thiocfaidh chun bheith ag siúl sa pháirc, fiú le gaoth agus tonnta. Banna beo san áireamh. Bhí spraoi ag Daniel Brinckmann ar bord.

Trealamh Mara Apeks

Apeks has become a powerhouse in the world of scuba diving, especially when it comes to world-class cláraigh, and in 2024, it celebrates turning 50.

grenada

Treoir Speisialta 16-leathanach ar na hoileáin Grenada, Carriacou agus Petit Martinique, ag taispeáint an éagsúlacht shaibhir deiseanna tumadóireachta atá go leor, lena n-áirítear cabhlach fíor long báite.

Máistir-rang Mustard

Díríonn Alex Mustard a aird ar sceireacha coiréil.

Ceist agus Freagra: Dawn Kernagis, cuid a haon

Déanaimid comhrá le Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis, NEEMO Aquanaut atá oilte ag NASA, Comhalta de The Explorers Club agus Stiúrthóir Taighde Eolaíoch ag DEEP, faoin gcaoi ar thosaigh sí ag tumadóireacht ar an gcéad dul síos, rud a spreagann a spéis leanúnach inár gorm. phláinéid, agus cad atá i ndán don saol faoi uisce amach anseo.

TECH: Bikini Atoll, cuid a haon

Cuireann Don Silcock tús lena odaisé ar a rabhthas ag súil leis le fada chun iniúchadh a dhéanamh ar na longa báite móra – mar an t-iompróir aerárthaigh Saratoga – atá le fáil ag languí ag bun an Bikini Atoll iargúlta.

Cibé is nua

Cuimsíonn smartwatch Garmin Fenix ​​8 anois feidhm tumadóireachta áineasa i measc a iliomad gníomhaíochtaí spóirt, ag tairiscint aer / nitrox, deco iomlán, compás, etc.

Tástáil Breise

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the Seac Smart BCD, traidisiúnta seaicéad-style unit with some novel features.

Dialanna Seomra

Ceisteanna ó chuairteoirí le déanaí chuig Seomra Tumadóireachta Lár na Tíre.