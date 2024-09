Caint ardteicneolaíochta ag GO Diving Show ANZ

The Tech Stage ag an tionscnaimh GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ an deireadh seachtaine seo (28-29 Meán Fómhair) ag an Sydney Showground is smorgasbord dearfach de thallann tumadóireacht theicniúil idirnáisiúnta agus saineolaithe dúchasacha domhain-tumadóireacht.

Cibé an bhfuil tú díreach ag smaoineamh ar tumadóireacht theicniúil a dhéanamh, is teicneoir sean-nóis thú cheana féin - nó fiú má tá tú nua sa tumadóireacht agus gur mhaith leat níos mó a fháil amach faoin réimse dúshlánach seo - is é The Tech Stage an áit inar féidir leat seiceáil amach an deireadh seachtaine.

Jill Heinerth

Jill Heinerth

Ceannródaí tumadóireacht análaithe theicniúil, tumadóir uaimheanna agus físghrafadóir/grianghrafadóir Jill Heinerth is í an chéad Taiscéalaí Cónaithe de chuid Chumann Geografach Ríoga Cheanada, agus tá a dírbheathaisnéis is mó díol, Into The Planet, molta ag an Wall Street Journal, Nua-Eabhrac Times agus Oprah Magazine.

Tá sí ina Comhalta de Halla na Laochra Idirnáisiúnta Tumadóireachta Scúba, Halla na Laochra na Tumadóirí Mná, an Explorer's Club agus Faoi Uisce Acadamh Ealaín agus Eolaíochtaí. Tá a cuid íomhánna léirithe ag an BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery, agus go leor eile.

Taiscéaladh ar an Uaimh Faoi Uisce is faide i gCeanada

I bpluaiseanna báite faoi Abhainn Ottawa, déanann Jill Heinerth fionnachtain bhitheolaíoch suntasach, ag nochtadh an tábhacht a bhaineann le córais nádúrtha i gcosaint tairseach.

NB: Ar an Satharn don chaint seo, tá Jill ar an bPríomhchéim.

Truk Lagoon Cheanada agus Fionnachtain Rompu Loinge Shackleton

Agus an iliomad longbhriseadh sa Dara Cogadh Domhanda i láthair, tugadh 'Truk Lagoon of the North' ar Thalamh an Éisc, ach tá fionnachtain idirnáisiúnta curtha ar an réigiún mar gheall ar aimsiú long deiridh Shackleton Quest.

John Kendall

John Kendall

Seandálaíocht i ndorchadas phluais faoi uisce, agus beidh an Halcyon Symbios CCR nua na hábhair a phlé nuair a bheidh saineolaí fótagraiméadracht agus tumadóireacht theicniúil teagascóir téann an meastóir John Kendall chuig an Tech Stage.

Taiscéalaí é John a dhéanann sainfheidhmiú ar shamhaltú 3D faoi uisce ar shuíomhanna seandálaíochta agus geolaíochta. Bhí baint aige le mórán imscrúduithe ar shuíomhanna tumadóireachta ag úsáid teicnící fótagraiméadracha, lena n-áirítear longbhriseadh Mars (1564), MS Eastóin (1994), Panarea III Wreck (~300BC) agus Uaimh na gCnámh, an Bhrasaíl (~11,000 bliain d'aois).

Tá sé freisin ina Teagascóir Meastóir do Thaiscéalaithe Domhanda Faoi Uisce agus suíonn ar a Oiliúint Comhairle.

Seandálaíocht sa dorchadas

GUE Teagascóir agus beidh saineolaí fótagraiméadracht John Kendall ag caint faoi fhótagraiméadracht a úsáid chun láithreáin seandálaíochta a dhoiciméadú laistigh de phluaiseanna tuilte. Le tionscadail san Eoraip agus i Meiriceá Theas, beidh John ag caint faoi na dúshláin, chomh maith leis na torthaí iontacha, a bhaineann leis na tionscadail seo.

Siombailí Halcyon

Tá Halcyon Manufacturing ar tí a raon nua de ríomhairí, HUDanna neamhspleácha agus a CCR nua ar an gcliabhán. Le cumarsáid gan sreang ar fud an raoin, tar agus cloisteáil John Kendall ag tabhairt forbhreathnú ar na bréagáin nua, chomh maith le réamhamharc sneak a fháil ar an CCR.

