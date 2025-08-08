Domhan mire léiriúcháin scannán faoi uisce le Tom Park

Is cineamatagrafaí agus stiúrthóir faoi uisce cumasach é Tom Park ón Astráil, a bhfuil breis agus deich mbliana de thaithí aige ag obair sa tionscal scannánaíochta faoi uisce, agus beidh sé ag plé 'domhan mire léiriúcháin scannán faoi uisce' nuair a bheidh sé ar an bPríomh-Ardán ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i mí Mheán Fómhair.
D’oibrigh Tom ar réimse tionscadal, ó chláir faisnéise agus scannáin staire nádúrtha do chliaint lena n-áirítear an BBC, Netflix, Amazon Prime Video agus David Attenborough, agus tá aitheantas faighte ag a chuid oibre le duaiseanna ó fhéilte scannán ar fud an domhain, lena n-áirítear an Fhéile Wildscreen iomráiteach.
Tá cáil ar Tom as a shaineolas teicniúil maidir le ceamaraí agus trealamh faoi uisce a úsáid, chomh maith lena fhís chruthaitheach maidir le háilleacht agus uathúlacht an domhain faoi uisce a ghabháil. Chaith sé cuid mhór dá shlí bheatha ag scannánú an Mhór-Sceir Bhacainneach agus Chósta Thoir na hAstráile, agus tá sé paiseanta faoi chaomhnú na farraige agus ag úsáid a ealaíne chun feasacht a mhúscailt faoi thábhacht chosaint éiceachóras muirí.
The GO Diving Show ANZ
Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.
Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.
Beidh réimse leathan taispeántóir i láthair timpeall na n-ardán agus na ngnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, boird chónaithe, gníomhaireachtaí oiliúna, miondíoltóirí, monaróirí agus eagraíochtaí caomhnaithe.
Faigh do ticéid anois!
Tá ticéid don GO Tuming Show ANZ ar díol anois, agus is féidir leat leas a bhaint as an Tairiscint luathéin 2 ar phraghas 1 go dtí an 9 Meán Fómhair – is féidir leatsa agus do chara/pháirtí/céile cuairt a thabhairt ar feadh tréimhse amháin $12, agus faigheann páistí 16 bliana d’aois isteach saor in aisce, rud a fhágann gur lá foirfe é don teaghlach. Tá neart páirceála ar an láthair agus tá an t-ionad éasca le teacht air le neart roghanna iompair, mar sin cuir na dátaí i do dhialann anois agus ullmhaigh do dheireadh seachtaine iontach ag ceiliúradh gach cineál tumadóireachta.