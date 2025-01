Eisiúint Scuba Tumadóir #93 amach anois!

Cliceáil anseo le haghaidh Scuba Tumadóir eagrán 93

Tá táille bheag mhíosúil ann anois chun an ceann is déanaí a léamh digiteach Tumadóir Scúba iris, ach tá triail saor in aisce 30-lá againn le clárú ar a dhéanaí digiteach eisiúint.

Nó, is féidir leat léamh an digiteach irisí ó eisiúint 92 agus roimhe seo saor in aisce ach cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin.

Nó téigh go dtí siopa tumadóireachta agus piocadh suas a priontáil cóip saor in aisce.

Nuacht-chothromú

Feachtas seolta Fathoms Free chun an bád tumadóireachta Coirnis íocónach Stingray a shábháil, Nochtann DiveLogs a logáil tumadóireachta ar líne den chéad leibhéal eile, cláir bheo nua i Komodo agus na hOileáin Mhaildíve, Alex Mustard ainmnithe mar uachtarán nua ar BSoUP, agus bás Hal Watts.

Ceisteanna agus Freagraí DAN Europe Medical

Pléann foireann Líonra Foláirimh Tumadóirí an t-ábhar cluas na snámhóirí, agus tumadóireacht le deir.

Oileáin Mhaildíve, cuid a dó

Leanann Stuart Philpott ar aghaidh lena shaoistí oileáin timpeall ar na Oileáin Mhaildíve, ag stopadh an uair seo ag ‘oileán tumadóir’ Vilamendhoo.

Ceisteanna agus freagraí le Yana Stashkevich

Déanaimid comhrá le CCR, uaimh, mianach agus tumadóir raic a bhfuil taithí acu Yana Stashkevich, agus cuirimid ceist uirthi faoi ghrianghrafadóireacht raic dhomhain, lámhach i mianaigh/uaimheanna, agus a bheith ar thuras.

Vanuatú

Tumadóir Scúba na hAstráile agus Eagarthóir na Nua-Shéalainne, Adrian Stacey, ag fáil amach go bhfuil i bhfad níos mó le tairiscint ag oileán Espiritu Santo don bráithreachas tumadóireachta ná mar atá raic a bhfuil cáil dhomhanda air ag Uachtarán an SS, Coolidge.

Scotland

Thóg Ross McLaren grianghraf de thaisme a ghlac an saol muirí ag idirghníomhú le bruscar de dhéantús an duine, agus chuir sé ar chosán é a thug air féachaint ar an timpeallacht timpeall ar ábhair a shaol mara i bhfianaise eile.

Máistir-rang Mustard

Tugann Alex Mustard roinnt comhairle saoi dóibh siúd atá ag iarraidh a n-íomhánna a chur isteach

isteach i gcomórtais grianghrafadóireachta.

Líonra Foláirimh Divers

Cuireann Tim Blömeke an chéad cheann de shraith trí pháirt ar dhé-ocsaíd charbóin i láthair, rud a chuireann go minic le héigeandálaí tumadóireachta.

Indonesia

Gan dabht, is taithí liosta buicéad é cruinniú duine le duine le dragan Komodo, ach is é an t-aon rud amháin a mheallann tumadóirí chuig an réigiún seo de lár theas na hIndinéise, mar a mhíníonn Walt Stearns.

Sasana

Filleann Leigh Bishop ar raic bheag anaithnid atá, cé nach bhfuil sé clúiteach ann féin, fós suntasach i stair na mara.

Cibé is nua

Táirgí nua ar an margadh, lena n-áirítear culaith thirim Sraith DynamicNord RS, snug muineál J2 an Cheathrú Eilimint, bunchiseal Bergen 2.0 Santi Diving, T-léine ‘Japanese Wave’ XDEEP, agus an t-eagrán teoranta Ceathrú Eilimint Argonaut 3.0 ‘Pink’ culaith tirim.

Tástáil Breise

Déanann an Stiúrthóir Eagarthóireachta Mark Evans rátáil agus léirmheas ar an ríomhaire tumadóireachta iX3M 2 GPS Tech+ atá saibhir i ngnéithe, a bhfuil go leor gnéithe nuálacha ann.

Dialanna Seomra

An tráthchuid deiridh Dialanna Aireagail ón Seomra Tumadóireachta Lár Tíre.