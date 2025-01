Na hiontais ársa amach ó Mhálta agus Gozo

Is Ollamh Comhlach é an tOllamh Timmy Gambin le Seandálaíocht Mhuirí i Roinn na Clasaiceach agus na Seandálaíochta, Ollscoil Mhálta, agus tá sé ar thús cadhnaíochta ar thurais chuig longa briste neamhaimsithe agus láithreacha ársa le blianta fada - beidh sé ag tabhairt leat ar thuras taobh thiar de. na radhairc de chuid den taighde is déanaí ar an bPríomhchéim ag an Seó Tumadóireachta GO Márta.

Bhain an tOllamh Gambin céim amach sa Stair ón Ollscoil seo agus bhain sé Máistreacht amach i Seandálaíocht agus Stair Mhuirí ó Ollscoil Bhriostó, áit ar bhain sé dochtúireacht amach sa tSeandálaíocht Mhuirí freisin. Bhí baint aige le go leor tionscadal taighde comhoibríoch, agus chomhstiúraigh sé go leor suirbhéanna faoi uisce amach ón gcósta i gcodanna éagsúla den Mheánmhuir.

An Músaem Fíorúil

Is é Timmy tionscnóir agus stiúrthóir an Mhúsaeim Fíorúil – Málta Faoi Uisce. Tá suíomhanna oidhreachta cultúrtha faoi uisce as radharc agus níos minice ná a mhalairt. Is é an chúis atá leis an gcás simplí - an bac fisiciúil cruthaithe ag an bhfarraige féin. Go dtí seo, níl ach tumadóirí nó daoine i bhfomhuireáin in ann cuairt a thabhairt ar na capsúil ama stairiúla seo. Tá srianta fós ann mar gheall ar dhoimhneacht, iargúltacht agus reachtaíocht.

Go deimhin, tá sé ar cheann de phrionsabail lárnacha Choinbhinsiún UNESCO um Chosaint na hOidhreachta Cultúrtha Faoi Uisce go ‘Cuirfidh na Páirtithe Stáit feasacht an phobail chun cinn maidir le luach agus tábhacht na hoidhreachta cultúrtha faoi uisce’, prionsabal atá formhuinithe go hiomlán ag an Músaem Fíorúil – Málta faoi Uisce. Tugann an t-ardán ar líne seo oidhreacht chultúrtha faoi uisce chuig an dromchla agus isteach i dtithe an phobail i gcoitinne.

Trí úsáid a bhaint as 3D, réaltacht fhíorúil agus meáin eile, is é aidhm an láithreáin ghréasáin seo rochtain a sholáthar ar oidhreacht chultúrtha uathúil Mhálta faoi uisce agus a roinnt le gach ball den phobal.

Tionscadal Longbhriste Phoenician

In 2007, le linn suirbhé cianbhraite amach ón gcósta a bhí dírithe ar Oidhreacht Chultúrtha Faoi Uisce Mhálta a mhapáil, tugadh aimhrialtacht bheag faoi deara sna sonraí sonar.

Ó shin i leith, tá Ollscoil Mhálta, i gcomhar le roinnt comhpháirtithe idirnáisiúnta, ag déanamh staidéir ar cheann de na fionnachtana seandálaíochta faoi uisce is suimiúla le déanaí.

Suite ag doimhneacht 110m amach ó Bhá Xlendi i Gozo, is éard atá sa longbhriseadh Phoenician ná lasta measctha slán agus dea-chaomhnaithe atá insonraithe go dtí an 7ú haois R.Ch. Tá an t-ábhar measctha de rudaí cloiche agus ceirmeacha ag tabhairt solais ar stair eacnamaíoch agus líonraí trádála na Meánmhara Láir le linn na tréimhse Ársa.

Chomh maith leis na tairbhí seandálaíochta – lena n-áirítear staidéar a dhéanamh ar thipeolaíochtaí ceirmeacha nach raibh ar eolas go dtí seo chomh maith le raon leathan tástálacha eolaíocha sna céimeanna iar-thochailte – cuireann an suíomh seo dúshláin agus deiseanna eile i láthair maidir le modheolaíochtaí agus rochtana, chomh maith le cur in iúl dá leithéid. suíomh.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar Thionscadal Longbhriste Phoenician anseo, agus an Músaem Fíorúil anseo.

