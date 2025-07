Eisiúint Scuba Tumadóir #99 amach anois!

Nuacht-chothromú

Díríonn Theo James agus Stephen Fry ar iascaireacht trálaeireachta grinnill, gnáthóg beatha mara atá suite amach ó chósta Lancing, agus pléann Sir David Attenborough nóiméad scanrúil le clogad tumadóireachta.

Ceisteanna agus Freagraí DAN Europe Medical

Pléann saineolaithe Líonra Foláirimh na dTumadóirí rioscaí agus cosc ​​maláire.

Oileáin Mhaildíve, cuid a dó

Leanann an Stiúrthóir Eagarthóireachta Mark Evans lena thuras ar an MY White Pearl, agus faigheann sé siorc míol mór a fheiceáil ar scúba faoi dheireadh tar éis blianta fada gan a bheith ag baint taitnimh as.

Ceisteanna agus Freagraí le Peter Hughes

Comhráimid le ceannródaí tumadóireachta agus finscéal an tionscail Peter Hughes, faoina ghairm bheatha fhada i saol na tumadóireachta, a thionchar ar fhorbairt na mbord beo, agus a chuid iarrachtaí chun cabhrú lenár bplainéad uisciúil a chosaint.

Albain, cuid a haon

Téann Dean Martin le Monty Halls dá chéad Turas Ceilteach Dagger suas go fásach na hAlban chun bunús na gComandó Briotanach a iniúchadh.

Líonra Foláirimh Divers

Míniú mionsonraithe ar an gcaoi a ndéileálann DAN Europe le timpistí tumadóirí.

Indinéis, cuid a dó

Tugann eagarthóir Scuba Diver Deutschland, Daniel Brinckmann, a thuras mór 1,250km ar Pearls of Banda and Misool ar bord an bháid sómasach trí mháistir Amira go dtí a dheireadh i ndeisceart Raja Ampat.

Na hOileáin Fhilipíneacha

Tá stáisiún glantacháin amach ó oileán Negros sna hOileáin Fhilipíneacha ar cheann de na trí áit is fearr ar domhan chun siorcanna buailte an Aigéin Chiúin (Alopias pelagicus) a fheiceáil go gar, mar a mhíníonn Daniel Brinckmann.

Meicsiceo

Meastar ag Walt Stearns gurb é Oileán Revillagigedo i Meicsiceo ceann de na háiteanna is fearr ar domhan le tumadóireacht a dhéanamh le roic manta ollmhóra aigéanacha agus idirghníomhú leo.

TEICNEOLAÍOCHT: Buachaillí clog

Is fada clog na loinge an bua is mó a bhfuil dúil ag tumadóirí i longbhriste ann. Is fear é Leigh Bishop a bhfuil uimhir aige féin, agus anseo déanann sé iniúchadh ar bhunús clog na loinge chomh maith leis an tiomáint atá ag tumadóirí chun an duais deiridh a aimsiú.

Cad atá nua

Táirgí nua ag teacht ar an margadh, lena n-áirítear éadaí tumadóireachta iar-ré ó DynamicNord, dath gorm te den Fourth Element Argonaut 3.0 culaith thirim, Mares Power Plana LT eití, Soilse tumadóireachta SeaLife Sea Dragon Mini 1200 agus 1600, Mares Force X masc, agus buataisí rac-cheoil RB-10 DynamicNord..

Tástáil Breise

Déanann an Stiúrthóir Eagarthóireachta Mark Evans rátáil agus athbhreithniú ar an solas tumadóireachta OrcaTorch ZD710 MK2 atá lán de ghnéithe.

Machnaimh Monty

Labhraíonn Monty Halls faoina thuras is déanaí, Celtic Dagger, a rianaigh stair na gComandos.