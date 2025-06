An gcailleann tumadóirí cleas lenár gcomharthaí láimhe beaga?

at 8: am 27

‘Os cionn an uisce, mar dhuine Bodhar, feictear mé i gcónaí mar an duine nach bhfuil ‘in ann cumarsáid a dhéanamh’ le daoine eile,’ a deir an tsamhail mhór, an t-aisteoir agus an tumadóir anois Nyle DiMarco. Faoin uisce, is é a mhalairt atá i gceist, áfach – mar a mhíníonn sé do Steve Weinman, d’fhéadfadh eolas ar fhíor-theanga chomharthaíochta a bheith chun tairbhe gach tumadóir scúba.

“Bhí sé beagáinín aisteach iarracht a dhéanamh ASL [Teanga Chomharthaíochta Mheiriceá] a dhífhoghlaim chun comharthaí tumadóireachta a fhoghlaim,” a deir Nyle diMarco. “Bhraith sé beagnach mar theorannú – a fhios agam go bhféadfainn an méid céanna comhrá iomlán a bheith agam faoin uisce le ASL.

"Cé go bhfuil cuid de na comharthaí caighdeánacha tumadóireachta thar a bheith riachtanach, níl siad sách iomasach agus d'fhéadfaí iad a mhíléirmhíniú mar rud éigin eile."

Nyle diMarco

“Mar sin féin, is é an rud is spreagúla ná go bhfuil Thomas Koch, a rinne mé an cúrsa leis, i mbun teanga iomlán faoi uisce a leathnú anois. Cén fáth a mbraithfí ar ghluaiseachtaí randamacha, nuair atá teanga amhairc iomlán againn cheana féin a oibríonn – is é sin teanga chomharthaíochta!

"Dá ndéanfaimis comharthaí láimhe tumadóireachta a chaighdeánú ag baint úsáide as teanga chomharthaíochta, ní hamháin go mbeadh cumarsáid níos fearr ag tumadóirí faoin uisce, ach bheadh ​​​​an cumas acu nascadh le daoine bodhra sa tír freisin!"

Tagraíonn Nyle DiMarco dó féin mar chuid den phobal Bodhar le príomhlitir D, ag aithint leis an gcultúr Bodhar atá fréamhaithe ina theanga dhúchais, arb í ASL í.

Tharraing an t-aisteoir, mainicín agus gníomhaí 36 bliain d'aois aird an phobail sna Stáit Aontaithe siar in 2015 nuair a bhuaigh sí an tsraith réaltachta teilifíse. Samhail Chéad Next Mheiriceá.

Bhí sé ag obair mar mhúnla neamhspleách ar feadh bliana ag an bpointe sin, ach níorbh é ach an dara fear agus an chéad bhuaiteoir Bodhar i 22 séasúr den seó é. Mar thoradh ar a bhua fuair sé conradh lánaimseartha le gníomhaireacht mhúnla i Nua-Eabhrac.

An bhliain dár gcionn, bhuaigh sé féin agus comhpháirtí gairmiúil an comórtas teilifíse Rince Leis na Réaltaí, rud a fhágann gurb é an dara duine Bodhar amháin é a bhuaigh an comórtas atá ar siúl le fada an lá agus atá ar an gcomórtas sa Ríocht Aontaithe Damhsa Damhsa.

Samhaltú, damhsa, tumadóireacht…

Is breis nua é an tumadóireacht scúba i measc raon éachtaí Nyle. Spreagadh a spéis de bharr aithne fhada ar stiúrthóir chúrsa PADI, Thomas Koch, atá bodhar freisin. “Tá aithne agam ar Thomas ó bhí mé i mo pháiste,” a deir sé. “Bhí mé ag iarraidh cúrsaí a dhéanamh faoina threoir ar feadh 15 bliana, ach ní raibh an t-am agam riamh.”

Nyle ag traenáil sa linn snámha le Thomas Koch (Rosie Moore)

Ag féachaint ar a CV ní haon ionadh é sin, ach nuair a fuair Nyle an t-am chun deimhniú a fháil, thug sé faoi i ndáiríre. Tá ceithre chúrsa déanta aige anois timpeall Islamorada i Florida Keys le Aqua Hands, ionad tumadóireachta PADI atá faoi úinéireacht Thomas agus a thuairiscítear mar an t-aon chuideachta tumadóireachta ar domhan atá faoi úinéireacht na mBodhar.

Lean an cúrsa Advanced Open Water Tumer, Enriched Air agus an cúrsa AWARE maidir le Caomhnú Sceireacha Coiréil go gasta i ndiaidh a chéile.

“Thug cúrsaí PADI na scileanna agus an t-eolas riachtanach dom chun nascleanúint a dhéanamh ar an domhan faoi uisce le muinín, agus rinne ASL Thomas an taithí fíor-eisceachtúil,” a deir Nyle. Ina theannta sin, tugann a chur chuige ar an taithí foghlama scúba léargais gan choinne dom.

