Tugann Trump maithiúnas do thumadóirí a ciontaíodh tar éis dóibh siorc a scaoileadh saor

Tá pardún uachtaránachta tugtha ag Uachtarán na Stát Aontaithe, Donald Trump, do bheirt thumadóirí siorc i Florida a ciontaíodh i ngoid tar éis dóibh gabhálacha líne fada iascaire a scaoileadh saor in 2020.

Scriosadh taifid choiriúla na bhfear leis an bpáirtí sin i gcás a mhaígh a ndlíodóirí gur “réimse ró-rochtana rialtais” a bhí ann.

Fuarthas ciontach i gCúirt Dúiche an Deiscirt i West Palm Beach, John R Moore, captaen báid cairte tumadóireachta siorc, agus ball foirne Tanner Mansell, as trealamh iascaireachta tráchtála a ghoid. Divernet tuairiscithe go déanach in 2022.

Ba ghrianghrafadóir faoi uisce, saor-tumadóir agus iar-iascaire tráchtála é an Captaen Moore, agus chuir Mansell síos air féin mar thumadóir siorc gairmiúil agus cineamatagrafaí.

Tar éis dó an scéala a chloisteáil gur cuireadh a chiontú ar ceal, dúirt Mansell leis an Palm Beach Post go raibh dea-intinn i gceist lena ghníomhartha féin agus ag Moore, agus dúirt sé faoin Uachtarán Trump: “Cibé acu an gcreideann daoine ina pholaitíocht nó nach gcreideann, roghnaigh sé maithiúnas a thabhairt dom – duine a bhfuil cúram mór air faoin gcomhshaol agus nach raibh uaidh ach cabhrú i gcónaí. Ní féidir liom gan a bheith thar a bheith buíoch.”

Maithiúnas tugtha: Tumadóir siorc Tanner Mansell

Buí oráiste

Bhí na tumadóirí ag dul i dtreo a ndara láthair tumadóireachta den lá amach ó Jupiter Inlet nuair a chuaigh siad thar bhuí oráiste. Bhí siad tar éis a rá lena seisear aíonna a bhí ag íoc, lena n-áirítear príomhfheidhmeannach póilíní ar saoire agus a theaghlach, gur marcáladh seo líne fhada tréigthe go mídhleathach a chuir bagairt ar na siorcanna a raibh siad tagtha chun a fheiceáil faoin uisce.

Le trí huaire an chloig anuas, bhí an grúpa ar fad ag obair chun beagnach 5km de líne aonfhiliméad, crúcaí, meáchain agus an buaí a aisghabháil, agus sa phróiseas scaoileadh 19 siorc tíogair, líomóide, altra, casúir, síodúil agus Cairibeach chomh maith le grúpaire Goliath atá faoi chosaint an stáit.

Chuir Moore glaoch ar oifigigh fiadhúlra an stáit ina dhiaidh sin chun tuairisc a thabhairt go raibh an líne fhada aisghabháilte, agus rinne an bheirt gáire do na ceamaraí agus iad ag tarraingt an trealaimh iascaireachta chuig duga in Jupiter. Rinneadh poiblíocht fhorleathan ar an eachtra ina dhiaidh sin agus roinneadh píosaí scannáin den oibríocht tarrthála siorc. líne.

John Moore ag obair chun siorc a shaoradh (Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe)

Dúirt ionchúisitheoirí Oifig Aturnae na Stát Aontaithe níos déanaí nach trealamh taibhse a bhí bainte ag na tumadóirí ach maoin an iascaire ó Fort Pierce, Richard Osburn, a raibh ceadúnas aige ón Riarachán Náisiúnta Aigéanach agus Atmaisféarach (NOAA) le haghaidh iascaireacht siorc in uiscí cónaidhme.

Bhí captaen an bháid, Scott Taylor, tar éis glaoch ar NOAA chun imscrúdú coiriúil a éileamh, ag maíomh gurbh í a shoitheach ceann de chúig shoitheach ar domhan a raibh cead acu speicis áirithe siorc a ghabháil le haghaidh taighde.

