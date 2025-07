An longbhriseadh is sine ar a bhfuil aithne againn i nDeisceart na hAstráile

at 10: am 00

Is é James Hunter Bainisteoir Gníomhach na Seandálaíochta Muirí ag Músaem Muirí Náisiúnta na hAstráile (ANMM), agus beidh sé ar an ANZ / Inspiration Stage ag an Seó Tumadóireachta GO i Sydney i mí Mheán Fómhair, áit a mbeidh sé ag caint faoi fhionnachtain, dhoiciméadú agus léirmhíniú na longbhriste is sine i nDeisceart na hAstráile.

Fuair James a PhD sa tseandálaíocht mhuirí ó Ollscoil Flinders agus MA sa stair agus sa tseandálaíocht stairiúil ó Ollscoil Iarthar Florida. Tá sé ag plé le réimsí na seandálaíochta stairiúla agus muirí le tríocha bliain anuas agus ghlac sé páirt in imscrúdú roinnt suíomhanna longbhriste suntasacha idirnáisiúnta sna Stáit Aontaithe, lena n-áirítear fomhuireán Chogadh Cathartha Mheiriceá. HL Hunley agus Longbhriseadh Emanuel Point, galeon Spáinneach a ndearnadh damáiste dó i mBá Pensacola, Florida sa bhliain 1559.

Thosaigh sé ag obair ag ANMM in 2015 agus tá sé páirteach i roinnt dá tionscadail seandálaíochta muirí, lena n-áirítear suirbhéanna ar longbhriseadh an chéad fhomhuireán san Astráil. AE1 i Nua-Ghuine Phapua, cúrsóir éadrom an Dara Cogadh Domhanda HMAS Perth (I) san Indinéis, agus cuardach agus sainaithint ar shuíomh scriosta HMB James Cook Endeavour sna Stáit Aontaithe.

Le déanaí, chuir sé taispeántas i láthair faoi shuíomh longbhriseadh na loinge inimirceach Sasanach ó thús an 19ú haois. Astrálach Theas agus threoraigh sé foireann a d’aimsigh suíomh briste na loinge ceannaíochta Ollannaí ó lár an 19ú haois Rí Willem de Tweede.

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

