Pointí spreagtha agus greimeanna siorc 'féinchosanta'

Díreach roimh thús na bliana, bhuail na snorclóirí Iodálacha Gianluca Di Gioia agus Peppino Fappani le rud a tuairiscíodh a bheith ina shiorc tíogair. in aice le Marsa Alam i ndeisceart na hÉigipte. Fuair Di Gioia bás agus baineadh greim as lámha agus cosa Fappani agus é ag iarraidh cabhrú lena chara, cé gur scaoileadh saor ón ospidéal é go luath.

Mí nó mar sin ina dhiaidh sin, chaill bean Cheanadach a dhá lámh agus í ag iarraidh grianghraf a thógáil de rud a raibh amhras ann gur siorc tarbh 2 mhéadar a bhí ann. bhí ag snorcláil in uisce éadomhain amach ó Providenciales i dTurcs agus Caicos.

Agus ag deireadh mhí Aibreáin, an tIosraelach Barak Tzach fuair bás agus é ag snámh chun físeáin siorc a ghabháil, mar a dhéanadh sé go rialta, amach ó bhaile Meánmhara Hadera, áit a meallann uisce te ó stáisiún cumhachta siorcanna dorcha agus siorcanna gainimh gach geimhreadh.

Tar éis bhás Tzach, a roinneadh físeán de go forleathan ar na meáin shóisialta, thug na húdaráis rabhadh do dhaoine gan dul amach ar an uisce in Hadera.

Ach laistigh de laethanta tuairiscíodh go raibh níos mó daoine ag snámh amach ón trá, sásta seans a ghlacadh le haghaidh teagmháil siorc ar Instagram. Mar a dheimhnigh staidéar in 2020, faigheann i bhfad níos mó daoine bás ag glacadh selfies ná mar a mharaíonn siorcanna.

Níor bhásaigh ach ceithre dhuine anuraidh de bharr greim siorc, agus is fiú a chur ina luí go bhfuil sé an-annamh go mbíonn tumadóirí scúba ag díriú orthu. D’fhéadfadh go mbeadh níos mó imní ag snámhóirí uisce oscailte, ag snorclóirí agus ag surfálaithe – úsáideoirí uisce ag an dromchla agus in aice leis – ó am go ham.

Ní thugtar le fios in aon cheann de na cásanna thuas gur spreag na híospartaigh na siorcanna go gníomhach nó gur idirghníomhaigh siad leo, seachas a gceamaraí a dhíriú. Ach cé a déarfaidh conas a bhraithfidh siorc láithreacht duine ina fhearann má ghabhtar é ag an nóiméad mícheart?

Siorcanna sceireacha beaga dubha i dTahiti (Steve Weinman)

Staidéar ar ghreim siorc

Tharla bás Tzach ag an am céanna le foilsiú san iris eolaíochta Teorainneacha sa Chaomhnú of staidéar nua ar ghreimeanna siorcScríobh an tOllamh Eric Clua, éiceolaí iompraíochta siorc Francach, é, i gcomhar le comhghleacaithe ón bhFrainc agus ó SAM.

Is í iompar siorcanna móra ina dtimpeallacht nádúrtha saineolas Clua, agus díríonn sé ar ghreim daoine. Tá neart le rá aige faoin fonn atá ar roinnt daoine druidim le siorcanna – nó leis na hainmhithe talún is contúirtí – le súil go roinnfidís a gcuid eachtraí le cairde, le teaghlach nó le... líne pobail.

Próifíleoir siorc Eric Clua

Idirghníomhaíonn daoine ionchasacha le speicis éagsúla siorc gan aon eolas a bheith acu faoina bpatrúin iompraíochta éagsúla, a deir sé, ach ar tír bheadh ​​tuiscint níos fearr acu ar an éagsúlacht i leibhéal bagartha idir, abair, XL Bully agus Jack Russell.

"Is iad siorcanna is cúis le níos lú ná 10 mbás daonna in aghaidh na bliana ar fud an domhain, ach is iad madraí is cúis le níos mó ná 10,000 bás, agus meastar gur iad..." dearfach ag an bpobal,” a deir sé.

De réir Clua, is féidir greimeanna siorc a roinnt ina sé chatagóir ar leith, ach díríonn an staidéar nua ar cheann amháin díobh seo, ar a dtugtar “féinchosaint”.

Is é an ghné spéisiúil do thumadóirí ná, cé gur féidir greimeanna féinchosanta a mheas mar imoibriú ar ghríosú, agus gur féidir leo ní hamháin buille amháin a bheith i gceist ach buillí arís agus arís eile, is annamh a bhíonn siad marfach.

Fuarthas amach gurbh iad siorcanna sceireacha níos lú ba mhó a d’fhéadfadh greim féinchosanta a dhéanamh i staidéar na Polainéise Francaí (Steve Weinman)

An bhféadfadh sé a bheith nach mbíonn na greimeanna a fhaigheann siorcanna nuair a chreideann siad gur bagairt dhíreach é duine chomh díobhálach céanna leis na greimeanna a fhaigheann úsáideoirí uisce uaireanta agus iad ag tabhairt aire dá ngnóthaí féin san áit mhícheart agus ag an am mícheart?