“Is é an domhan faoi uisce fíor-dhomhan na mBodhar,” a deir sé. “Bíonn gach rud ag casadh. Os cionn an uisce, mar dhuine Bodhar, feictear mé i gcónaí mar an duine nach bhfuil ‘in ann cumarsáid’ a dhéanamh le daoine eile. Ach faoi uisce? Athraíonn gach rud.

Nyle agus Thomas ar an mbád (Rosie Moore)

"Le linn dom a bheith ag traenáil sa bhfarraige thug mé faoi deara rud éigin greannmhar - ní raibh teagascóirí éisteachta in ann tumadóirí éisteachta eile a mhúineadh faoin uisce. Thosóidís an tumadóireacht, dhéanfaidís iarracht treoracha a dhéanamh/a aithris, ach is annamh a d'oibrigh sé."

“Laistigh de nóiméid, bheadh ​​cuma mearbhall ar a gcuid mac léinn agus shnámhfadh gach duine ar ais suas go dtí an dromchla ionas go bhféadfadh an teagascóir labhairt.

"Ansin thumfadh siad arís – ansin dhéanfadh gach rud arís. Chonaic mé iad ag dul suas agus síos arís cosúil le hardaitheoir. Gearrtar a gcuid foghlama agus taithí phraiticiúil gearr."

"Idir an dá linn, mise agus Tomás, an t-aon stiúrthóir cúrsa PADI Bodhar ar domhan? D'fhanamar faoin uisce an t-am ar fad. Gan aon teacht aníos ar an dromchla. Gan aon chur isteach. Bhí sé in ann teicnící a mhíniú, mo fhoirm a cheartú agus gach druil a threorú dom, i dTeanga na hArdteistiméireachta (ASL), i bhfíor-am, go leor troithe ar doimhne."

"Bhí sé gan uaim agus, i ndáiríre, bhraith an t-uisce faoin uisce cosúil lenár réimse féin!"

Cad é an comhartha don altra siorc? (Rosie Moore)

Pleananna dinnéir agus bánú coiréil

Ní raibh sé seo an t-aon athrú a tharla do Nyle faoin uisce. “Cás greannmhar eile: is minic a bhíonn mé ag brath ar pheann agus páipéar chun cumarsáid a dhéanamh le daoine a bhfuil éisteacht acu. Ach faoin uisce, go tobann is iad na daoine a bhfuil éisteacht acu atá ag scríobh go mall ar leabhráin nótaí uiscedhíonacha, agus mise agus Thomas ag scíth a ligean sa teanga chomharthaíochta.

"Bhí sé ag díriú go héasca ar chréatúir sceireacha, ag míniú cad a bhí á fheiceáil againn agus, sea, rinneamar pleananna dinnéir faoin uisce fiú."

Chuaigh nóiméad amháin i bhfeidhm go mór ar Nyle agus é féin agus a theagascóir ag iniúchadh na sceireacha coiréil. “Léirigh Thomas roinnt codanna de choiréal bán, cnámh-bhán timpeallaithe ag sceireacha torthúla. I dteanga ASL, mhínigh sé ansin agus ansin: ‘Tá an coiréal sin marbh, toradh díreach ar theocht ag ardú na farraige. Tá an téamh domhanda fíor, agus tá sé le feiceáil fiú faoin uisce.’

“Bhí mé in ann tuilleadh ceisteanna a chur air faoi sin ansin, faoin uisce. Agus ní raibh mé in ann stop a chur le smaoineamh ar na tumadóirí éisteachta eile a raibh teagascóir éisteachta acu. Ní bheadh ​​an comhrá sin tarlaithe.

“Bheadh ​​ar thumadóirí a raibh éisteacht leo fanacht go dtí go dtiocfaidís chun cinn, b’fhéidir 15, 30 nóiméad ina dhiaidh sin, le fiafraí díobh: ‘Hé, cad é an stuif bán sin a chonaiceamar?’ Ag glacadh leis go raibh cuimhne acu fiú. Ach toisc go raibh Thomas agus mé féin in ann cumarsáid a dhéanamh faoin uisce, d’fhoghlaim mé sa nóiméad. Agus d’fhan sé i mo chuimhne.”

Utopia Bodhar

Rugadh Nyle diMarco i Queens, Nua-Eabhrac i dteaghlach ina raibh bodhar ó bhroinn, ní hamháin é féin ach a thuismitheoirí agus a bheirt deartháireacha. Nuair a scar a thuismitheoirí, bhog a mháthair Donna lena páistí go Maryland.

D’fhreastail Nyle ar Scoil na mBodhar i Maryland ansin agus fuair sé céim sa mhatamaitic in Ollscoil speisialaithe Gallaudet i Washington.

Sa bhliain 2013, an bhliain a bhain sé céim amach, bhí sé le feiceáil i scannán ASL dar teideal In The Can, agus thar na blianta ina dhiaidh sin thosaigh sé ag imirt sa teilifís, ag imirt ról ceannródaíoch sa tsraith Athraithe ag Breith agus le feiceáil i sraith grinn, Daoine Deacra.