David Stailc

David Stailc

Tá sárimreoir an tionscail David Strike ag tabhairt go dtí an Tech Stage ag an gcéad tionscnamh GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ, agus is féidir leat a bheith cinnte de chur i láthair siamsúil agus oideachais, agus sé ag díriú ar an tumadóireacht is doimhne ar domhan, agus cuireann sé roinnt scéalta rabhadh do thumadóirí teicneolaíochta.

Deimhnithe mar thumadóir i 1961, le cúlra a chuimsíonn earnálacha míleata, tráchtála, eolaíochta agus teicniúla - agus oilte agus cáilithe i scúba ciorcad oscailte agus iata, agus trealamh tumadóireachta ar éileamh dromchla - is iar-tumadóireacht é David Strike, atá bunaithe san Astráil. Teagascóir agus Teagascóir Trainer Certifier, agus ranníocóir eagarthóireachta rialta ar ábhair a bhaineann le tumadóireacht le foilseacháin tumadóireachta ó ar fud an domhain.

Bhí sé ina eagraí freisin ar roinnt imeachtaí tumadóireachta den chéad scoth – le béim ar thumadóireacht theicniúil – agus bronnadh roinnt gradam ‘aitheantas tionscail’ air, chomh maith le Dámhachtain Gnóthachtála Saoil ADEX, agus is Comhalta de Chlub na dTaiscéalaithe é. de Nua-Eabhrac.

É a Mheascadh: An Léim is doimhne ar domhan

Le linn an chéad leath den 20ú haois, bhí an tsraith de thrialacha heliox domhaintumadóireachta a rinne an Cabhlach Ríoga agus Cabhlach na SA bunaithe ar a bheith in ann cabhrú le tarrtháil agus aisghabháil fomhuirí. Bhí cuspóir an-phraiticiúil ag baint le síneadh a chur leis na teorainneacha doimhneachta a bhféadfadh tumadóir dul chucu go sábháilte – agus a bheith fós in ann obair bhríoch a dhéanamh nuair a tháinig sé ann.

Díríonn an chaint seo ar chúlra, agus ar an scéal ina dhiaidh sin, ar thaifid dhomhanda 1956 an Chabhlaigh Ríoga – taifead nár chomhionann riamh.

Tales Rabhaidh le haghaidh Techies: Tumadóirí agus Mí-iompair

“Ní fhoghlaimíonn fir mórán ó na ceachtanna de stair an ceann is tábhachtaí ar fad ceachtanna ní mór an stair sin a mhúineadh.” – Aldous Huxley.

Cnuasach pearsanta agus éadrom de scéalta, scéalta agus snátha a leagann béim ar an bhfíric, 'nach uile-íoc é an cumas tumadóireachta do na scileanna atá in easnamh'; agus a thugann léargas beag ar ghnéithe éagsúla de shaol na tumadóireachta atá de shíor ag athrú.

Yana Stashkevich

Yana Stashkevich

Tá an tumadóir CCR, uaimh, mianach agus raic raic theicniúil a bhfuil taithí aici, Yana Stashkevich, ag déanamh ainm di féin go tapa maidir le tumthaí taiscéalaíochta, agus beidh sí ag tabhairt cur i láthair spreagúil faoina cuid saothair ar an gCéim Teicneolaíochta.

Bhí sí ina ball de thuras Vaggfjellan XI ag iniúchadh an chórais phluais atá suite taobh amuigh den Chiorcal Artach, le bealach isteach ar fhána fjord Ioruach, agus bhí sí ina tumadóir ath-breathnaithe ar an bhfoireann tionscadail Scannánú & Taighde Faoi Uisce (UFR) ag doiciméadú cuid de na raiceanna caomhnaithe is fearr ar domhan sa Ghréig.

Faoi láthair, tá baint ghníomhach ag Yana le tionscadail um thaiscéaladh domhain-bhriseadh sa Mhuir Aeigéach, agus ag cur oidhreacht mhuirí uiscí na Gréige chun cinn.

Le deich mbliana anuas tá sí tar éis tumadóireacht a dhéanamh i mbreis agus 35 ceann scríbe thar thrí mhór-roinn, agus í ar fad ag cothromaíocht a slí bheatha mar mhargaitheoir domhanda lánaimseartha. Tá sí ag obair faoi láthair don bhranda fuisce is luachmhaire ar domhan, The Macallan.

