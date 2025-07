Tugann Sheree Marris ochtapas chuig an bPríomh-Ardán

Beidh an bitheolaí mara, an t-údar agus an déantóir scannán faisnéise a bhuaigh duaiseanna, Sheree Marris, ar an bPríomh-Ardán ag Meán Fómhair... GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i Sydney, agus beidh sí ag caint faoi shaolta aisteacha, scannalacha agus thar a bheith neamhghnácha ochtapas.

Dá mbeadh a bealach ag Sheree, dhéanfadh sí na scamhóga a mhalartú le haghaidh geolbhaigh agus na cosa a thrádáil le haghaidh eireaball maighdine mara lonrach—ach ós rud é go raibh pleananna eile ag an éabhlóid, caitheann sí a laethanta ag séideadh boilgeoga agus ag déanamh tonnta i gcaomhnú mara. Tá cáil uirthi as tionscadail dhána, nuálacha a chruthú a dhroicheadaíonn an bhearna idir an eolaíocht agus an pobal – smaoinigh ar thaispeántais idirnáisiúnta, scannáin IMAX agus feachtais a tharraingíonn ceannlínte.

I measc a cuid foilseachán tá KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, tumadh dána isteach i saol faoi uisce an atáirgthe, agus a leabhar is déanaí Octopuses: Underwater Wonders. Le bua aici chun eolaíocht chasta a iompú ina scéalta mealltacha, is tráchtaire meán rialta í Sheree chomh maith, Cúnta in Ollscoil James Cook, agus bronnadh duaiseanna iomadúla Astrálach Óg na Bliana uirthi, Bonn Céad Bliain, agus Gradam Achiever Choiste Melbourne. Bí ag súil le paisean, cuspóir agus beagán dána.

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

