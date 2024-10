An miracle de turtair mara

Déanann JOHN CHRISTOPHER FINE ceiliúradh ar na reiptílí atá cairdiúil don tumadóir a leanann ar aghaidh ag filleadh ar a gclaiseanna Palm Beach i bhFlorida, in aghaidh gach cosúlachta. Thóg sé na grianghraif

Bhí sé cosúil le lámha ama a iompú ar ais. Raibh mé in ann a shamhlú Norine Rouse, lena wetsuit buí, umar beag agus aoibh gháire geal, ag snámh suas le Robert. Norine ainmnithe turtair farraige. Bheadh ​​Robert, ceann logger fireann mór, ar ais i gcónaí ar na sceireacha amach ó Palm Beach, Florida, séasúr i ndiaidh an tséasúir ar feadh 20 bliain.

Shnámh Norine leis, tomhais sé a chuas ag 115cm. D’aithin poll i lár a bhlaosc é go soiléir, toradh ar theagmháil fhada ó shin le lián bád. Shroichfeadh Robert i mí na Nollag, a chara, ansin d'fhágfadh sé filleadh ar a chuid taibhrimh i gcéin sa Mhuir Chairib - go hiondúil faoi dheireadh mhí Feabhra, de réir taifid mhear Norine.

Tar éis di a cuid oiliúna tumadóireachta a chríochnú sna Bahámaí, d'oscail Norine oifig bheag i dTrá Riviera, áit ar feistiú sí a bád tumadóireachta.

Hawksbill ina scíthe faoi sábh ag Teadrop Reef. Tar éis snámh fada chun Palm Beach a bhaint amach, socraíonn turtair amach as sruth na Murascaille. Athraíonn a rithim análaithe, agus is féidir leo fanacht faoi uisce ar feadh tréimhsí fada

Bhí Norine Rouse oscailte do ghnó, ag tabhairt tumadóirí ag iniúchadh sceireacha amach ó Palm Beach. Chuir sí oiliúint ar Dottie Campbell, iar-mhéara áitiúil, agus rinne siad cairdeas gasta. Le hinfheistíocht Dottie, d’oscail an Norine Rouse Scuba Club of the Palm Beaches i 1977 .

Club tuaithe a bhí anseo do thumadóirí, le dabhach traenála domhain agus áiseanna linn snámha a chiallaigh go bhféadfadh tumadóirí in oireann snámha fliuch suí áit ar bith san oifig mhór agus sa tolglann. Bhí cónaí ar Norine in árasán thuas staighre, ag tabhairt aghaidh ar Uiscebhealach Intracoastal áit a raibh a bád tumadóireachta úrscothach feistithe.

A Mhuire Turtar

Fuair ​​Norine bás i 2005. Tar éis di cás pairilis de na cora a fhulaingt, d’éirigh sí agus lean sí ag tumadh ach b’éigean di dul ar scor i 1995. Le linn na mblianta fada a bhí aici ag soláthar fáilteachais agus oiliúna iontach do thumadóirí ó gach cearn den domhan, bhí turtair ann. Na cinn is fearr le Norine.

Thuill sí an monaicéir “Turtle Lady”, ar dtús agus í ag magadh ó na sleá-iascairí ar dhiúltaigh sí cead a thabhairt ar a bád tumadóireachta agus rinne sí seanmóireacht ina aghaidh, ansin bhog sí go téarma ardmheas de réir mar a tháinig a Club Scúba ina sheud de shaol na tumadóireachta.

Níor cheadaigh Norine Rouse, nach maireann, spearfishing óna bád tumadóireachta. D’fhéadfadh aon tumadóir a thug gunna sleá isteach turas saor in aisce a fháil. Chrom sí na gunnaí agus d’úsáid sí iad i dealbhóireacht ag an Scuba Club

Díoladh an píosa réadmhaoine iontach seo tar éis 38 bliain i mbun gnó agus rinneadh ollscartaire air chun bealach a dhéanamh don fhorbairt. Ach anois tá turtair ar ais - agus mar sin tá an Club Scúba.

Díoladh croílár an chlub le Shaun Gallant, a oibríonn an Kyalami freisin ó Riviera Beach Marina, chomh maith le bád tumadóireachta eile as Iúpatar agus siopa ó Northlake Boulevard.

