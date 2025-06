Filleann an Scuba Show go rathúil ar Long Beach

An 38th Tháinig an Scuba Show isteach i Long Beach, California, thar dheireadh seachtaine an 31 Bealtaine/1 Meitheamh agus, mar is cuí don imeacht tumadóireachta tomhaltóirí is mó sna Stáit Aontaithe, thairg sé réimse leathan taispeántóirí, seimineár agus eilimintí idirghníomhacha do thumadóirí de gach leibhéal taithí.

Tháinig na mílte tumadóirí díograiseacha chuig Ionad Comhdhála Long Beach don fheachtas bliantúil Seó Scúba – ag filleadh ar a bhaile spioradálta tar éis dóibh bogadh go Los Angeles ar feadh tamaill bhig anuraidh – agus bhí neart ann chun gach duine, ó thumadóirí ar leibhéal iontrála go dtí sean-saighdiúirí, a choinneáil gnóthach don deireadh seachtaine ar fad.

Le na céadta taispeántóir, ó ghníomhaireachtaí oiliúna, speisialtóirí taistil, boird turasóireachta agus déantóirí seodra go monaróirí trealaimh, boird chónaithe, báid cairte, ionaid tumadóireachta, miondíoltóirí agus ionaid saoire – agus i bhfad, i bhfad níos mó – bhí rogha leathan ag na freastalaithe maidir le cé leis a raibh siad chun labhairt. Ba é an Seó Scúba an áit iontach chun trealamh nua a sheiceáil, do chéad deimhniú tumadóireachta eile a fháil, d’eachtra tumadóireachta atá le teacht a phleanáil, nó páirt a ghlacadh i roinnt teiripe miondíola, agus é sin ar fad i gcuideachta díograiseoirí ar aon intinn leat. Bhí borradh soiléir ann thar an dá lá, ón nóiméad a d’oscail na doirse maidin Dé Sathairn, agus lean an t-atmaisféar cairdiúil, fáilteach seo ar aghaidh go dtí gur chríochnaigh an seó tráthnóna Dé Domhnaigh.

Bhí an-tóir ar an Taispeántas Táirgí Nua i measc lucht leanúna fearas.

Tá cáil ar an ócáid ​​as an iliomad duaiseanna atá le buachan thar an deireadh seachtaine, agus bhí liosta fada duaiseanna dorais ann, idir fhanacht in ionaid saoire agus trealamh tumadóireachta, agus turais chónaithe ar bord agus níos mó. Bhí na chéad 25 duine a tháinig isteach Dé Sathairn agus a thug cuairt ar bhoth California Diving News le teastas ón Welcome Show maidine – a chuir Greg Holt ó Scuba Radio ar siúl mar is gnáth gach maidin chun na sluaite a chur ag spraoi sula n-osclaíodh doirse an tseó – in ann tóirse TEKNA Splash-Lite LED a éileamh.

Bhí crannchur carthanachta ar siúl Dé Sathairn ag an gcóisir taispeántais, agus chuaigh na fáltais go léir chuig Scoláireacht fiúntach Zale Parry. Bronnadh Gradam Seirbhíse Scúba 2025 ar Ed Stetson, in onóir a sheirbhíse don phobal tumadóireachta. Tá Stetson ag traenáil tumadóirí áineasa, taighde agus tráchtála le breis agus 45 bliain, agus tá cáil air mar eagraí deonach ar roinnt de na himeachtaí neamhbhrabúis is mó a bhaineann leas as tumadóirí agus an tionscal tumadóireachta, lena n-áirítear Féile Scannán Faoi Uisce Hans agus Lotte Hass Santa Barbara, agus Féile Scannán Faoi Uisce Ernie Brooks Santa Barbara.

Ed Stetson ag fáil a ghradaim ó Leslie Leaney

An oiread sin seimineár le roghnú astu

Bhain go leor de na freastalaithe leas as an deis chun pas rochtana uile a cheannach, rud a thug deis dóibh freastal ar chuid den iliomad seimineár a bhí ar siúl sna seomraí atá suite díreach faoin bpríomhhalla taispeántais. San iomlán, bhí breis is 60 caint, cur i láthair agus taispeántas ar siúl i sé sheomra seimineáir.

