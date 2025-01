Tugann an Mhuir Aeigéach suas a rúin

Tá Marinos Giourgas ina theagascóir gníomhach teicniúil agus breathnadóireachta PADI, TDI agus IANTD bunaithe ar chósta theas na hAithne, an Ghréig, agus ina ambasadóir branda do Otter Drysuits, agus beidh sé ag tabhairt grá don Tech Stage ag an Seó Tumadóireachta GO Márta.

Thosaigh Marinos a ghairm bheatha tumadóireachta go luath sna 1990idí agus ó shin i leith a dhíograis i dteagmháil leis an dúlra agus a phaisean don eachtraíochta agus raiceanna an Chéad Chogadh Domhanda agus an Dara Cogadh Domhanda bhí sé in ann páirt a ghlacadh i roinnt turas ar Mhuir na Gréige chun a fháil amach agus a iniúchadh. iarsmaí faoi uisce an ama atá caite.

Bhí oileán Mhálta, áit a bhfuair sé a oiliúint teicneolaíochta agus a d'oibrigh sé mar theagascóir teicneolaíochta, ina dhara baile. Thaistil sé in áiteanna éagsúla ar fud an domhain le haghaidh a phaisean tumadóireachta (Indinéis, Haváí, Micrinéise, An Téalainn, an Éigipt, an Chipir, srl) agus d'oibrigh sé i roinnt ionad tumadóireachta sa Ghréig, áit a raibh meas aige ar áilleacht agus ar luach stairiúil na raiceanna. ina luí ar ghrinneall na farraige Aeigéach.

Tá sé ina bhunaitheoir ar Aegeantec, foireann tumadóirí paiseanta a thairgeann oiliúint theicniúil, trimix agus CCR do thumadóirí a bhfuil an scóip acu cuairt a thabhairt ar longbhriseadh domhain le sábháilteacht. Bainistíonn Marinos an rannóg tumadóireachta teicniúil de cheann de na hionaid tumadóireachta is mó sa cheantar, ag soláthar oiliúna agus ag treorú teicneolaíochta chuig láithreáin tumadóireachta gan mhilleadh nach bhfeicfidh ach beagán - más ann dóibh - go deo. Tá a bhunáit ar an gcósta san Aithin agus cuireann sé trealamh ardchaighdeáin ar fáil le haghaidh tumadóireacht dhomhain, stáisiún cumasc gáis a thairgeann gás aeir, nitrox agus trimix, agus é gar do longbhriseadh éagsúla agus sceireacha iontacha.

Iarsma cogaidh anaithnid sa Mhuir Aeigéach

Beidh caint Marinos ar Chéim Tech mar gheall ar an gcéad tumadóireacht chuig iarsma Kriesgmarine anaithnid agus neamhchoitianta atá ag cur fúthu go domhain sa Mhuir Aeigéach tar éis cath iomráiteach Leros i 1943. Roinnfear an cur i láthair ina dhá ghné – scéal na na tumadóirí agus a n-iarrachtaí chun an soitheach a aithint go dearfach, agus an stair taobh thiar den dul faoi.

An seó GO Tumadóireachta

An seó GO Tumadóireachta – an t-aon seó tumadóireachta agus taistil do thomhaltóirí sa RA – filleann sé ar NAEC Stoneleigh an 1-2 Márta 2025, díreach in am chun tús a chur leis an séasúr nua, agus geallann deireadh seachtaine lán d’ábhar idirghníomhach, oideachasúil, spreagthach agus spraíúil.

Chomh maith leis an bPríomhchéim - an uair seo faoi stiúir an réalta teilifíse, an t-údar agus an t-eachtránaí Steve Backshall, ag cur fáilte roimh fhilleadh ar an GO Diving Show tar éis cúpla bliain ar shiúl, in éineacht le NEEMO Aquanaut atá oilte ag NASA agus Ceannaire Taighde Eolaíochta ag DEEP Dawn Kernagis, comh-láithreoir teilifíse, an t-údar agus an tóir ilbhliantúil Monty Halls, agus an duo fuinniúil taiscéalaithe Rannva Joermundsson agus Maria Bollerup, a bheidh ag caint ar a dTaithisc le déanaí Buteng san Indinéis – tá céimeanna tiomnaithe arís don tumadóireacht sa RA, don tumadóireacht theicniúil, grianghrafadóireacht faoi uisce agus scéalta inspioráideacha.

Mar aon leis na céimeanna, tá go leor gnéithe idirghníomhacha ann – an Uaimh a mbíonn an-tóir air i gcónaí, an linn ollmhór tridive, an tumadh tumtha teicneolaíochta réaltachta fíorúla agus, nua do 2025, do sheans chun do lámh a thriail ar léarscáiliú longbhriste leis an Nautical. An Cumann Seandálaíochta agus a ‘long-bhriseadh’ – iad go léir scaipthe i measc raon de chlampaí atá ag méadú i gcónaí ó bhoird turasóireachta, ó dhéantóirí, oiliúint gníomhaireachtaí, ionaid saoire, cláir bheo, ionaid tumadóireachta, miondíoltóirí agus go leor eile.

