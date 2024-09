Scúba: An spórt is mó a bhfuil cathú air ach is scanrúla?

Ó liosta de 20 “fíorspórt”, is í an tumadóireacht scúba an ceann is mó ar mhaith le daoine triail a bhaint astu – toisc go mbíonn imní orthu ní hamháin faoi na rioscaí ach faoi léiriú a dhéanamh orthu féin.

Sin conclúid suirbhé ar 2,000 duine fásta sa RA a rinne an comhlacht rothaíochta éadaí spóirt Endura, cuid de Pentland Brands. Is iad na hiomaitheoirí is gaire do scúba ar an liosta spóirt a bhfuil fonn orthu triail a bhaint as ach mothaíonn siad bac ar shampláil ná tumadóireacht spéir, tonnmharcaíocht, paragliding agus marcaíocht capall. Is é príomhábhar imní Endura féin, rothaíocht sléibhe, níos faide síos ar an liosta.

Sa suirbhé, b’fhéidir gur fiú tabhairt faoi deara oiliúint gníomhaireachtaí, d'admhaigh 52% de na freagróirí go raibh siad bocht ag brú iad féin amach as a limistéir chompord.

Dúirt duine as gach triúr go raibh faitíos orthu dul isteach i spórt nua mar nach raibh siad ag iarraidh náire a chur orthu féin, agus chreid oiread agus ceathrar as gach deichniúr go raibh siad “ró-shean” le bheith ina dtosaitheoirí.

Dúirt breis agus trian (35%) gur chuir imní faoi iad féin a ghortú bac le triail a bhaint as rud ar bith nua agus spreagúil. Ba é an toradh a bhí air seo gur mhian le ceathrar as gach deichniúr go raibh an dearcadh “gan eagla” orthu féin a choinneáil, ach bhraith siad go raibh a n-imní sóisialta maidir le rudaí nua a thriail tar éis dul i méid agus iad ag dul in aois.

Creideann timpeall 31% go bhfuil sé níos éasca spórt nua a thriail dóibh siúd faoi 18 mbliana d’aois, agus dúirt 34% de thuismitheoirí go bhfuil a gcuid leanaí níos sásta dul i mbaol ná mar a bhí.

Imní sóisialta

Liostaíodh na spóirt eile in ord íslitheach mar dreapadóireacht rac-cheoil, clár sneachta, hang-sleite, seoltóireacht, clársheoltóireacht, raftú bán-uisce, rothaíocht sléibhe, healaíona comhraic, motocrós, sciáil tras-tíre, clár scátála, clárscátáil oighir, dreapadóireacht oighir, bolláin agus BASE-léim.

D’fhéadfadh easpa cur amach ar a bhfuil i gceist suíomh cuid de na hiontrálacha ísle a mhíniú – agus cén fáth nach léirítear caitheamh aimsire mar shaoirse. Agus ní léirítear éifeacht chostais choibhneasta an spóirt sna torthaí.

“Is féidir leis an gcúis atá ag iarraidh rud éigin nua a bheith chomh scanrúil sin go minic fréamhaithe i imní sóisialta - imní faoi gan feistiú, easpa an trealaimh cheart, nó mothú ró-shean nó gan taithí,” a dúirt síceolaí sinsearach SNS, an Dr Abdi Mohamed.

“Féadann na hábhair imní seo bacainní suntasacha a chruthú, rud a fhágann go mbíonn sé deacair do dhaoine aonair an chéad chéim sin a ghlacadh i dtreo eispéiris nua. Trí mheon dearfach a ghlacadh, is féidir na mothúcháin neamhdhóthanachta agus féin-amhras a laghdú go suntasach.

“Is céim ríthábhachtach é an eagla roimh an anaithnid a shárú chun féinmhuinín a thógáil, rud a ligeann do dhaoine aonair tabhairt faoi dhúshláin nua le braistint muintearas. Ní hamháin go gcothaíonn an turas seo fás pearsanta ach osclaíonn sé an doras freisin do stíl mhaireachtála níos sásúla agus níos gníomhaí.”

Rinneadh an taighde go neamhspleách le haghaidh fite le OnePoll.com

