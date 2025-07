Léirmheas teilifíse: SIORC! Uiscí atá ionfhabhtaithe ag daoine cáiliúla

Nuair a bhíonn aon scannán nó clár teilifíse nua ann a bhaineann le siorcanna, seo an chéad cheist a chuireann tumadóir: an ndéanfar peaca i gcoinne na siorcanna nó an ndéanfaidh siad peaca? An bhfuil an léiriú seo báúil do chás an tsioirc nua-aimseartha, nó an bhfuil sé ag baint úsáide as a méid agus a gcuid fiacla mar mhaolú don lucht féachana amháin? An bhfuil sé faoi shaol siorc nó faoi “ionsaithe siorc”?

Is minic a bhíonn an freagra beagáinín den dá rud, ach is é an teideal cliste/feasach atá ar SIORC! Uiscí atá Lán de Cháiliúla tugann sé le fios ón tús go bhfuil an cur chuige ceart ag na déantóirí. Maíonn Plimsoll Productions, comhlacht sa Ríocht Aontaithe, gurb é an léiritheoir neamhspleách is mó ar domhan d’ábhar staire nádúrtha, agus tá catalóg suntasach acu.

Tá eagla roimh shiorcanna ionsuite ann ceart, agus uaireanta cuireann an fhoireann saineolaithe suaimhneach leis sin beagán – “an dara siorc is measa ar an phláinéid” etc. – ach coinnítear an hipirbole faoi smacht maith i gcoitinne.

Ní chiallaíonn clú agus cáil aon rud do shiorcanna (ITV)

Tá gá le seiceálacha réaltachta ar aon nós lena chinntiú go nglacann na daoine cáiliúla a gcuid oiliúna tumadóireachta dáiríre go leor chun iad a choinneáil sábháilte i dtimpeallachtaí dothuartha.

Chomh maith leis sin, ar ndóigh, ní mór stua drámatúil a bheith ag teastáil ó aon seó, agus sa chás seo tá seachtar daoine éagsúla ag obair ar a mbealach suas i dtreo rolla druma, an tumadh mór tíogair-siorc!

Ní hé seo an cineál seó ina dtumtar réaltaí nach bhfuil ullmhaithe go maith i ndabhach siorc, ach deasghnáth trí seachtaine sna Bahámaí le daoine ar nós Ionad Scúba Bimini Neil Watson.

Caithfidh na réaltaí, a d’iarraigh a ngníomhairí ar an ngig, bíodh sé neamhdheonach nó ná bíodh, a gcáilíochtaí PADI Open Water Tumer a fháil agus iad ag dul chun cinn de réir a chéile ó bhlaiseadh de thumadóireacht i gcliabháin go dtí taithí iomlán ar Thrá an Tíogair.

Foghlaim luath leis an mbitheolaíoch mara Danni Washington (ar chlé) (ITV)

Tugtar meas cuí do na siorcanna (ITV)

Ní gá go bhfanfaidh gach duine acu an t-achar agus go sroichfidh siad an tumadóireacht dheireanach sin ach an oiread, ach beidh áthas ar thumadóirí a chloisteáil nach ndéantar deamhan de shiorcanna ag aon phointe sa tsraith cúig chuid seo.

Déantar an teachtaireacht aitheanta go maraímid siorcanna ach is annamh a mharaíonn siadsan sinn a athrá go rialta, agus labhraíonn neamhshuim ghinearálta na siorcanna i leith daoine ar a shon féin.

Ardleibhéil adrenaline

Mar is gnáth i seónna réaltachta, tagann cuid mhór de shástacht an lucht féachana ó fhoghlaim níos mó faoi na rannpháirtithe agus féachaint ar an gceimic eatarthu ag forbairt.

Ar an mbád (ITV)

Is léir go luath go mbeidh an fuirseoir Ross Noble, atá cleachtaithe le hardáin adrenaline an damhsa stand-up, ina thumadóir díograiseach, socair, agus Rachel Riley (Countdown) bíonn claonadh ann dul go scanrúil thar a bheith socair agus dul i gcríoch an-díograiseach, agus í ag imeacht go lúcháireach ag luascadh a lámha timpeall le linn beathú siorc.

An dream is mó a bhfuil spéis acu i dtumadóireacht siorc: Ross Noble agus Rachel Riley (ITV)

Tógann an t-athair Sir Lenny Henry an scéal go han-dáiríre, mar a dhéanann an dordghiotáraí Dougie Poynter ó McFly, atá go soiléir ar intinn chaomhnaithe. Tá dúshlán mór roimh an imreoir cispheile Parailimpeach Ade Adepitan, gan a chosa a úsáid. Tá an tsaoirse gan mheáchan a fhaigheann sé agus é ag tumadóireacht tábhachtach dó, agus na siorcanna mar bhónas.