Ní raibh coincheap na féinchosanta i siorcanna doiciméadaithe go mion riamh roimhe seo, a deir Clua agus a chomhghleacaithe. Rinne siad a staidéar staitistiúil il-bhlianta ar shaintréithe greimeanna siorc ar dhaoine i bPolainéis na Fraince, ag tarraingt cibé sonraí a bhí ar fáil ó thaifid eispéiris nár shainigh cineálacha éagsúla greimeanna go stairiúil.

Tá níos mó ná 30 speiceas siorc ina gcónaí sna huiscí seo den Aigéan Ciúin theas, ach fuarthas amach gurbh iad siorcanna sceireacha liatha, dubha nó bána nó liatha nó siorcanna líomóide corránacha, a bhíonn níos lú ná 3m ar fhad de ghnáth, ba choitianta a ghreimeadh ansin.

Is annamh a bhíonn sé marfach

“Tá gníomhaíochtaí áirithe daonna ar muir, amhail iascaireacht agus go háirithe sleá-iascaireacht faoi uisce agus bainistiú gaistí éisc éighníomhacha, bainteach leis an ngreim [féinchosanta],” a deir an fhoireann. “Déantar é gan chomhréireacht, is minic a dhéantar é ar an dromchla le stróiceadh íosta feola, agus is annamh a bhíonn sé marfach, ach amháin i gcúinsí speisialta.”

D’fhéadfadh bagairt ó thumadóir sleá, nó tumadóir atá ag dul i dtreo an shiorc le haghaidh radharc níos fearr, nó iarracht a dhéanamh greim a fháil air, a bheith ina spreagadh tipiciúil le haghaidh greim féinchosanta.

Tá cúis speisialta ag an líne iascaireachta seo atá ag sreapadh siorc a bheith aireach ar dhaoine (Steve Weinman)

Tá codarsnacht idir greim neamh-mharfach den sórt sin agus greim a thagann faoi chatagóir ar nós “spreagadh creiche”. D’fhéadfaí a bheith ag súil go gcaillfí go mór fíochán agus go mbeadh bás mar thoradh ar ghreim a dhéanann siorc atá an-ocrach.

Mar sin féin, in aon cheann de na cásanna a ndearnadh staidéar orthu i bPolainéis na Fraince níor ceapadh gur spreag beathú aon ghreim.

D’fhéadfadh go mbeadh gortuithe níos ‘dromchlacha’ mar thoradh ar ghreimeanna féinchosanta ach tagann siad gan fógra freisin, ach roimh chineálacha áirithe eile greime bíonn na taispeántais rabhaidh chomhraic a aithníonn tumadóirí siorc a bhfuil taithí acu.

D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo pectoral íslithe eití, crith coirp nó luasghéarú agus snámh preabach, agus is comhartha soiléir iad do thumadóirí smaoineamh ar cúlú discréideach a dhéanamh.

Tugann siorc tíogair scála do shiorcanna sceireacha níos lú (Steve Weinman)

Tagann greimeanna féinchosanta gan choinne, cé go “mar gheall ar na geallta ríthábhachtacha a bhraitheann an siorc dó féin, is dócha go dtugtar na greimeanna seo arís agus arís eile uaireanta,” a deir an staidéar.

"Ach fiú sna cásanna seo, is gnách go mbaintear beagán fíocháin. Thairis sin, is cosúil nach bhfuil aon chomhréireacht ann maidir le nádúr na hionsaitheachta tosaigh daonna i ndéine agus i bhforéigean greim féinchosanta."

Cineálacha eile greim

Seachas na catagóirí féinchosanta/díoltais agus creachadóireachta/imscrúdaithe den ghreim, sainmhínítear na ceithre chatagóir eile mar fhrithghníomh/tromchúiseacht; iomaíocht ar son acmhainní; frithchreicheoireacht; agus ceannas/ionradh críche. Ní bhaineann ach leis an dá chatagóir dheireanacha de na catagóirí seo na taispeántais rabhaidh insinte sin roimh an ngreim.

Idir 1942 agus 2023, d’fhéadfaí 16 as 137 greim siorc a taifeadadh i bPolainéis na Fraince a aicmiú mar thoradh ar spreagadh féinchosanta. Tharla siad uile i dTuamotu i gcomhthéacs iascaireachta siorc le harpun i ngaistí éisc, sleá-iascaireacht, láimhseáil siorc le haghaidh grianghrafadóireacht, sampláil eolaíoch agus taispeántais turasóireachta de shiorcanna in umair lasmuigh. Agus cé gur féidir iad seo a aicmiú mar ghreimeanna 'spreagtha', níorbh ach dhá cheann a bhí marfach.

An t-ainm atá air ar an drochuair Comhaid Ionsaí Siorc Léiríonn bunachar sonraí, ina bhfuil taifid ar theagmhálacha domhanda a théann siar go dtí na 1800idí, gur féidir níos mó ná 300 eachtra stairiúil a aicmiú mar fhéinchosanta.