Mac léinn samhail

Tá sé soiléir i gcónaí, i bhfad ó bheith ag smaoineamh air féin mar gheall ar bhodhaireacht, gur buntáiste é a bheith in ann cumarsáid a dhéanamh gan labhairt – mar atá i gceist le bheith i mbun mainicíneachta, mar shampla.

Tiomnaithe do fheasacht a leathnú ar chultúr na mBodhar, chuir sé tús le Fondúireacht Nyle DiMarco in 2016, carthanas a sholáthraíonn rochtain ar acmhainní do leanaí bodhra agus a dteaghlaigh.

Ceithre bliana ina dhiaidh sin chuir sé tús lena chomhlacht léiriúcháin féin, Clerc Studio, rud a thug tús leis Bodhar U, sraith réaltachta Netflix atá suite i Gallaudet; gearrscannán faisnéise ainmnithe do Oscar dar teideal Inléite agus, i mbliana, Uachtarán Bodhar Anois!, clár faisnéise a chomhstiúraigh agus a léirigh sé faoi agóid mac léinn a thosaigh ag Gallaudet i 1988 nuair a toghadh iarrthóir éisteachta thar iomaitheoirí Bodhar. Tá a scéal roinnte aige i ndírbheathaisnéis freisin, Utopia Bodhar.

Galápagos ina radharc

Chuidigh sé le Nyle na cúrsaí scúba tosaigh a chríochnú go héasca trí bheith in ann cumarsáid a dhéanamh chomh héasca sin lena theagascóir scúba fiú agus é faoi uisce, ach anois ní mór dó taithí mhaith faoi uisce a fháil chun an leas is fearr a bhaint as an tús aislingeach sin.

“Is é atá fágtha ná 50 tumadóireacht a dhéanamh chun tumadóireacht a dhéanamh sna Galápagos,” a deir sé, ag lua an cheann scríbe sin mar bharr a liosta mianta, agus Lofoten san Iorua ina diaidh – is léir go bhfuil sé ag iarraidh teacht ar ainmhithe móra. “Taistealaím ar fud an domhain go leor, mar sin ceapaim gur féidir liom dul ar shiúl go mall le haghaidh tumadóireacht nó dhó!”

Is é an t-aon mhíbhuntáiste a fheiceann sé mar thumadóir ná go bhfuil chomh beag eile a bhfuil teanga chomharthaíochta acu faoi láthair: “Roghnaigh siad gan ach comharthaí láimhe scúba teoranta nach bhfuil i dTeanga na hAstráile iad a bheith ar eolas acu! Níl mé in ann cumarsáid a dhéanamh leo thíos.”

“Sin go díreach atá Thomas ag iarraidh a dhéanamh: an bhearna idir an dá shaol a líonadh. Tá an aigéan fós ar cheann de na háiteanna is lú taiscéalaithe ar Domhan agus, le bheith ionraic, tá acmhainneacht na gcomharthaí láimhe chomh maith.”

Níor cheart go mbeadh fadhb ann daoine bodhra a chur ina luí ar thumadóireacht a thosú; creideann Nyle gurb é an dúshlán atá ann ná “tumadóirí éisteachta a spreagadh ní hamháin chun páirt a ghlacadh i dtumadóireacht scúba ach chun cúrsaí a dhéanamh faoi theagascóir Bodhar. Níl a fhios ag aon duine níos fearr conas gothaí a úsáid go cliste faoin uisce.”

Malartú tuairimí éasca ar an stad

“Chonaic mé Thomas Koch ag cumarsáid le tumadóirí a bhfuil éisteacht acu faoin uisce gan aon deacrachtaí, ag baint úsáide as gothaí soiléire agus iomasacha a raibh ciall leo láithreach. Sílim go mbeadh foghlaimeoirí a bhfuil éisteacht acu níos fearr as leis na Bodhair!”

Pointe amháin eile: D’fhiafraigh mé de Nyle an raibh iontas air a fháil amach go dtugann tumadóirí scúba áit ghlórach ar an domhan faoi uisce go minic. “Is nuacht domsa é seo anois “Ní raibh aon smaoineamh agam!” a fhreagraíonn sé. “Anois caithfidh mé dul síos an poll coinín sin…”

Lámha Uisce Bunaíodh é sa bhliain 2010 ag Thomas Koch, atá ina Ambasadóir PADI ó shin. Freastalaíonn ionad tumadóireachta PADI i Clearwater, Florida ar dhaoine Bodhra agus lagéisteachta agus deir sé go reáchtálann sé a chuid ranganna agus turais tumadóireachta scúba go léir ag baint úsáide as ASL chun inrochtaineacht a chinntiú do dhaoine bodhra agus éisteachta araon.

Chomh maith leis sin ar Divernet: AN MBEIDH TEANGA CHOMHARTHAÍOCHTA DOMHANDA AGAINN RIAR?, COMHARTHAÍ LÁIMHE LE LINN AN TUMADH: AG DROICHEADÚ AN BHEARNA CUMARSÁIDE FAOI UISCE