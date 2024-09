Díríonn Steve Backshall ar shiorcanna agus ar mhíolta móra

An láithreoir teilifíse Steve Backshall a bhfuil duaiseanna buaite aige – príomhchainteoir ag an gcéad ócáid GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ imeacht an 28-29 Meán Fómhair – beidh sé ag díriú ar dhá cheann is fearr leat tumadóir, míolta móra agus siorcanna.

Is laoch uileghníomhaíochta é Steve agus tá iniúchadh déanta aige ar chuid de na háiteanna is iargúlta ar an bpláinéad. Mar gheall air seo, mar aon lena eolas gan sárú ar an bhfiadhúlra agus ar an dúlra, is aoichainteoir suimiúil é.

Mar dhuine de na láithreoirí is gnóthaí ar an teilifís, b’fhéidir is fearr aithne air mar gheall ar an rath a bhí air Deadly Sa tsraith, beidh Steve le feiceáil ar an bPríomhchéim i Sydney in éineacht le daoine ar nós na n-imreoirí tumadóireachta Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson agus Pete Mesley.

Thaistil Steve le déanaí trasna an Atlantaigh, an Aigéin Chiúin agus an Aigéin Indiach ag scannánú Míol Mór do Sky TV, clár ceannródaíoch a rianaíonn na speicis is íocónaí atá againn ach atá faoi bhagairt. Tá scannánú déanta aige freisin Expedition agus Siorcanna do Sky TV agus le feiceáil i Ár bPláinéad Athraitheach do BBC One na Ríochta Aontaithe – sraith uaillmhianach seacht mbliana a dhoiciméadaíonn sé cinn de an phláinéid éiceachórais is mó atá faoi bhagairt.

Sraith spleodrach is ea Siorcanna le Steve Backshall a cheiliúrann iontas na siorcanna agus a dhíscaoileann miotas na siorcanna mar mharfóirí fola fuara. Creidmheas Grianghraf: Sky UK Limited_True to Nature

Roimhe seo, le haghaidh Talamh Caillte an Jaguar, rinne sé an chéad dul suas de Shliabh Upuigma i Veiniséala, chodail sé ar aghaidh ingearach na haille, agus fuair sé speiceas anaithnid ainmhithe ar an gcruinniú mullaigh. D’abseiligh sé freisin go bun Eas Kaiteur sa Ghuáin go dtí an tír iontach sáithithe thíos.

In Talamh Caillte an Bholcáin, Ba é Steve an chéad duine amuigh a chuaigh isteach sa Bolcán Mount Bosavi – áit ar d’aimsigh an fhoireann suas le 40 speiceas nua, lena n-áirítear an francach is mó ar domhan! Ghlac Steve páirt freisin i dturas brúidiúil uaimheála chun pasáiste nua a oscailt in Uaimh Mageni sa Bhreatain Nua.

I measc na sraithe eile Expedition Faraoirka, áit a raibh sé beagnach slugtha ag míolta móra droma agus scuabtha isteach i inní oighearshruth, agus An Hunter Venom, áit ar fhulaing sé gathanna na gcéadta seangán piléar (an t-inveirteabrach glingeach is pianmhaire ar domhan) ag searmanas tionscnaimh.

I measc na scannán eile atá déanta aige tá Wilderness St Kilda, An Bhreatain Mhór – Uaimheanna, Lorgairí Springwatch, Alaska Live, Blue Planet Live agus Undiscovered Worlds le Steve Backshall.

Scríbhneoir bisiúil, an leabhar is déanaí de chuid Steve, Deep Blue, is meascán de chuimhní cinn, de thaisteal, agus de eolaíocht mhuirí agus den chomhshaol sinn a thugann ar chamchuairt muid ar iliomad saol an uisce: ó fhásaigh faoi uisce agus foraoisí báistí go héabhlóid laochra aigéin mar an turtar farraige agus an siorc mór bán, go dtí staid na bhfarraigí bána bána agus na sceireacha coiréil atá ag meath go tapa.

Amhail is nár leor é sin, in 2023, léirigh Steve athléimneacht ollmhór, diongbháilteacht, díograis, agus uaillmhian chun taifead domhanda nua a bhriseadh - an t-am is tapúla chun fad an Thames sa RA a stuáil.

Is iad na cainteanna a bheidh ag Steve ar an bPríomhchéim:

Ag foghlaim conas 'míol mór' a labhairt

Táimid ag dul isteach i ré órga ina dtuigimid saol na míolta móra, agus go luath amach anseo nuair nach féidir linn ní hamháin míolta móra a thuiscint, ach fiú labhairt siar…

Siorcanna – níos sine ná crainn

Teagmhálacha srón go srón le gach rud ó wobbegongs bídeacha tasselled go whites iontach, tigers, tairbh agus cinn casúir iontach.

Díríonn Steve Backshall ar shiorcanna agus ar mhíolta móra 3

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 28-29 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Céim, Céim na hAstráile/na Nua-Shéalainne, an Chéim Inspioráide agus an Chéim Theicniúil – a bheidh ina óstach ar an iliomad cainteoirí ó ar fud an domhain, chomh maith le go leor gnéithe idirghníomhacha a oireann d’óg agus d’aosta, ó eispéiris tumadóireachta VR, triaileadóirí. , linn taispeántais, maighdeana mara, agus go leor eile.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Mheall an 2024 GO Diving Show UK, atá ina chúigiú bliain anois, níos mó ná 10,000 duine i láthair thar an deireadh seachtaine, agus chuimsigh sé achar de 10,000 méadar cearnach de spás taispeántais, agus tá sé mar aidhm ag leagan na hAstráile agus na Nua-Shéalainne an leibhéal seo a bhaint amach sna blianta amach romhainn.

Tá iontráil chuig an seó tionscnaimh GO Diving ANZ go hiomlán saor in aisce - cláraigh anseo chun do thicéid a fháil le haghaidh imeacht tumadóireachta 2024 san Astráil gan dabht. Tá go leor páirceála ar an láthair agus is furasta an t-ionad a fháil le go leor roghanna iompair, mar sin cuir na dátaí i do dhialann anois agus ullmhaigh do dheireadh seachtaine eipiciúil a cheiliúrann gach cineál tumadóireachta.