Tá fuinneamh agus díograis ionfhabhtaíoch ag Yana, atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe, agus is cainteoir agus cóitseálaí rialta í – tá sí paiseanta faoi dhaoine a spreagadh chun a dteorainneacha a bhrú agus a bpaisean a leanúint, pé scéal é.

Tionscadal Vickers Wellington: gem ceilte na doimhneacht Aeigéach

Insíonn Yana a heachtraí ón nGréig áit ar ghlac sí páirt i roinnt tumadóirí domhain aitheantais, lena n-áirítear an Vickers Wellington Bomber - capsúl ama fíor a chreidtear a bheith ar an longbhriseadh eitleáin is fearr leasaithe dá rang.

Cé gur meabhrúchán iad an chuid is mó de raiceanna an Dara Cogadh Domhanda ar chomh leochaileach agus is féidir le saol an duine a bheith, ar a mhalairt de chás, tá scéal dochreidte marthanachta ag na Vickers Wellington. Chuir an fhoireann an t-aerárthach ar ceal go sciliúil tar éis dó a bheith lámhaigh síos agus d'éirigh le muintir na háite iad a tharrtháil.

Ar smaoinigh tú riamh cé chomh neamhshuntasach is cosúil gur féidir le leideanna agus gnéithe ar an raic a bheith ina gcuidiú agus an méid a tharla roimh an dul go tóin a chur le chéile? Bí i do chaint Yana le bheith tumtha i scéal corraitheach na fionnachtana agus na taiscéalaíochta.

Mike Mason

Mike Mason

Beidh Mike Mason, an tumadóir teicniúil agus an saineolaí ar Fachtóirí Daonna san Tumadóireacht, ag plé cad is féidir le tumadóireacht a fhoghlaim ón eitilt agus conas 'a bheith mar an tumadóir ar mhaith leat a leanúint' nuair a thabharfaidh sé go dtí an Tech Stage.

Bhí baint ag Mike le scairdeanna trodaire míleata a eitilt ar feadh a ghairm bheatha ar fad (24 bliain go dtí seo) agus tá breis agus 3,000 uair an chloig aige ag eitilt cineálacha éagsúla trodaire agus oiliúint aerárthach mar teagascóir. Tá sé anois ina teagascóir leis an RAAF, ag múineadh an chéad ghlúin eile de phíolótaí trodaire.

Tá am caite ag Mike ar iompróirí aerárthach agus tá breis agus 200 misean comhraic curtha i gcrích aige. D'eitil sé scairdeanna thar gach mór-roinn, seachas Antartaice.

Is tumadóir gníomhach é le beagnach deich mbliana. Tá thart ar 400 tumadóir ina logleabhar agus oibríonn sé mar a Máistir Dive le haghaidh siopa tumadóireachta áitiúil. Is tumadóir CCR gníomhach é ar chósta an NSW agus tá sé cáilithe síos go 60m le trimix normocsa. Tá sé tumtha chomh fada ó thuaidh leis an Íoslainn, agus chomh fada ó dheas leis an Nua-Shéalainn.

Spreag a ghairm bheatha eitilte suim i bhFachtóirí Daonna agus cé chomh tábhachtach agus atá siad chun sábháilteacht agus feidhmíocht a uasmhéadú. Thosaigh sé leis an bhfoireann Tumadóir Daonna timpeall ceithre bliana ó shin toisc go raibh sé ag iarraidh a chuid eolais agus taithí ar Fhachtóirí Daonna a fuarthas trí eitilt a chomhcheangal lena paisean don tumadóireacht chun oideachas a chur ar thumadóirí eile.

Ard Smaointe Eitilte do Thumadóirí

Labhróidh Mike, píolótach trodaire le taithí agus tumadóir paiseanta, ar choincheapa, próisis agus teicnící éagsúla a chuidigh leis go n-éireodh leis ina ghairm bheatha eitilte agus conas is féidir leo cabhrú leat a bheith i do thumadóir níos fearr agus níos sábháilte.

