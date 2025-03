Scuba Diver eagrán 95 amach anois!

Nuacht-chothromú

Sylvia Earle ina AmbassaDiver is déanaí, ceapann BSAC ina Cathaoirleach ar an nGrúpa Comhshaoil ​​agus Inbhuanaitheachta nua, agus seolann DAN podchraoladh oideachais.

Ceisteanna agus Freagraí DAN Europe Medical

Pléann saineolaithe Líonra Foláirimh na dTumadóirí rioscaí maláire, agus Hipirtheannas scamhógach.

Giobráltar

Tá longa briste i nGiobráltar le blianta fada anuas, ach tagann dhá cheann de na cinn is mealltacha ar an taobh eile den speictream – an SS Rosslyn, ó 1916, agus an Sun Swale, ó 2015.

Ceisteanna & Freagraí le Brandi Mueller, cuid a dó

Déanaimid ár gcomhrá a thabhairt chun críche leis an ngrianghrafadóir mór le rá, leis an gcaptaen beo ar bord agus leis an té a bhfuil cáil air as an Dara Cogadh Domhanda, Brandi Mueller.

Sasana

Ní raibh an imbhuailteoir seo ón 19ú haois a fuarthas amach ó chósta thuaidh Norfolk le feiceáil le 142 bliain nuair a tháinig foireann tumadóireachta trasna air faoi dheireadh. Ní hamháin gur chaill tumadóirí an longbhriseadh, ach bhí na slingers líonta agus línte chomh maith, chun leasa an tsaoil mhuirí atá ann - agus tá súil ag Paul Hennessey go bhfanfaidh sé mar sin.

An Nua-Shéalainn

Téann Nigel Marsh agus Helen Rose ar eachtra go hOileáin na Ridirí Bochta sa Nua-Shéalainn.

Málta, cuid a dó

Tá tuilleadh deimhnithe PADI ag Luke Evans – Tumadóir Doimhneach agus Tumadóir Raic – ar a bhealach go dtí an Máistir Tumadóir Scúba.

Na hOileáin Cayman

Bhí an grianghrafadóir faoi uisce Lawson Wood ina chónaí sna hOileáin Cayman ar feadh roinnt blianta, agus measann sé go bhféadfadh an tumadóireacht chladaigh a bheith i measc na gceann is fearr sa Mhuir Chairib.

TECH: Oileáin Sholamón

Cuireann Don Silcock cuid dá scileanna tumadóireachta teicniúla nua i bhfeidhm agus é ar Oileáin Sholamón.

An Téalainn

Déanann Richard Aspinall iniúchadh ar na hOileáin Similan agus Surin i Muir Andaman Thuaidh ar bord an Téalainn Aggressor agus aimsíonn sé raidhse de shaol na mara, ó ghrúdlann éisc go macra-critters.

Cibé is nua

Táirgí nua ag teacht ar an margadh, lena n-áirítear eití sÚil oscailte RF-40 de chuid DynamicNord, sraith K1 de shoilse tumadóireachta Pandora Lab, sraith feithiclí tiomána tumadóirí Suex VR, agus an ríomhaire / smartwatch tumadóireachta uaireadóir is déanaí ó Garmin, an ghinealach G2.

Corn na Breataine

Agus í suite ar fhíor-cheann thiar theas na Ríochta Aontaithe, cuireann deighilt na Coirne ar an Aigéan Atlantach ag pointe cruinnithe trí shruth aigéanach í. Soláthraíonn an meascán de shreabhadh taoide agus teochtaí éagsúla a bhíonn mar thoradh air sin na coinníollacha foirfe chun go n-éireoidh le héagsúlacht ollmhór saoil, mar a mhíníonn Lewis Michael Jefferies.

Líonra Foláirimh Divers

Sa tríú tráthchuid seo faoi dhé-ocsaíd charbóin, pléann Tim Blömeke réamhchúraimí chun sábháilteacht tumadóirí a fheabhsú.



Ceolchoirm Monty

Labhrann Monty Halls faoina eachtra is déanaí, Expedition Celtic Dagger.