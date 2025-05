Scuba Diver Meiriceá Thuaidh eagrán 26 amach anois!

Cliceáil anseo le haghaidh Scuba Diver Meiriceá Thuaidh eagrán 26

Tá táille bheag mhíosúil ann anois chun an ceann is déanaí a léamh digiteach Tumadóir Scúba iris, ach tá triail saor in aisce 30-lá againn le clárú ar a dhéanaí digiteach eisiúint.

Nó, is féidir leat léamh an digiteach irisí ó eisiúint 25 agus roimhe seo saor in aisce ach cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin.

Nó téigh go dtí siopa tumadóireachta agus piocadh suas a priontáil cóip saor in aisce.

Nuacht-chothromú

Ghnóthaigh Rork Media Limited Scuba Show agus California Nuacht Tumadóireachta, Anne Hasson ag dul ar scor ó Aggressor Adventures, seoladh Emperor gnó Adventure, gabhann dhá bhád tumadóireachta tine sa Téalainn, agus tosaíonn HEAD ag cainteanna chun Aqualung Group a cheannach.

Oileáin Mhaildíve, cuid a dó

Leanann Stuart Philpott ar aghaidh lena shaoistí oileáin timpeall ar na Oileáin Mhaildíve, ag stopadh an uair seo ag ‘oileán tumadóir’ Vilamendhoo.

Ceisteanna agus Freagraí le Brandi Mueller, cuid a haon

Comhráimid le Brandi Mueller, grianghrafadóir faoi uisce clúiteach, captaen báid mhairte agus díograiseoir longbhriste ón Dara Cogadh Domhanda, faoina grá don taisteal, faoi mhealladh na longbhriste báite, agus faoina mothúcháin sé mhí sa bhliain a chaitheamh i Lagoon Truk.

Roatan

Tá a fhios againn go léir go bhfuil cáilíocht Zen ag baint le tumadóireacht chun mothú suaimhnis agus scíthe a thabhairt, ach cén fáth nach dtabharfá é seo go dtí an chéad leibhéal eile le tearmann tumoideachais a chomhcheanglaíonn tumadóireacht scúba agus snorcláil le cleachtadh yoga?

Grianghrafadóireacht Faoi Uisce

Ina cholún deireanach, The Art of Captivating Macro Portraits, phléigh Walt Stearns cuid dá theicnící chun ábhair mhacra a ghabháil ar bhealach níos comhlántaí. An uair seo, déanann sé iniúchadh (gan aon phointe focal) ar stíl lámhaigh ar leith ar a dtugtar Close-Focus, Wide-Angle. grianghrafadóireacht – ar a dtugtar CFWA go coitianta.

Seó Scúba California

Filleann an Scuba Show, atá anois ina 38ú bliain, ar Long Beach in 2025 agus geallann sé réimse leathan cainteoirí suimiúla, réimse leathan gníomhaíochtaí agus nithe is díol spéise, agus réimse leathan taispeántóirí chun cuairteoirí a spreagadh agus a oiliúint.

An Téalainn

Déanann Richard Aspinall iniúchadh ar na hOileáin Similan agus Surin i Muir Andaman Thuaidh ar bord an Téalainn Aggressor agus aimsíonn sé raidhse de shaol na mara, ó ghrúdlann éisc go macra-critters.

TECH: Bikini Atoll, cuid a trí

Cuireann Don Silcock clabhsúr ar a eachtraíocht agus é ag iniúchadh Mecca tumadóireachta longbhriste an domhain.

Cibé is nua

Táirgí nua ar an margadh, lena n-áirítear an Santi Diving Edge culaith thirim, Mála Duffel an Cheathrú Eilimint i liath, dathanna nua den masc XDEEP Radical, an Táibléad Seac ríomhaire tumadóireacht, seaicéad bogbhlaosc Santi Diving, agus sraith Dynaskin ó DynamicNord.

Tástáil Breise

Déanann an Stiúrthóir Eagarthóireachta Mark Evans rátáil agus athbhreithniú ar an Seac Screen atá furasta a fheistiú. ríomhaire tumadóireacht.

Líonra Foláirimh Divers

Leis an líon mór báite agus tine atá ar bord báid tumadóireachta agus boird chónaithe faoi láthair, meabhrúchán tráthúil faoi na rudaí ar cheart duit a bheith ag faire amach dóibh sula ndéanann tú d’eachtra seo chugainn a chur in áirithe.

AskMark

Freagraíonn Mark Newman ceisteanna faoi cibé ar cheart sorcóirí tarrthála a fhágáil ar oscailt nó dúnta, agus faoi shorcóirí a stóráil i bhfeithiclí in aimsir te.