Leantar ar aghaidh leis an nósmhaireacht chéanna, an spiorad fáiltiúil agus an riail gan spearfishing – cé is moite de sleá cuaille chun iasc leon ionrach a ghlacadh, agus gliomaigh a cheadaítear sa séasúr – ar aghaidh.

Tumadóireacht amach Kyalami freisin le linn shéasúr cúplála an turtair chuir sé na tumthaí iontacha sin le Norine i gcuimhne dom chomh fada ó shin. Ní gnách go ndéanann turtar uiscí Sruth na Murascaille amach ó Thrá na Pailme mar bhaile buan.

Tá Loggerheads feoiliteoir. Itheann siad smugairle róin, moilisc agus fiú iasc más féidir leo iad a ghabháil. Ní itheann roinnt speiceas ach turtar-féar agus spúinsí.

Bhain iascaire turtar mí-ámharach amháin amach ó ché Juno, tugadh go dtí an t-ionad tarrthála é chun an dubhán a bhaint agus a scaoileadh ar ais san aigéan níos déanaí.

Réidh le chéile

Agus anseo tá siad, gach uile bhliain amach ó Palm Beach, réidh le chéile. Ansin téann na baineannaigh i dtír san oíche chun a n-uibheacha a bhreith, filleann siad ar sceireacha an Aigéin Atlantaigh, go hiondúil go gcasann siad le chéile arís, go dtaisceann siad céad ubh eile agus téann siad abhaile go dtí an chéad séasúr eile.

Conas a shroicheann siad an suíomh seo, ag snámh na céadta, na mílte míle óna dtithe sa Mhuir Chairib chun teacht ar na sceireacha amach ó thránna inar gortaíodh iad? Shíl na heolaithe go gcaithfeadh sé déileáil leis an nGealach, leis an nGrian, le rothlú an Domhain.

Is cuimhin liom turtar marbh a aimsiú ar an trá. Ní dhearna sé é a dhéanamh óna ubh go dtí an tonnmharcáil, bhí sé gafa i ngrian geal an lae agus baineadh geit as. Ní thagann ach duine as gach míle gor go dtí aosacht. Phioc mé suas é, é a chur i cupán uisce agus, ag baint úsáide as maighnéad, sníofa timpeall air. Déanann criostail mhaighnéadacha i n-inchinn turtair léarscáil a phriontáil a chuireann ar a gcumas dul ar ais chuig a mbunús.

Bíonn sé ag streachailt le turtair baineanna chun a neadacha a thochailt ar thránna áitiúla. Cuireann soilse ar an gcladach mearbhall orthu agus is minic a chasann siad agus téann siad ar ais chuig an aigéan. Bíonn beirm agus creimeadh trá ina gcúis le huibheacha a bhreith faoin líne ardtaoide, agus mar sin níonn tonnta aigéin iad. Marcálann monatóirí neadacha turtar chun iad a chosaint

Mar is amhlaidh le reiptílí eile, braitheann cinneadh gnéas turtar ar theocht sa nead. Tá corrlach sách beag ann: deirimid dudes fionnuar agus sicíní te.

Méadaíonn gaineamh dorcha teocht. Tá a fhios agat gur ag siúl cosnochta ar asfalt i gcomparáid le coincréit bhán. Dumpálann tionscadail athchóirithe trá gaineamh aigéin dhomhain dhreideála ar thránna. Te, gorlann baineannaigh amach. Tá athruithe teochta ag cruthú aeráid níos teo, rud a chiallaíonn go bhfuil níos mó baineannaigh ann. Is éagothroime é a fhágann daonraí amach anseo amach as cothromaíocht an dúlra.

Thóg Mike Healy, teagascóir tumadóireachta Kyalami, muid síos ar sceir a dtugann siad Teaardrop air, ó dheas ón Breakers Hotel. Chonaic muid go leor baineannach loggerhead, duine acu go simplí lóisteáil taobh thiar de spúinse ciseán as an sruth, scíthe suas tar éis a snámh fada.

Choinnigh Mike siar agus a thumadóirí ag tógáil grianghraif faoi uisce, ag meas an t-aosta turtar.