Bhí réimse leathan cainteanna ann ó láithreacha tumadóireachta i California agus ábhair spéise áitiúla eile, go cinn scríbe domhanda, grianghraf leideanna agus comhairle, sábháilteacht tumadóireachta, do scileanna a leathnú, agus i bhfad níos mó.

Dale Sheckler ag cur i láthair ar thumadóireacht i California

I measc na gcainteoirí do 2025 bhí daoine ar nós Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon agus Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic, agus Charlotte Seid.

Idirghníomhaíocht

Cé go bhfuil an Seó Scúba dírithe ar bhothanna na dtaispeántóirí, tá neart eilimintí idirghníomhacha scaipthe ar fud an halla le go mbainfidh lucht freastail taitneamh astu. Ina measc seo bhí linn snámha tridive – a bhí oscailte do dhuine ar bith os cionn 10 mbliana d’aois chun taithí a fháil ar scúba go pearsanta – go dtí an ‘Balla Ceilpe’ suntasach 40 troigh ar fhad (cé mhéad speiceas mara a chonaic tú?), Taispeántas Táirgí Nua leis na heisiúintí is déanaí ar an margadh do na ‘cúnna trealaimh’ go léir, amharclann tumoideachais Deco Dome ag tabhairt daoine ar thuras feadóige chuig ocht gceann scríbe tumadóireachta coitianta, trucail tumadóireachta agus scaird-sciála ó Roinn Sirriam Chontae Los Angeles, agus an Crios Ealaíne, áit a bhféadfadh daoine fásta agus páistí a gcuid cruthaitheachta a thriail le Stiúrthóir Ealaíne California Diving News, Doreen Hann. Ba iad tatúnna sealadacha agus píosa ealaíne comhoibríoch ollmhór ord an lae.

Taobh istigh den Deco Dome tumtha

Bhí grianghraf Stáisiúin le gach saghas gabhálais do na híomhánna sin atá cairdiúil do Insta, chomh maith leis an Shark Cage a bhfuil an-tóir air, agus an Pirate Dive Bar sa Deco Zone, an áit le bualadh le cairde, deoch athnuachana a ól agus do chosa a scíth a ligean sula ndéanfá filleadh ar urlár an tseó.

An grianghraf Bhí an stáisiún, agus na gabhálais san áireamh, gnóthach ar feadh an deireadh seachtaine.

Ag tabhairt an bhata ar aghaidh

Bunaíodh an Scuba Show siar sa bhliain 1987 ag Kim agus Dale Sheckler, agus reáchtáil siad an ócáid ​​go rathúil go dtí 2011, nuair a dhíol siad an seó – agus California Diving News (a sheol siad i 1984) – le Mark agus Ginny Young, a d’fhás an seó go dtí an méid atá ann inniu. Déanann Kim agus Dale, agus go leor dá gcairde agus dá ngaolta, obair dheonach ag an seó go dtí an lá atá inniu ann, in éineacht le cairde agus teaghlach Mark agus Ginny. Is é an nádúr te, cuimsitheach seo atá fite fuaite leis an Scuba Show ag gach leibhéal, agus is cuid den chúis é go bhfillfidh daoine ar ais mar fhreastalaithe bliain i ndiaidh bliana.

An bhliain seo chugainn, glacfaidh Rork Media Limited, an fhoireann dhinimiciúil atá taobh thiar d’irisí domhanda Scuba Diver (sa Ríocht Aontaithe, Meiriceá Thuaidh, an Astráil agus an Nua-Shéalainn, agus an Ghearmáin) agus na GO Diving Shows a bhfuil moladh mór orthu sa Ríocht Aontaithe agus san Astráil, seilbh ar na reanna ar an Scuba Show agus California Diving News. Fiontar teaghlaigh é Rork Media le foireann bheag, phaiseanta tumadóirí tiomanta, agus tá siad ag tnúth leis an imeacht a thabhairt chun cinn go harduithe níos airde fós, le hidirghníomhaíocht bhreise agus go leor eile. Feicfidh mé sibh i Long Beach in 2026!

Grianghraif le Liz Marchiondo Imaging