Bhí grianghraif agus físeán den oibríocht tarrthála siorc a thóg na haíonna i measc na fianaise a úsáideadh i gcoinne Moore agus Mansell ag a dtriail, áit ar cúisíodh an bheirt as a n-aíonna a “mhealladh” chun cabhrú leo, agus as an mbua agus trealamh iascaireachta eile a dhiúscairt go rúnda as radharc na n-oifigeach.

Plé trí lá

Bhí an t-ionchúiseamh tar éis a mhaíomh go raibh a fhios ag na tumadóirí go raibh an líne dleathach ach gur chuir siad isteach uirthi chun daonraí siorc a chaomhnú ar mhaithe lena leasanna tráchtála féin. Mhaígh an bheirt gur cheap siad go raibh siad ag troid i gcoinne na coireachta seachas í a dhéanamh.

Bhí pianbhreitheanna príosúnachta uasta cúig bliana agus fíneálacha $250,000 os a gcomhair, chomh maith leis an bhféidearthacht na mílte dollar a íoc mar chúiteamh leis an iascaire, ach dhiúltaigh siad don deis pléadálacha cionta mí-iompair a thaifeadadh nó fianaise a thabhairt ina gcosaint féin.

Thóg sé trí lá ar an ngiúiré teacht ar a mbreithiúnas ciontachta, agus ina dhiaidh sin ghearr an breitheamh pianbhreith bliana ar phromhadh ar Moore agus Mansell, agus d'ordaigh sé dóibh $3,345 a íoc mar chúiteamh.

An buí agus an líne oráiste (Cúirt Dúiche Theas Florida)

Bhí achomharc déanta ag na fir bunaithe ar an sainmhíniú ar ghoid, agus le linn an achomharc sin chuir an breitheamh Barbara Lagoa ceist ar an gcúis ar tugadh na cúisimh ar an gcéad dul síos.

“Is coirpigh iad Moore agus Mansell mar gur thriail siad siorcanna a shábháil ó rud a chreid siad a bheith ina oibríocht phóitseála mídhleathach,” a dúirt sí. “Is iad na coirpigh amháin a casadh orm riamh, i 18 mbliana ar an mbinse agus trí bliana mar ionchúisitheoir feidearálach, a ghlaoigh ar fhorfheidhmiú an dlí chun a thuairisciú cad a bhí á fheiceáil acu agus cad iad na gníomhartha a bhí á ndéanamh acu i bhfíor-am.”

Daingníodh na ciontuithe ag an gcúirt achomhairc, áfach, rud a d’fhág go raibh taifid choiriúla ag na tumadóirí agus, mar chiontóirí coiriúla, ní raibh siad in ann vótáil, airm tine a bheith acu ná taisteal go saor thar lear.

'Níor stop an troid riamh'

Thosaigh an t-athrú mór i mí Aibreáin seo tar éis d’ionadaí ó Oifig Chomhairle an Tí Bháin teagmháil a dhéanamh le dlíodóirí cosanta Moore, Marc Seitles agus Ashley Litwin-Diego, chun fiosrú a dhéanamh faoin gcás, agus an tseachtain seo caite ghlaoigh siad ar ais orthu chun a fhógairt go raibh na maithiúnais curtha i gcrích.

“Bhí sé dochreidte,” a dúirt Seitles leis an Miami Herald"Ní raibh muid in ann a chreidiúint. Níor stopamar ag troid riamh agus tá an ceartas tar éis teacht i gcrích faoi dheireadh. Táimid thar a bheith sásta gur bhreithnigh an Teach Bán ár n-argóintí, agus gur chinn siad gur ionchúiseamh éagórach a bhí ann. Ní fhéadfaimis a bheith níos sona ar son John agus Tanner."

Dúirt Ian Goldstein, dlíodóir cosanta a rinne ionadaíocht ar Mansell: “Táimid thar a bheith sásta gur fuair an tUasal Mansell agus an tUasal Moore an ceartas atá tuillte acu faoi dheireadh. Níor cheart an cás seo a thionscnamh riamh.”

