Tumadóireacht scúba: An tionscal $20 billiún

Rinneadh cainníochtú den chéad uair i staidéar idirnáisiúnta ar scála an ioncaim a fhaightear ó thumadóireacht scúba áineasa – agus deir na húdair go soláthraíonn an figiúr uachtarach de níos mó ná US $20 billiún (thart ar £15 billiún) dreasacht eacnamaíoch suntasach do chaomhnú mara.

Léirigh an staidéar freisin cé mhéad tumadóireachta scúba a dhéantar anois laistigh de Limistéir Mhuirí faoi Chosaint (LMFanna) – agus cé mhéad gairmí tumadóireachta arb as na tíortha ina n-oibríonn siad dóibh.

Deir an bitheolaí mara Octavio Aburto-Oropeza ó Scripps Institution of Oceanography in Ollscoil California San Diego, a chomhúdar an staidéir, go gcuireann an tumadóireacht scúba idir $8.5 agus $20.4 billiún leis an ngeilleagar domhanda gach bliain. Meastar go dtacaíonn an tóir seo le suas le 124,000 post ar fud 170 tír.

Deirtear gurb é seo an chéad mheastachán cuimsitheach ar thionchar eacnamaíoch domhanda an tionscail tumadóireachta, agus is cuid de Atlas Aquatica, an Deich mBliana Aigéin na NA tionscadal faoi stiúir Aburto-Oropeza. Tá súil aige go gcuideoidh na torthaí leis an earnáil a eagrú chun guth polaitiúil níos mó a thabhairt di maidir le caomhnú.

Cé go n-aithnítear turasóireacht aigéanach mar fhórsa eacnamaíoch cheana féin, níor scrúdaíodh rannchuidiú sonrach na tumadóireachta scúba ar scála domhanda roimhe seo, a deir na húdair. Mar gheall ar an neamhaird seo, bhí sé deacair d’abhcóidí caomhnaithe aigéin na buntáistí eacnamaíocha a bhaineann le scúba a lua.

“Is féidir leat seoltóireacht nó surfáil os cionn aigéin mhairbh, ach tugann tumadóirí faoi deara mura bhfuil aon iasc ann – is gníomhaíocht í atá ag brath ar shláinte an chórais i ndáiríre,” a deir comhúdar an staidéir Fabio Favoretto, comhordaitheoir Atlas Aquatica agus taighdeoir iardhochtúireachta ag Scripps. “Is rud dearfach é sin don chaomhnú, mar go ndéanann sé comhghuaillithe de thumadóirí.”

Tumadóireacht i Limistéir Mara faoi Chosaint

Is féidir le caomhnú méadaithe aigéin ioncam tumadóireachta a mhéadú trí níos mó tumadóirí a mhealladh atá sásta praghsanna níos airde a íoc chun teacht ar an saol mara níos éagsúla agus níos líonmhaire a chuireann bearta caomhnaithe ar fáil, mar a léirigh taighde roimhe seo. Tacaíonn sonraí a léiríonn go dtarlaíonn thart ar 70% de na tumadóireachtaí mara go léir sna limistéir seo le rogha tumadóirí scúba.

Sa bhliain 2021, d’fhoilsigh Aburto-Oropeza agus a chomhghleacaithe staidéar a fuair amach gur ghin turasóireacht tumadóireachta i Meicsiceo $725 milliún in aghaidh na bliana – beagnach an oiread agus a ghineann tionscal iascaireachta iomlán na tíre.

Agus an smaoineamh á leathnú chun ioncam a iniúchadh ar an leibhéal domhanda, chuir na taighdeoirí liosta le chéile de níos mó ná 11,500 oibreoir tumadóireachta ar fud na 170 tír don staidéar nua, ag baint úsáide as sonraí ó Google Maps agus ón ngníomhaireacht oiliúna tumadóireachta PADI agus ag bailíochtú an bhunachair shonraí le saineolaithe áitiúla. líne ansin fuair an suirbhé freagraí ó 425 gnólacht ar fud 81 tír.

Bhí Andrés Cisneros-Montemayor ó Ollscoil Simon Fraser i gCeanada i gceannas ar an anailís eacnamaíoch, ag baint úsáide as na freagraí seo chun an t-airgead a chaitear go díreach ar ghníomhaíochtaí tumadóireachta chomh maith le caiteachas indíreach amhail óstáin, bia agus iompar ag 9-14 milliún tumadóir áineasa bliantúil ar fud an domhain a ríomh.

Baineadh úsáid as samhaltú staitistiúil chun an tionchar eacnamaíoch domhanda a eastóscadh. Léirigh sé seo go ngineann caiteachas díreach ar ghníomhaíochtaí tumadóireachta idir $900 milliún agus $3.2 billiún in aghaidh na bliana, agus caiteachas indíreach san áireamh sa fhigiúr $20.4 billiún.

Léirigh an staidéar freisin gur cónaitheoirí áitiúla nó náisiúnta iad 80% d’fhostaithe an tionscail scúba, agus go bhfuil imní mhór ar oibreoirí tumadóireachta faoi dhíghrádú comhshaoil. Thuairiscigh formhór acu athruithe diúltacha ag na láithreacha tumadóireachta ar thug siad cuairt orthu le deich mbliana anuas.

Comhghuaillithe nádúrtha

“Murab ionann agus oibríochtaí turasóireachta mais a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do phobail áitiúla agus do thimpeallachtaí mara, is féidir le turasóireacht tumadóireachta, nuair a dhéantar í a bhainistiú go maith, a bheith inmharthana ó thaobh na heacnamaíochta de, cothrom ó thaobh na sóisialta de agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de,” a deir Anna Schuhbauer, príomhúdar an staidéir agus eolaí iascaigh in Ollscoil British Columbia.

"Ós rud é go bhfuil spéis dhílis acu in éiceachórais shláintiúla agus i saol mara flúirseach, is comhghuaillithe nádúrtha iad oibreoirí tumadóireachta in iarrachtaí caomhnaithe."

Tá na taighdeoirí ag moladh anois go gcaighdeánófaí córais monatóireachta ar fud an tionscail, go gcuirfí oibreoirí tumadóireachta san áireamh go foirmiúil i gcinntí bainistíochta mara, agus go n-aithneofaí an éiceathurasóireacht mar chuid lárnach de gheilleagair inbhuanaithe aigéinbhunaithe nó 'gorma'.

Tacaíonn siad freisin le hiarrachtaí oibreoirí tumadóireachta eagrú i gcomharchumainn le guth polaitiúil aontaithe tríd an tionscnamh Atlas Aquatica, a thacaíonn le scéimeanna píolótacha i Meicsiceo agus san Iodáil cheana féin.

Ghlac taighdeoirí ó Ollscoil James Cook (an Astráil), Marisol Plascencia de La Cruz ó Centro (Meicsiceo), Cumann Náisiúnta Geografaíochta, Ollscoil Thiar Thuaidh (an Afraic Theas), Ørsted (an Danmhairg), UC Santa Barbara, Ollscoil Pretoria (an Afraic Theas) agus Ollscoil Washington páirt sa chomhthionól freisin. staidéar a dhéanamh ar, atá díreach foilsithe san iris Inbhuanaitheacht Cell Reports.