Seán Garbhán

Seán Garbhán

Scríbhneoir Astrálach é John Garvin, tumadóir teicniúil oilte, taiscéalaí faoi uisce agus maoirseoir tumadóireachta, a reáchtáil na hoibríochtaí tumadóireachta do roinnt scannán James Cameron lena n-áirítear Avatar - The Way of Water, Avatar 3, Deepsea Challenge 3D de chuid James Cameron agus Sanctum, agus beidh sé gracing an Chéim Tech ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ.

Scríobh Seán na scripteanna do tearmann agus Dúshlán Deepsea James Cameron 3D, agus in 2023 rith na sraitheanna tumadóireachta tráchtála don ghné Netflix Anáil Dheireanach.

Is tumadóireacht theicniúil é teagascóir oiliúnóir ag speisialú i ath-análaithe ciorcad dúnta, agus scríobh an Technical Diving International oiliúint lámhleabhar do rebreathers Inspiration and Evolution AP Diving.

Is ball bunaidh é John de Thionscadal Uaimheanna Caicos, eagraíocht atá tiomanta do na pluaiseanna faoi uisce sna Oileáin Turks agus Caicos a iniúchadh agus a mhapáil..

Sa bhliain 2002, chuir a chuideachta an tacaíocht lóistíochta agus tumadóir sábháilteachta ar fáil do shaoirse sáraithe taifead domhanda Tanya Streeter go 160m.

Ba é an t-oifigeach tumadóireachta agus an bainisteoir tionscadail (fo-inmheánach) é freisin do Chomhaltas na hÉireann Dúshlán Deepsea intumtha le linn tumadóireachta aonair stairiúil James Cameron go bun an Mariana Trench.

Tá John le feiceáil i roinnt scannán agus clár faisnéise, lena n-áirítear tearmann, Dúshlán Deepsea James Cameron 3D, Daoine Urghnách agus Saoirse.

Sular thosaigh sé ag tumadóireacht, bhí an príomhról aige i gceol rock'n'roll West End Buddy: The Buddy Holly Story, agus leanann sé ag baint sult as a chuid paisin ar feadh an tsaoil – tumadóireacht, scannánaíocht agus seinm rac-n-rolla.

Avatar: Innealtóireacht Aigéan Pandora

Déanann Seán cur síos ar a ról i gceannas ar an bhfoireann tumadóireachta, oiliúint na haisteoirí conas tumadh scúba agus dearadh cuid den trealamh speisialaithe tumadóireachta a úsáidtear ar na seicheamháin.

Kerrie Burow

Kerrie Burow

Labhróidh an tumadóir uaimh agus teicneolaíochta Kerrie Burow faoina turas tríd an bpluais-tumadóireacht grianghrafadóireacht teicnící nuair a thógann sí go dtí an Chéim Teicniúil.

Is tumadóir teicniúil agus uaimheanna cáilithe análaithe ciorcaid iata (CCR), chomh maith le grianghrafadóir faoi uisce a bhfuil duaiseanna buaite aici, lena n-áirítear a catagóir a bhuachan i nGrianghrafadóir Faoi Uisce na Bliana 2022, agus ag bailiú socrúcháin agus admhálacha go minic san Australasia Top. Gradaim Grianghrafadóir ag Teacht Chun Cinn, i measc daoine eile.

Is scríbhneoir agus grianghrafadóir ranníocach rialta í don Scuba Diver Magazine An Astráil agus an Nua-Shéalainn, agus tá a cuid alt agus íomhánna foilsithe go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta i roinnt irisí.

Go gairmiúil, oibríonn Kerrie sa saol corparáideach mar chomhairleoir sna heolaíochtaí foghlama, agus is maith leis a bheith ag comhoibriú le saineolaithe ábhar ar mian leo a gcuid saineolais agus scileanna a mhúineadh.

Grianghrafadóireacht Uaimh-Tumadóireachta ar fud na Mór-Roinne: Mo Chéad Dhá Go leith Blianta - Rudaí a Ba Mhian liom Bhí a Fheabhas agam ón Tús

Cuirfear an cheardlann seo i láthair mar dhialann amhairc den fhoghlaim tumadóireacht uaimh grianghrafadóireacht, ag tosú san Astráil i mí Eanáir 2022.

