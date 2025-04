Filleann an Scúba Show ar Long Beach – cuir do thicéid in áirithe anois

The Scuba Show, anois ina 38th bhliain, filleann sé ar a bhaile spioradálta Long Beach i 2025 agus geallúintí raidhse cainteoirí suimiúla, go leor gníomhaíochtaí spraíúla agus is díol spéise, agus raon leathan taispeántóir chun cabhrú le cuairteoirí a spreagadh agus oideachas a chur orthu

Ar an deireadh seachtaine 31 Bealtaine / 1 Meitheamh, filleann an Scúba Show - an t-expo tumadóireachta is mó do thomhaltóirí i Meiriceá - ar ais go Long Beach, California, agus beidh go leor le baint ag aon duine a bhfuil spéis aige sa tumadóireacht scúba nó i saol na n-aigéan.

Thar an dá lá, beidh Ionad Coinbhinsiún Long Beach ina bhaile do na céadta taispeántas ina bhfuil trealamh tumadóireachta nua agus réabhlóideach, báid tumadóireachta California, rialtais oileáin, ionaid tumadóireachta agus cláir bheo ó ar fud an domhain (go leor ag tairiscint tairiscintí agus margaí seónna iontacha), buntáistí grianghraf agus físeáin, ealaín ar théama na farraige, jewelry agus éadaí, eagraíochtaí neamhbhrabúis a bhaineann leis an bhfarraige, linn tumadóireachta, cúinne spraoi, agus i bhfad níos mó spéise do leanaí.

Is áis cruinnithe den chéad scoth é Lárionad Coinbhinsiúin na Trá Fada atá suite i suíomh álainn cuain laistigh de shiúlóid ghairid go bialanna cois uisce, siamsaíocht, Uisceadán an Aigéin Chiúin, agus i bhfianaise na Banríona clúiteach Muire. Tá páirceáil íoctha go flúirseach ag an ionad comhdhála agus go leor in aice láimhe.

Filleann an Scúba Show ar Long Beach - cuir do thicéad in áirithe anois 6

Ar taispeáint

Taispeánfaidh an t-ealaíontóir digiteach faoi uisce agus saineolaí ar mhórphictiúr Jim Hellemn, cruthaitheoir an bhalla gloine 125 troigh d’fhoraoisí uisceacha California ag Uisceadán an Aigéin Chiúin, priontaí gailearaí ollmhóra a thaispeánfaidh dathanna iontacha sceireacha coiréil ar fud an domhain, agus íomhánna sár-réiteach d’fhoraoisí ceilpe California.

Cuirfidh an Taispeántas Táirgí Nua a bhfuil an-tóir air i gcónaí solas ar chuid de na táirgí is nuaí a eisíodh le déanaí nó atá le teacht ar an margadh go luath.

Beidh foireann tumadóireachta an tSirriam, mar aon lena mbád lasmuigh agus trucail, sa halla arís.

Tar agus féach ar an iliomad trealamh nua

Lámh ar nithe spraoi

Beir leat do chairde agus faigh roinnt grianghraf spraíúil sa ‘chliabhán mór siorcanna bán’, nó stop in aice le ceann de na stáisiúin ghrianghraf – ina n-iomláine le raon d’fhrapaí tumadóireachta agus mara – chun cuimhní uathúla a ghabháil.

Is féidir leat timpeall ort féin le saol muirí mealltach in Amharclann na Ceilpe Dome, nó má tá níos mó sceitimíní uait, féach cé chomh fada agus a mhairfidh tú sa siorc róideo!

Stop ag Booth Ealaíne an Taispeána Scúba agus cruthaigh do ghreamáin agus do dhealbha 3D féin a spreag an t-aigéan. Beidh Stiúrthóir Ealaíne California Diving News, Doreen Hann, ag tabhairt cuireadh do pháistí (agus d’ealaíontóirí de gach aois) a gcuid scileanna ealaíne a chleachtadh ar chanbhás a spreagann muirdhreacha i gCalifornia – díolfar an muirdhreach críochnaithe, agus tacóidh an t-airgead le carthanachtaí muirí.