Agus is fiú a mheabhrú nach siorc requiem an cineál ainmhí a thugann greim 'féinchosanta' i gcásanna áirithe ach speiceas nach bhfuil chomh scanrúil sin amhail wobbegong, le fiacla níos maol.

Tumadóirí le siorc tíogair (Steve Weinman)

“Más mian le daoine greimeanna féinchosanta ó shiorcanna a sheachaint, is é an moladh is soiléire bunaithe ar ár measúnú ná na speicis seo a sheachaint a ionsaí nó a chiapadh,” a deir Clua.

Uaireanta bíonn daoine ag cur isteach ar shiorcanna leis na hintinn is fearr, cé nach mbeidh “an fonn atá ar shiorc atá i nguais, ag gníomhú ar bhealach dea-chroíoch sa chás seo, á mheas ag an ainmhí ar an mbealach dearfach seo,” a deir an próifíleoir siorc.

Go déanach i mí Aibreáin, chuaigh turasóir agus a mhac 11 bliana d'aois amach chun cabhrú le triúr fear áitiúil siorc mór bán 3 mhéadar a bhí sáinnithe ar bhruach gainimh in aice le Ardrossan i nDeisceart na hAstráile a tharrtháil. Ar ámharaí an tsaoil, d'éirigh lena ngníomh cineálta, a thóg uair an chloig, agus gan aon fhrithghníomh, ach b'fhéidir nach raibh a fhios ag na daoine a bhí páirteach gur féidir le siorc eaglach casadh 180° chun greim féinchosanta a chur air.

Dúirt an triúr príomh-tharrthálaithe nár chonaic siad siorc trá riamh cheana, gan trácht ar iarracht a dhéanamh ceann a tharrtháil. B’fhéidir go raibh an ceann seo tinn nó gortaithe.

“Is féidir le hiompar chomh dea-intinneach sin an té atá ag iarraidh teacht ar an tarrtháil a nochtadh do ghreim féinchosanta gan chiall ná comhréireacht,” a deir Clua. “Is é an frithghníomh is instinctí do shiorcanna ná iad féin a chosaint agus greim a fháil.”

Pointí truicear

Deir Clua, nuair a aithnítear greimeanna féinchosanta, go gcuireann sé ceist arís faoin gcleachtas gach greim siorc a lipéadú mar ionsaithe. “Tá ról lárnach ag na meáin sa dearcadh seo, agus bíonn claonadh acu, i gcás greimeanna, siorcanna a léiriú mar an t-ionsaitheoir, fiú nuair is iad daoine atá freagrach as an idirghníomhaíocht a thionscnamh.”

“Déanann an cur chuige simplí seo damáiste d’íomhá na siorc agus, go deimhin, dá gcaomhnú, atá ag brath ar thacaíocht an phobail.”

Éric Clua agus ba mhaith lena chomhghleacaithe go stopfadh na meáin chumarsáide ag déanamh ionsaithe ar fhéinchosaint agus ar chineálacha eile greime mar ‘ionsaithe’. D’fhéadfadh an preas, a deir siad, cabhrú le dearcadh an phobail a fheabhsú trí thuairisciú níos oibiachtúla a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh iompar siorc a bheith spreagtha ag iompar daoine.

Siorc beag i bPolainéis na Fraince (Steve Weinman)

Níl mórán baint ag cás a tuairiscíodh go forleathan, mar a tharla in Hadera, le greim féinchosanta. Dúirt Clua gurbh é Tzach an t-íospartach de bheith róghar do bhuairt bheathaithe, agus gur dócha gur bhain roinnt siorc leis.

“Is é an rud a fhágann go bhfuil an eachtra seo chomh neamhchoitianta ná nach bhfuil an speiceas atá i gceist – an siorc dorcha, is cosúil – ar eolas, in ainneoin méid suntasach suas le 4m, as a chumas daoine a mheas mar chreiche,” a deir sé.

I gcás buile, áfach, is féidir le haon speiceas a mheastar a bheith neamhdhíobhálach a bheith ina chreiche toisc go “sáraíonn dinimic na hiomaíochta idir ainmhithe le haghaidh rochtain ar bhia forásach gach breithniú eile”.

Caithfidh spreagadh tosaigh a bheith ann fós, áfach. De ghnáth is é sin an chéad ghreim, a d'fhéadfadh a bheith de thaisme agus nach bhfuil dírithe ar dhaoine ach a sholáthraíonn spreagthaí fola san uisce agus fuaimeanna gaolmhara.

Tá moladh níos imníoch ag Clua, áfach. “B’fhéidir gur leor an radaíocht leictreamaighnéadach ó cheamara chun greim tosaigh a spreagadh a théann i bhfeidhm go neamhbheartaithe ar an snámhaí – nach bhfuil mar sprioc air ar dtús – ach a chuireann tús leis an bpróiseas gan staonadh ón bhfuadar.”

"I ngach cás, is earráid dhaonna is cúis le timpiste den sórt sin."