Táim cinnte go gcuimhin liom é ag dul trí eispéiris scúba san am atá thart mar láithreoir teilifíse, ach ceapaim nach bhfuil ann ach intuigthe, seachas ráite, gur ghlac na seachtar rannpháirtithe go léir páirt ann SIORC! is tumadóirí maighdeana iad.

Ade Adepitan – siorcanna mar bhónas (ITV)

Níl na haisteoirí Lucy Punch () chomh cinnte céanna go mairfidh siad an taithí tumadóireachta siorc.Amandaland) agus Helen George (Glaoigh ar an gCnáimhseach).

Cuireann Helen í féin i leataobh ón tús trína dhearbhú go bhfuil eagla uirthi ní hamháin roimh shiorcanna ach fiú roimh a ceann a chur faoi uisce, toradh eachtra thrámach linn snámha ina hóige. Tá na daoine cáiliúla ar fad ar a 'thurais' féin, ar ndóigh, ach is cosúil gurb í a cuid féin an ceann is déine.

“Is cosúil go bhfuil na daoine eile ar bís; mothaím rud beag cosúil le Debbie Downer,” a déarfaidh sí ag pointe amháin, agus a mothúcháin ag luainiú idir eagla agus FOMO.

Helen George: 'Beagán de Debbie Downer' (ITV)

Is iad na teagascóirí an bonn cothrom – na caomhnóirí siorc, an Dr Tristan Guttridge agus Danni Washington (i gcónaí réidh le moladh éiceabhách do na siorcanna) agus an t-iar-thumadóir imréitigh Astrálach Paul de Gelder, nach n-éiríonn leis muinín Helen a mhéadú trí easpa roinnt géaga a chur i leith aird siorc tairbh.

Maisc lán-aghaidhe

Tá neart magadh ag an dromchla i measc na n-earcach scúba nua (“Lig na X-Men dóibh féin imeacht”) cé go bhfuil an aghaidh iomlán faoin uisce masks úsáidtear iad den chuid is mó chun maslaí agus ráitis uafásacha na dtumadóirí a chur in iúl.

Ach bainfidh tumadóirí taitneamh as na deiseanna faoi uisce a chuirtear ar fáil do na daoine cáiliúla seo. Is iad na blaiseadh amháin atá le fáil ná a bheith i gcliabhán le 10 siorc tairbh, roic gheal a bheathú in uiscí éadoimhne Gun Cay agus bualadh le siorcanna líomóide óga sna mangróibh. Buaileann ceann de na siorcanna beaga rúitín Ross: “Nóiméad deas teagaisc,” a deir Tristan go tirim.

Ag crochadh amach ar 'líne na sceimhle' (ITV)

Bogann siad ar aghaidh go dtí an t-aigéan oscailte le suas le 20 siorc altra amach ó Phort Ríoga. Leanann tumadóireacht OWD ag Carraig na dTurtle, ansin féachann siad ar shiorc ag beathú ó líne (“uafáis”) ar an dromchla sula mbíonn an rud céanna le feiceáil ó ghrinneall na farraige. Is bónais é radharc iontach ar cheann casúir.

Téann na réaltaí faoi ionduchtú mín tumadóireachta saor, déanann siad tumadóireacht ina dtagann tíogar agus dhá shiorc tarbh aníos agus tosaíonn sé ar fad ag éirí an-réadúil do chuid acu, le níos mó deor agus níos lú scéalta grinn.

Bíonn an t-ádh ar an bhfoireann le casúr iontach (ITV)

Is cosúil go bhfuil Helen fiú ar bís faoin ionchas tumtha i longbhriste – níl ann ach an Sapona, ag gobadh amach as an uisce agus a bhun ag 8m, ach cuireann tumadh chomh héadomhain sin tástáil mhaith ar fáil ar smacht snámhachta an drong. Tá sé ar fad ag dul i méid go dtí an príomhchúrsa – an dtaispeánfaidh Emma, an banríon tíogar 5m, lena cuid maor don chluiche deiridh?

Ag borradh go sona sásta (ITV)

Táim cinnte gur ghá an t-eagarthóireacht ar an saoire fhada seo a dhéanamh go han-sciliúil, ach is fógraíocht bhreá an toradh do thumadóireacht siorc sna Bahámaí, a thugtar isteach mar phríomhchathair siorc an domhain (bígí ag argóint eatarthu féin).

Roinnt píosaí scannáin áille siorc freisin, agus admhaím gur chuir sé iontas orm na heachtraí níos déanaí a fheiceáil corraitheach go leor. Agus mé ag breathnú ar an tionchar mothúchánach a bhí ag na siorcanna ar na daoine cáiliúla, thosaigh mé ag cuimhneamh ar mo chéad teagmhálacha féin le speicis éagsúla siorc agus roic, agus ar an gcaoi ar mhothaigh siad sin.

SIORC! Uiscí atá Lán de Cháiliúla ceann de na cinn mhaithe. Is féidir na cúig eipeasóid go léir a bheith breathnaithe ar ITVX.