Ag clúdach léargais agus eispéiris thábhachtacha i uaimheanna agus i bpluaiseanna na hAstráile, na hEorpa agus Meicsiceo, roinnfidh rannpháirtithe an próiseas fáis, ag tuiscint go dtugann gach tumadóireacht uaimh le ceamara luachmhar. ceachtanna agus deiseanna le haghaidh feabhsúchán leanúnach.

Clúdófar an tábhacht a bhaineann le sábháilteacht, socruithe ceamara i gcoinníollacha solais íseal, comhdhéanamh, ríthábhachtacht an tsolais a thuiscint agus an próiseas grianghrafadóireachta ó choincheap go dtí an eagarthóireacht deiridh.

Beidh sé de chumhacht ag rannpháirtithe íomhánna áille a ghabháil agus a dtionchar ar thimpeallachtaí íogaire faoi uisce a íoslaghdú.

Risteard Taylor

Risteard Taylor

An GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ Tá áthas orainn fáilte a chur roimh tumadóireacht theicniúil teagascóir traenálaí, agus bunaitheoir OZTek, Richard Taylor chuig an Tech Stage ag an ócáid ​​tionscnaimh.

Tá os cionn 30 bliain de thaithí ag Richard ar thumadóireacht theicniúil san Astráil agus sa Nua-Shéalainn, ag tosú go luath sna 1990idí agus lena n-áirítear cuid de na chéad tumadóireacht trimix san Astráil i 1994 (sula raibh deimhnithe ar fáil).

Bhí sé ina iar-Stiúrthóir Réigiúnach agus bunaitheoir san Astráil agus sa Nua-Shéalainn le haghaidh TDI/SDI agus seal Teagascóir Rátálacha traenálaí leo ar leibhéil éagsúla. Bhí sé ina bhall bunaithe den fhoireann tumadóireachta gáis mheasctha ‘The Sydney Project’, ina Oifigeach Sábháilteachta agus Tumadóireachta don chomhfhoireann Astrálach-na Tuirce a d’aimsigh fomhuireán AE2 ón gCéad Chogadh Domhanda hAstráile amach ó Gallipoli, agus bhí sé mar chuid den chéad fhoireann tumadóireachta gáis mheasctha chun iniúchadh a dhéanamh. an Pearce Resurgence sa Nua-Shéalainn i 1997.

Sa bhliain 1999, bhunaigh sé Taispeántais & Comhdhálacha Teicneolaíochtaí Tumadóireachta na hAstráile OZTeK agus reáchtáil sé OZTek99 i Sydney, OZTek2000 i Melbourne agus OZTek3 i Sydney i 2002, sula ndeachaigh sé i gcomhpháirtíocht le David Strike le haghaidh Seónna Tumadóireachta OZTek4 agus OZTek'07 i Sydney.

Tá na céadta tumadóirí agus Teagascóirí teicniúla múinte ag Richard ar fud an domhain, is tumadóir raic díograiseach é agus mar thumadadóir uaimh díograiseach tá sé ina bhall 20 bliain sa bhreis den CDAA. Leanann sé ag múineadh inniu do SDI/TDI/FRTI agus tá sé ar cheann den bheagán Teagascóir Meastóirí Traenálaí agus ball dá Oiliúint Painéal Comhairleach.

Is iar-uachtarán é ar chumainn Thionscal Tumadóireachta san Astráil agus sa Nua-Shéalainn agus tá sé ina bhall de choistí Standard Australia/NZ & ISO. Tá go leor alt foilsithe aige ar thumadóireacht theicniúil agus sábháilteacht tumadóireachta agus rinne sé cur i láthair ag siompóisiamaí agus ag comhdhálacha tumadóireachta ar fud an domhain. Mar thumadóir rebreather am atá caite agus teagascóir, is abhcóide paiseanta ar son oiliúint agus scileanna tumadóireachta teicniúla ciorcad oscailte a chothabháil.

Is é an creideamh láidir atá aige ná, de réir mar a bhíonn níos mó taithí againn, go bhfaighimid freagracht as ár n-eolas agus ár scileanna a chur ar aghaidh chuig daoine eile, ionas gur féidir leo siúd a thagann inár ndiaidh a iniúchadh go sábháilte ar an réimse faoi uisce níos faide ná mar atá againn.

