Taifead tumadóireachta éilimh 'V6' dall & paraplegic pairilis

Tá iriseoir dall ón BBC agus ampúití paraplegic, an bheirt as Lancashire, ag súil go mbeidh uair an chloig ar fad ag tumadóireacht ón Muir Rua go dtí 40m ar a mhéad a dhéanamh mar bheirt chairde atá aitheanta ag Guinness World Records (GWR).

Thosaigh a chairde Mohammed Salim Patel ó Blackburn, atá dall ó lár na ndéagóirí, agus Shaun Gash, feachtasóir míchumais ó Morecambe pairilis as a chliabhrach i dtimpiste gluaisteáin ag 20 bliain d’aois, ag tumadóireacht scúba le chéile an earrach seo chugainn.

Bhí siad ag obair i dtreo a n-iarracht chun taifead a shocrú i rith na bliana, ag rá go mbeadh an neart agus an fhís a bhí ag teastáil eatarthu. “Tá duine éigin agat a bhfuil cosa aige atá ag brú ar shiúl agus duine a bhfuil airm aige atá ag brú ar shiúl – agus le chéile táimid cosúil le hinnill V6,” a deir Gash.

Taifeadadh a ndúshláin traenála fuaruisce luath i Lancashire i sraith faisnéise a bhfuil duaiseanna buaite aige ar chlár nuachta BBC1 anois. BBC Iarthuaisceart anocht.

Tuairiscíodh an Léim Dahab áit ar thosaigh sé ar fad, ar BBC North West Tonight (BBC)

Thug siad faoi chomh-tumadh in uiscí teo Um Sid i Dahab go déanach i mí Mheán Fómhair, faoi threoir fhoireann faoi stiúir an teagascóra Éigipteach Mohamed 'Curly' Mokhtar Elazab, atá ag obair do Scoil Tumadóireachta MAD (Morecambe Area Divers) agus a d'oiligh an bheirt ó an tús. “Ní hé an rud is mó go hionraic an taifead – is é an rud is mó atá agam ná a n-aghaidheanna a fheiceáil tar éis gach tumadóireachta,” a deir sé.

Bhí an tumadóireacht mar chuid de cheann de thurais rialta na scoile chuig an Muir Rua. Dúradh go raibh an bheirt “go hiomlán scriosta” ar thumadóirí báid “dian” ó Sharm el Sheikh lena n-áirítear Seonag, chomh maith le suíomhanna Dahab's Canyon and Caves.

Maidir leis an tairiscint taifead chaith siad uair an chloig san uisce agus shroich siad doimhneacht uasta de 40m, ach ní mór fanacht anois fíorú a n-éileamh taifead ó GWR.

Tumadóireacht i dtreo taifead (Jodie Rawsthorn)

40m agus 60 nóiméad ar an ríomhaire tumadóireachta (Jodie Rawsthorn)

Tuarascáil na Bliana

Craoladh iarracht na bhfear oiliúint scúba a fháil ó am go chéile BBC Iarthuaisceart anocht i rith an tsamhraidh. Bhuaigh Patel, léiritheoir pleanála an chláir, “Tuarascáil na Bliana” le déanaí ag Gradaim na Meán hÁise don sé chuid Duo Tumadóireachta Scúba faoi Mhíchumas sraith, tar éis í a chlaonadh, a tháirgeadh, a chuir leis agus eagarthóireacht a dhéanamh air.

“Is é an mana atá agam sa saol ná go mb’fhéidir go bhfuilim dall ach tá fís agam,” a dúirt sé leis an lucht éisteachta agus é ag glacadh leis an ngradam.

Sa tsraith, atá le feiceáil ar YouTube, thuairiscigh Patel go raibh sé deacair ar dtús ionad tumadóireachta nó teagascóir a aimsiú a bhí in ann an péire a oiliúint go dtí gur tháinig siad trasna ar Curly agus Scoil Tumadóireachta MAD.

An chéad chlár de Disabled Scuba Diving Duo (BBC)

Chuir an t-ionad tacaíocht oiliúna ar fáil agus rinne Northern Diver feisteas tirim, DPV modhnaithe do Gash agus maisc aghaidh iomlán le comms. Rinne Jodie Rawsthorn na scoile an fhísghrafaíocht ar fad faoi uisce.

Patel, Curly agus Gash ag deireadh an tumadóireachta (Jodie Rawsthorn)

Tá traenáil tosaigh ag suíomh intíre Capernwray agus an chéad tumadóireacht farraige ag an mbeirt amach ón mBearú le feiceáil sa tsraith. Níos déanaí bhí Patel in ann “Lá Blasta ar Thumadóireacht na nDall” a bhunú do 10 nduine óg le maoiniú ó charthanacht. An Bunscoil, a bhí, mar a thaispeántar ar an teilifís, a bheith ina eispéireas coitianta.

“Ba mhaith linn an focal a scaipeadh go bhfuil tumadóireacht do gach duine, do gach cumas,” a deir Gash.