Na hiontais ársa amach ó Mhálta agus Gozo 2 saor in aisce,

An seó GO Tumadóireachta

An seó GO Tumadóireachta – an t-aon seó tumadóireachta agus taistil do thomhaltóirí sa RA – filleann sé ar NAEC Stoneleigh an 1-2 Márta 2025, díreach in am chun tús a chur leis an séasúr nua, agus geallann deireadh seachtaine lán d’ábhar idirghníomhach, oideachasúil, spreagthach agus spraíúil.

Chomh maith leis an bPríomhchéim - an uair seo faoi stiúir an réalta teilifíse, an t-údar agus an t-eachtránaí Steve Backshall, ag cur fáilte roimh fhilleadh ar an GO Diving Show tar éis cúpla bliain ar shiúl, in éineacht le NEEMO Aquanaut atá oilte ag NASA agus Ceannaire Taighde Eolaíochta ag DEEP Dawn Kernagis, comh-láithreoir teilifíse, an t-údar agus an tóir ilbhliantúil Monty Halls, agus an duo fuinniúil taiscéalaithe Rannva Joermundsson agus Maria Bollerup, a bheidh ag caint ar a dTaithisc le déanaí Buteng san Indinéis – tá céimeanna tiomnaithe arís don tumadóireacht sa RA, don tumadóireacht theicniúil, grianghrafadóireacht faoi uisce agus scéalta inspioráideacha.

Mar aon leis na céimeanna, tá go leor gnéithe idirghníomhacha ann – an Uaimh a bhfuil an-tóir air, an linn ollphéist, an tumadh tumtha teicneolaíochta réaltachta fíorúla, ceardlanna anála agus druileanna líneála agus, nua do 2025, do sheans. triail a bhaint as léarscáiliú na longbhriseadh leis an Nautical Archaeology Society agus a ‘long-bhriseadh’ – iad uile scaipthe i measc raon de sheastáin atá ag méadú i gcónaí ó bhoird turasóireachta, ó dhéantóirí, oiliúint gníomhaireachtaí, ionaid saoire, cláir bheo, ionaid tumadóireachta, miondíoltóirí agus go leor eile.

Feiceann na bliana seo freisin an Comórtas NoTanx Zero2Hero i lár an aonaigh. Sa chomórtas seo, atá dírithe ar shaorthumadóirí nuabheirthe, tabharfar faoi 12 iarrthóir tosaigh oiliúint le Marcus Greatwood agus foireann NoTanx i Londain go déanach i mí Feabhra. Ansin beidh cúigear iomaitheoir roghnaithe san iomaíocht ag an GO Diving Show thar dheireadh seachtaine an Mhárta, lena n-áirítear seisiúin apnea statach sa linn, chun an buaiteoir iomlán a aimsiú, a gheobhaidh turas seachtaine go Marsa Shagra Eco-Village, le caoinchead Oonasdivers. Cliceáil anseo le clárú le haghaidh do sheans a bheith san iomaíocht.

Ticéid 2-for-1 ar fáil anois!

Faigh margadh anois - Tá ticéid luath-éan 2-for-1 ar fáil anois, a léiríonn luach iontach ar airgead.

Ceannaigh do thicéad roimh 31 Eanáir 2025 ar £17.50, agus faigh do chara, do chéile nó do chara is fearr isteach leat go hiomlán saor in aisce! Nó cén fáth nach dtabharfaidh tú leat an maité sin nach bhfuil ag tumadóireacht leo ionas go bhfeicfidh siad iontais uile an domhain faoi uisce a bhfuil siad in easnamh orthu!

Go héifeachtach, is ionann an tairiscint 2-for-1 agus gach ticéad díreach £8.75. Agus mar i gcónaí, áirítear leis seo páirceáil saor in aisce. Agus téann leanaí faoi 16 bliana d’aois saor in aisce, mar sin tabhair leat na páistí le haghaidh lá iontach amach don teaghlach!