Déanann an ‘Shark Cage’ prop grianghraf iontach

Taispeántóirí

Tá go leor bothanna ag fanacht le cuairteoirí chuig an Seó Scúba, mar a léiríonn boird turasóireachta, tionscnóirí turas, ionaid saoire tumadóireachta, báid chairtfhostaithe, cláir bheo, gníomhaireachtaí oiliúna, déantúsóirí fearas, cuideachtaí éadaí, gnólachtaí jewelry agus níos mó a gcuid tairiscintí. Bí spreagtha do do chéad eachtra tumadóireachta eile, do chéad cheannach eile, nó do chéad deimhniú eile a chríochnú, nó díreach teiripe miondíola a dhéanamh!

Seimineáir

Roghnaigh ó raon de níos mó ná 70 seimineár siamsúil agus oideachais. I measc na saineolaithe tumadóireachta atá ag caint ar an urlár tá leithéidí Alex Brylske, Dan Orr, Marty Snyderman, Mark Strickland, Jim agus Pat Stayer, Gretchen Ashton, Jeffrey Bozanic, Louis Casa, Brett Eldridge, Shelli Hendricks, Jean Henry, Karl Huggins, Capt John Kades, Andy agus Allison Sallmon, agus Dale agus Kim Sheckler. I measc na n-ábhar tá iompar ainmhithe, na tumadóirí trá is fearr i California, rúin an sceir choiréil, Gairdíní Undersea Nemo, foirmle aclaíochta do thumadóirí, tumadóireacht taiscéalaíochta, botúin a dhéanann tumadóirí, seisiúin grianghraf agus físeáin, tumadóireacht tar éis na dtinte, saincheisteanna sábháilteachta don tumadóir níos sine, fachtóirí daonna i tumadóireacht, seimineáir ceann scríbe agus táirgí, ceardlanna do dhaoine gairmiúla, agus níos mó. Cuairt www.scubashow.com chun seimineár iomlán a liostú, tuairiscí, amanna, líon na seomraí, beathaisnéisí na gcainteoirí agus nuashonruithe. NB: Féadfaidh seimineáir athrú.

Féach cé chomh fada agus is féidir leat a mhairfidh ar an siorc róideo

Níos mó ná $50,000 i nduaiseanna dorais

Beidh líníochtaí ar siúl go leanúnach le linn an tseó chun deis a thabhairt duit trealamh tumadóireachta úrnua, turais chuig cinn scríbe tumadóireachta ar fud an domhain, ealaín agus rudaí spraíúla a bhuachan. Tá iontráil duais dorais san áireamh le ticéad a cheannaítear ar líne nó ag an seó – agus ní gá duit a bheith i láthair le buachan. Beidh tú in ann na duaiseanna atá ar fáil a sheiceáil ar www.scubashow.com

Cóisir oíche Dé Sathairn

Nuair a dhúnann na hurláir seónna don oíche, gabh isteach le foireann Seó na Scúba le haghaidh cruinniú neamhfhoirmiúil le ceol beo, beáir agus leoraithe bia, agus lig do chuid tumadóirí eile leat. Cuir isteach an raifil chun duaiseanna iontacha a bhuachan, agus fáltais chuig carthanacht ar théama na farraige. Tá cead isteach saor in aisce do gach duine a fhreastalaíonn ar an Seó Scúba. Seiceáil ar www.scubashow.com le haghaidh fógraí páirtí níos gaire do dháta an imeachta.

Buail suas agus spraoi a bheith agat le tumadóirí eile

Seó Scúba 2025 – faigh do thicéid roimh ré!

Beidh Seó na Scúba ar siúl Dé Sathairn 31 Bealtaine agus Dé Domhnaigh 1 Meitheamh i Halla C ag Ionad Comhdhála na Trá Fada. Beidh Scuba Radio ina óstach ar imeachtaí réamhsheó an dá lá ó 9.15am-10am – bí ag súil le spraoi agus cluichí, agus le bronntanais iontacha.

Amanna oscailte

Dé Sathairn 31 Bealtaine – 10rn go 6in

Dé Domhnaigh 1 Meitheamh – 10rn go 5in

Ticéid ar fáil anois

Cuir ticéid in áirithe roimh ré agus seachain an líne suas nuair a fhreastalaíonn tú.

Grianghraif le caoinchead ó Scuba Show