Teagascóir tumadóireachta Club Scúba Kyalami Mike Healy le ceann logger amach ó Breaker's Reef, timpeall míle amach ón gcósta i Palm Beach

Bhí cead speisialta ag Norine snámh le turtair farraige. Thaifead sí sonraí agus rinne sí breathnuithe ar gach tumadóireacht. Logáil sí an iompraíochta craved eolaithe. Is annamh a rinne taighdeoirí sna laethanta sin tumadh, agus fiú níos annamh a thug siad faoi deara iompraíocht a n-ábhar san fhiáine, is cinnte nach raibh sé chomh minic le Norine, a bhí ag tumadóireacht gach lá.

Scrobarnach Barnacle

Chonacthas roinnt cloigeann baineann eile ar an sceir Teardrop. Ar an dara tumadh amach as Breakers Reef, ceathrar má d'fhan siad fiosrach agus shnámh suas le tumadóirí.

Uaireanta, chuirfeadh Norine a rialtóir ar aghaidh chuig Robert, reiptín aer-análú, ionas nach mbeadh air a tumadóireacht a ghearradh le chéile go gairid trí snámh go dtí an dromchla. Bhí aithne ag Robert ar Norine, agus shnámhfadh sé suas chuici chun giúrainn a sciúradh as a bhlaosc le ceap scrungee a d'iompair sí i gcónaí.

Sna hamanna truaillithe is measa, nuair a d'oscail bainisteoirí uisce geataí canála le linn bháisteach torrential chun tuilte a chosc san iarthar, tháinig sraitheanna de lacha amach san aigéan. Thuairiscigh Norine go bhfaca turtair iad féin a thumadh sa láib chun ocsaigin a bhaint de ghiúine, agus iad á marú. Iompar cliste an-neamhghnách a bhí ann, cosúil leis an moncaí ag baint úsáide as uirlis.

Caithfidh turtar teacht ar an dromchla chun análú agus is minic a bhuaileann báid iad. Maraíodh an turtar marbh seo le déanaí ag lián báid a ghearr tríd a bhlaosc

Tá turtair mara i ngéarchéim. In ainneoin cosaintí mar speicis atá i mbaol i SAM, déantar iad a sheilg fós le haghaidh bia, agus maraítear go leor i dtimpistí. Faigheann cuid acu bás, tar éis dóibh dramhaíl phlaisteach a ionghabháil tá siad cearr mar smugairle róin.

Tá staitisticí daonra turtar mara scanrúil. De réir meastacháin, tá Kemp's Ridleys ag 3,000, cinn logger ag 91,000, billí seabhac ag 30,000, dromanna leathair ag 133,000, olóige ag 558,000, dromanna leatháin na hAstráile ag 7,000 agus glasaigh ag 245,000.

Tá ceann trá, seabhac, glas, leathar agus, go hannamh, Kemp's Ridley, an dara ceann díreach ag dul tríd ar thurais ó thuaidh feadh an chósta. Ní nead siad ann.

Ceann lomaire aois 18m ar doimhneacht ar an sceir Teardrop. Is féidir le turtar saol fada a chaitheamh, cuid acu isteach ina 90í mura dtagann creiche ar líonta, smionagar plaisteach nó timpistí le báid nuair a thagann siad chun solais chun análú.

Tá turtar beo agus go maith as an Tránna Pailme. Mar sin tá an Club Scúba. Tá glúnta nua teagascóirí tumadóireachta, ag samhaltú eitic an úinéara nua, ag árachas cosaint créatúir sceireacha chomh maith le fuinneoga a oscailt dóibh siúd ar mian leo breathnú ar fheiniméan nádúrtha a bhfuil taighde déanta air go fóill, fiú anois, ar bheagán a thuigtear. Tá na turtair ar ais.

Freisin le John Christopher Fine ar Divernet: Turtair mhara AR AN ÁBHAR, Cóiréil níos sona i Sruth na Murascaille, TALES OF FÍOR Ceannródaithe tumadóireachta, ATHAIR EALAÍN FO-UISCE: ANDRE LABAN, EEP DOODOO: THUAIRIM SÚIL AR FHADHB FLORIDA, FEIRMEOIRÍ CORAL AG ATHDHÉANAMH AR AN TODHCHAÍ