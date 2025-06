Eagrán 98 de Scuba Diver amuigh anois

Cliceáil anseo le haghaidh Scuba Tumadóir eagrán 98

Tá táille bheag mhíosúil ann anois chun an ceann is déanaí a léamh digiteach Tumadóir Scúba iris, ach tá triail saor in aisce 30-lá againn le clárú ar a dhéanaí digiteach eisiúint.

Nó, is féidir leat léamh an digiteach irisí ó eisiúint 97 agus roimhe seo saor in aisce ach cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin.

Nó téigh go dtí siopa tumadóireachta agus piocadh suas a priontáil cóip saor in aisce.

Nuacht-chothromú

Seomraí ath-chomhbhrúite Shasana faoi bhagairt, ardaíonn clár faisnéise is déanaí Attenborough feasacht ar ghuaiseacha aigéin, agus fágann Paul Toomer Dive RAID.

Ceisteanna agus Freagraí DAN Europe Medical

Pléann saineolaithe DAN éisteacht mhúchta agus mothú lánchluasa i ndiaidh tumadóireacht, agus aire a thabhairt do thumadóir le DCI.

Na Maildiví, an chéad pháirtí

Tá an Stiúrthóir Eagarthóireachta Mark Evans tar éis a bheith ar go leor boird chónaithe le linn a thréimhse fada sa tionscal tumadóireachta, ach measann sé gurb é an MY White Pearl, atá ag seoladh in uiscí na Maildiví faoi láthair, an ceann is sómasach agus is saibhre a raibh sé air go dtí seo, agus go bhfuil sé tuillte go fírinneach tagairt a dhéanamh di mar 'sárluamh'.

Ceisteanna agus Freagraí le Stephen Frink, cuid a dó

Críochnóimid comhrá le Stephen Frink, gan dabht duine de na grianghrafadóirí faoi uisce is minice a fhoilsítear a shaothar ar domhan, faoi chuid dá eachtraí is suntasaí.

An Bhreatain Bheag

Tar éis 20 bliain ag iniúchadh St Brides Haven, Sir Benfro, cheap Lloyd Rees-Jones go raibh gach rud a bhí le tairiscint ag an tumadóireacht cladaigh seo feicthe aige, ach níorbh fhada gur cruthaíodh go raibh sé mícheart nuair a d’aimsigh sé cineál difriúil tumadóireachta oíche.

Líonra Foláirimh Divers

Pléann Klaus Stiefel a bhfuil faighte amach ag taighde inchinne nua-aimseartha faoi eagla, agus an gaol atá idir na torthaí seo agus tumadóireacht.

Indinéis, cuid a haon

1,250km i 13 lá ó dheisceart na hIndinéise ó thuaidh trí Mhuir Banda agus an bealach ar fad suas go Raja Ampat, sin an rud as a ndéantar finscéalta scúba. Roinneann eagarthóir Scuba Diver Deutschland, Daniel Brinckmann, an chéad cheann dá chuntas eachtraíochta dhá chuid 'Péarlaí Banda & Misool' ar an mbád trí mháistir eisceachtúil Amira.

Cúba

Déanann Walt Stearns iniúchadh ar Jardines de la Reina – Gairdíní na Banríona – i gCúba agus bíonn sé faoi gheasa ag na léigiúin siorc atá ag fanacht leis faoin dromchla.

TEICNEOLAÍOCHT: Na hOileáin Fhilipíneacha

Nuair a fiafraíodh de an raibh sé ag iarraidh tumadóireacht a dhéanamh ar long bháite aerárthaí maighdeana, níorbh fhada gur dhúirt Samir Alhafith 'tá', agus mar sin chuir sé tús le turas taiscéalaíoch spreagúil chuig na hOileáin Fhilipíneacha.

Cad atá nua

Táirgí nua ar an margadh, lena n-áirítear an XDEEP Radical beag masc, Tithíocht fhóin chliste SportDiver S SeaLife, an Mares Quad 2 ríomhaire tumadóireacht, an stroboscóp Gen-X Pathfinder, an donut Mares HV sciathán-agus-úim, agus dath nua do róba Tidal an Cheathrú Eilimint.

Tástáil Breise

Déanann Daniel Brinckmann rátáil agus athbhreithniú ar an gcarr taistil éadrom le hinséideadh ar ais BCD ó Scubapro, an Navigator Lite.

Machnaimh Monty

Téann Monty Halls agus foireann chróga ó thuaidh den teorainn go hAlban ar thuras chun 'tumadh isteach sa stair'.