Do Oibleagáidí Sláinte & Sábháilteachta agus tú ag múineadh nó ag obair mar thumadóir

Súil ar na dlíthe agus na rialacháin a theastaíonn agus tú ag obair mar Teagascóir nó Tumadóir.

Matt Carter

Matt Carter

Beidh an seandálaí mara, an t-abhcóide aigéin, agus an tumadóir teicniúil an Dr Matt Carter ar an Chéim Tech ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ.

Ó 2003 i leith, d'oibrigh sé ar thionscadail seandálaíochta faoi uisce i 13 thír dhifriúla, ó thochailt longbhriseadh Phoenician 2,800 bliain d'aois sa Spáinn, go dtí turasanna chun tosaigh ar shamhaltú 3D de chabhlach taibhse Bikini Atoll agus Chuuk Lagoon.

Sa bhliain 2009, bronnadh Scoláireacht Rolex na hAstráile ón gCumann Scoláireachta Ár nDomhanda Faoi Uisce (OWUSS) ar Matt, áit ar cuireadh aithne air ar úsáid a bhaint as análóirí le haghaidh tumadóireacht eolaíoch. Ó shin i leith, tá sé ina cheannródaí in úsáid CCR agus fótagraiméadracht don tseandálaíocht mhuirí, ag speisialú i suirbhéireacht agus measúnú a dhéanamh ar longa briste an Dara Cogadh Domhanda san Astráil agus san Aigéan Ciúin.

Tá Matt ina Chomhalta Idirnáisiúnta agus bronnadh EC50 ar an Explorers Club, ina Leas-Uachtarán ar Institiúid na hAstráile um Sheandálaíocht Mhuirí (AIMA), agus ina ionadaí ón Nua-Shéalainn ar Choiste Idirnáisiúnta ICOMOS ar Oidhreacht Chultúrtha Faoi Uisce (ICUCH). Bhí sé ina láithreoir speisialta freisin ar an tsraith teilifíse Coast: New Zealand, seach-chuideachta ón tsraith RA Coast a tháirgtear ag an BBC, agus is saineolaí ábhar é do na Náisiúin Aontaithe, an tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra (IUCN ), Rúnaíocht Chlár Comhshaoil ​​Réigiúnach an Aigéin Chiúin (SPREP), agus Rialtas na hAstráile.

Agus tumadóireacht eolaíoch, tráchtála agus theicniúil á nascadh le breis agus deich mbliana, feidhmíonn Matt anois mar Stiúrthóir Taighde ar an bhFondúireacht um Mórthionscadail, ag obair chun éiceachórais, cultúir agus slite beatha mara a chosaint atá faoi bhagairt ag loingsithe an Dara Cogadh Domhanda a thruailliú ar fud an Aigéin Chiúin Ghorm.

Is é a bheidh i gcaint Matt ag an GO Diving Show ANZ ná:

Raic Taibhse an Aigéin Chiúin Gorm

Caint ardteicneolaíochta ag GO Diving Show ANZ 11

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 28-29 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Céim, Céim na hAstráile/na Nua-Shéalainne, an Chéim Inspioráide agus an Chéim Theicniúil – a bheidh ina óstach ar an iliomad cainteoirí ó ar fud an domhain, chomh maith le go leor gnéithe idirghníomhacha a oireann d’óg agus d’aosta, ó eispéiris tumadóireachta VR, a linn taispeántais, agus go leor eile.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

Mheall an 2024 GO Diving Show UK, atá ina chúigiú bliain anois, níos mó ná 10,000 duine i láthair thar an deireadh seachtaine, agus chuimsigh sé achar de 10,000 méadar cearnach de spás taispeántais, agus tá sé mar aidhm ag leagan na hAstráile agus na Nua-Shéalainne an leibhéal seo a bhaint amach sna blianta amach romhainn.

Tá iontráil chuig an seó tionscnaimh GO Diving ANZ go hiomlán saor in aisce - cláraigh anseo chun do thicéid a fháil le haghaidh imeacht tumadóireachta 2024 san Astráil gan dabht. Tá go leor páirceála ar an láthair agus is furasta an t-ionad a fháil le go leor roghanna iompair, mar sin cuir na dátaí i do dhialann anois agus ullmhaigh do dheireadh seachtaine eipiciúil a cheiliúrann gach cineál tumadóireachta.