Scuba Diver eagrán 97 amach anois!

Nuacht-chothromú

Aimsíonn tumadóirí teicneolaíochta Gréagacha buamadóir ón Dara Cogadh Domhanda, éiríonn Anne Hasson as Aggressor Adventures, seolann Emperor rannán nua Adventure, agus dhá thine báid sa Téalainn.

Ceisteanna agus Freagraí DAN Europe Medical

Pléann saineolaithe Líonra Foláirimh na dTumadóirí tinneas dí-chomhbhrúite agus cóireálacha cuí.

spain

Tugann Will Appleyard cuairt ar cheann de na timpeallachtaí is cosanta sa Mheánmhuir díreach amach ó chósta Costa Brava, agus aimsíonn sé gnáthóg mhuirí rathúil atá ina Mecca do thumadóirí.

Ceisteanna agus Freagraí le Stephen Frink, cuid a haon

Comhráimid le Stephen Frink, gan dabht duine de na grianghrafadóirí faoi uisce is minice a fhoilsítear a shaothar ar domhan, faoi chuid dá eachtraí is suntasaí, agus faoi mar atá sé a bheith i gceannas ar iris Alert Diver DAN.

Indonesia

Tá cáil dhomhanda ar Bhá Cenderawasih na hIndinéise as na siorcanna míolta móra a fheiceann tú ann, ach mar a mhíníonn Mathew Kempton, cé gur buaicphointí iad seo, tá i bhfad níos mó sa cheantar ná tumadóireacht leis an iasc is mó ar domhan.

Líonra Foláirimh Divers

Labhraíonn baill den fhoireann DAN faoi ól agus tumadóireacht, agus tugann siad comhairle ar conas déileáil go freagrach leis an dá rud.

Éigipt

An raibh a fhios agat nach bhfuil thart ar 20% de na héisc go léir a d’fhéadfá teacht orthu sa Mhuir Rua le fáil in aon áit eile ar an phláinéid? Insíonn Lawson Wood tuilleadh dúinn.

Ceamara dlúth v gan scáthán

Bíonn Ross McLaren i gcónaí ag magadh faoi nuair a thosaigh sé ag tumadóireacht, gur tháinig caitheamh aimsire costasach amháin chun cinn sa ghrianghrafadóireacht… ach an raibh gá go mbeadh sé chomh costasach sin? An gcaithfidh tú na mílte punt a chaitheamh i ndáiríre chun íomhánna maithe a ghabháil?..

Na hOileáin Mhaildíve

Ólann agus bíonn bia ag Stuart Philpott i Lily Beach Resort cúig réalta, ach faigheann sé amach gur féidir leis na taitneamhachtaí faoi uisce dul thar na claontaí ar bharr an uisce, rud a fhágann gur cluiche neamhaí é seo dóibh siúd ar maith leo na rudaí breátha sa saol.

TEICNEOLAÍOCHT: Eolas a chur ar CCR

Míníonn Don Silcock cén fáth a bhfuil sé ag dul síos bealach na n-athanálaithe ciorcaid dúnta, agus pléann sé conas a chríochnaigh seisiún eolach le dhá aonad le ceannach sách costasach - agus an gealltanas go mbeidh níos mó eachtraí le teacht..

Cibé is nua

Táirgí nua ag teacht ar an margadh, lena n-áirítear solas tumadóireachta OrcaTorch ZD710 MK2, ríomhaire tumadóireachta Mares Puck Lite, róba Fourth Element Tidal, BCD Mares Prestige, agus soilse físe SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost.

Ceolchoirm Monty

Machnaíonn Monty Halls ar an gcaoi a bhféadfadh tumadóireacht eispéiris iontacha a sholáthar a athraíonn saol.