Scuba Diver Meiriceá Thuaidh eagrán 24 amach anois

Cliceáil anseo le haghaidh Scuba Diver Meiriceá Thuaidh eagrán 24

Tá táille bheag mhíosúil ann anois chun an ceann is déanaí a léamh digiteach Tumadóir Scúba Meiriceá Thuaidh iris, ach tá triail saor in aisce 30-lá againn le clárú ar a dhéanaí digiteach eisiúint.

Nó, is féidir leat léamh an digiteach irisí ó eisiúint 23 agus roimhe seo saor in aisce ach cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin.

Nó téigh go dtí siopa tumadóireachta agus piocadh suas a priontáil cóip saor in aisce.

Nuacht-chothromú

Árthach taighde uathúil FLIP a shábháil ón gclós scrap, seolann Sea Bees hop on, hop off liveaboard, comhpháirtithe Seó Scuba le GO Diving Show, agus faigheann an tumadóir uaimh Bill Gavin bás.

Indonesia

Tá clú agus cáil ar Oileán Komodo mar bhaile an laghairt is mó ar domhan, an dragan Komodo. Is cinnte gur taithí liosta buicéad é cruinniú duine-le-duine leis na reiptílí ollmhóra seo, ach is é an t-aon rud amháin a mheallann tumadóirí go dtí an réigiún seo den Indinéis, mar a mhíníonn Walt Stearns.

Oileáin Bhá na Hondúras

Cuireann tuiscint ar thíreolaíocht agus ar gheolaíocht láithreán tumadóireachta le taitneamh an eispéiris i gcónaí, agus meabhraíodh an feiniméan seo do Walt Stearns nuair a thug sé cuairt le déanaí ar Roatan, an ceann is mó de na hOileáin Bhá in Hondúras.

Ceisteanna & Freagraí le Dawn Kernagis, cuid a haon

Déanaimid comhrá le Mná Divers Hall of Famer Dawn Kernagis NEEMO Aquanaut, atá oilte ag NASA agus an Stiúrthóir Taighde Eolaíoch ag DEEP, faoina spreagfaidh a spéis leanúnach inár bplainéad gorm, agus cad atá i ndán don saol faoi uisce amach anseo.

Grianghrafadóireacht Faoi Uisce

Trí na blianta a chaith sé mar ghrianghrafadóir, tá na céadta íomhá a úsáideadh i bhfoilseacháin náisiúnta agus idirnáisiúnta curtha ar fáil ag Walt Stearns, agus anseo nochtann sé roinnt rúin.

Líonra Foláirimh Divers

Na leideanna agus an chomhairle is déanaí ó shaineolaithe DAN.

Na hOileáin Fhilipíneacha

Féachann Adrian Stacey ar scéal fíor-rathachta caomhnaithe mara sna hOileáin Fhilipíneacha nuair a thugann sé cuairt ar Oileán Apo éagsúil agus ildaite, díreach amach ó chósta chúige Negros Oriental.

TECH: Bikini Atoll, cuid a haon

Cuireann Don Silcock tús le sraith alt ar Mecca tumadóireachta Bikini Atoll, ag tosú le forbhreathnú ar Operation Crossroads, na torthaí uafásacha, agus staid neamhchinnteachta leanúnach na n-oileánach dúchais.

Cibé is nua

Táirgí nua ag teacht ar an margadh, lena n-áirítear Garmin's Fenix ​​8 smartwatch, a bhfuil gnéithe anois modh tumadóireacht áineasa síos go dtí 130 troigh, dathbhealaí nua do lann an Scubapro Seawing Ollnóva, agus an SeaLife SportDiver Ultra tithíocht smartphone.

Tástáil Breise

Déanann an Stiúrthóir Eagarthóireachta Mark Evans rátáil agus léirmheas ar Seac Smart BCD, traidisiúnta seaicéad-style gléas rialaithe buoyanct, ach ceann a bhreathnaíonn an chuid agus a dhéanann a chuid oibre go maith.

#AskMark

Úsáidí éagsúla le haghaidh spóil, nitrox agus rialtóirí, agus riachtanais víosa nuair a bhíonn tú ar chlár beo.