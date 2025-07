Seoladh imeacht chósta thoir na Stát Aontaithe ag Scuba Show

Fuair ​​Rork Media Limited an comhlacht seanbhunaithe le déanaí Seó Scúba, a reáchtáiltear i An Trá Fada, California, agus anois – i ndiaidh éileamh gan fasach – tá fógra tugtha aige go bhfuil Seó Scúba ar chósta thoir na tíre seolta.

Tar éis dóibh a bheith báite le hiarratais ó iliomad geallsealbhóirí móra tionscail go reáchtálfaí Seó Scúba ar chósta thoir na tíre, rinne foireann Rork Media camchuairt láithreach ar láithreacha den scoth a d’fhéadfadh a bheith ann d’ócáid ​​den sórt sin.

Cuireadh Washington DC as an áireamh mar gheall ar pháirceáil theoranta ar an láthair, agus bhí dúshláin lóistíochta i gceist le Philadelphia a mhéadódh costais taispeántóirí go suntasach, mar sin tar éis meastóireachta cúramach, deimhníodh gurb í Atlantic City baile an tseó nua ar chósta thoir.

Cheiliúir Seó Scúba Long Beach a 38ú bliain

Cén fáth Cathair an Atlantaigh?

Cuireann Atlantic City an meascán foirfe d’áisiúlacht, tarraingteacht teaghlaigh agus spraoi ar fáil. Is ceann scríbe sábháilte, cairdiúil do theaghlaigh é ina bhfuil tránna, nithe is díol spéise do thurasóirí Steel Pier, seónna beo, beáir agus bialanna – agus tá, fiú ceasaíneonna do chuairteoirí fásta.

Tá an t-ionad inrochtana go héasca, le stáisiún traenach ar an láthair a nascann go díreach le moil mhóra, gar d'Aerfort Idirnáisiúnta Philadelphia (uair an chloig i gcarr nó ar an traein), aerfort áitiúil le haghaidh rochtana réigiúnach, agus naisc dhíreacha trí phríomhghréasáin bóithre rud a fhágann nach bhfuil ann ach cúpla uair an chloig ó Nua-Eabhrac, Baltimore agus Washington DC.

Mhínigh Ross Arnold, Stiúrthóir Foilsitheoireachta Rork Media Limited: “Ónár seónna sa Ríocht Aontaithe agus san Astráil – atá ar siúl i suíomhanna níos iargúlta araon – chonaiceamar lucht freastail ag taisteal ceithre huaire an chloig nó níos mó go sona sásta. Fágann sin go bhfuil Cathair Atlantach laistigh d’achar tiomána níos mó ná aon trian de dhaonra na Stát Aontaithe.”

An bealach isteach suntasach ag Ionad Comhdhála Chathair an Atlantaigh

Sceidealú as a chéile

Tá Rork Media tar éis an seó nua a ailíniú go straitéiseach leis an imeacht i Long Beach chun an t-áisiúlacht is mó a bhaint amach do thaispeántóirí, go háirithe iad siúd atá ag eitilt isteach ón thar lear. Seo mar atá sé:

Trá fhada: 30-31 Bealtaine 2026

30-31 Bealtaine 2026 Atlantic City: 6-7 2026 Meitheamh

Leis an sceideal seo, is féidir le taispeántóirí idirnáisiúnta eitilt isteach sna Stáit Aontaithe, freastal ar Long Beach, siopaí sa cheantar a chuardach, dul soir go Atlantic City agus an próiseas a athdhéanamh, sula dtéann siad abhaile.

Ar mhaith leat taispeántas a dhéanamh ag Scuba Show Atlantic City, don imeacht i Long Beach, nó don dá cheann? Cliceáil anseo le tuilleadh eolais.