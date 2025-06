Pléann bunaitheoir VIZ, Marco Bordieri, mapáil faoi uisce ag GO Tuming Show ANZ

Is é Marco Bordieri bunaitheoir VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, an pobal is mó san Astráil do dhíograiseoirí mara, a bhfuil 18,000 ball aige anois, agus beidh sé ag caint faoi iniúchadh agus mapáil faoi uisce le gléasanna agus scileanna grád tomhaltóra nuair a bheidh sé ar an bPríomh-Ardán ag an GO Tumadóireacht Taispeáin ANZ i Sydney i mí Mheán Fómhair.

Bhog Marco ó Milano go Sydney deich mbliana ó shin, agus bhí 30 tumadóireacht thar 30 bliain le feiceáil ina logleabhar, agus ní raibh cuimhne aige riamh ar an treo ba chóir don umar aghaidh a thabhairt air agus é á chur ar bun.

Chuir Sydney an suíomh foirfe ar fáil, áfach, do Marco chun a ghrá don tumadóireacht a athbheochan: saol mara flúirseach, láithreacha tumadóireachta inrochtana, agus an tsaoirse chun iniúchadh a dhéanamh ar a théarmaí féin. Ach bhí dúshláin ag baint leis an tumadóireacht anseo freisin - infheictheacht dothuartha, ganntanas léarscáileanna faoi uisce, agus tonnta cósta a d’fhéadfadh coinníollacha a dhéanamh contúirteach.

Agus é diongbháilte domhan faoi uisce Sydney a dhéanamh níos inrochtana, bhí Marco i gceannas ar thionscnaimh ar nós líonra tuairisceoirí tumadóireachta a chothú, teicníc a fhorbairt chun léarscáileanna faoi uisce a chruthú, agus réamhaisnéisí seachtainiúla maidir le hintumadacht a tháirgeadh.

Trí na hiarrachtaí seo, tá tumadóireacht i Sydney níos sábháilte, níos inrochtana, agus níos lú uasal.

Is mó ná grúpa Facebook é VIZ, is tionscnamh daonchairdiúil é ó thumadóirí do thumadóirí. Is é fís an ghrúpa ná aitheantas a thabhairt dó mar shampla ceannródaíoch de phobal áitiúil do dhíograiseoirí faoi uisce, ag táirgeadh a chuid acmhainní piara le piara féin atá dírithe ar shábháilteacht, taitneamh, eolas agus inbhuanaitheacht.

Creideann VIZ i smaointe a thagann ón bpobal agus i rannpháirtíocht pro bono chun iad a chur i gcrích – níl urraitheoirí saibhre aige, ní iarrann sé síntiúis, agus ní lorgaíonn sé deontais.

Tá smaointe spreagtha ag an bpobal agus seirbhísí saor in aisce forbartha acu – léarscáileanna beachta faoi uisce, réamhaisnéisí láithreacha tumadóireachta, eolaíocht shaoránach, mol faisnéise, mír sheachtainiúil ar ABC Radio, comhoibriú agus teagmháil leis an lucht acadúil, leis an tionscal agus leis an rialtas.

The GO Diving Show ANZ

Ócáid bhliantúil seo, a bheidh ar siúl i mbliana ar 6-7 Meán Fómhair ag an Talamh Taispeántais Sydney ag an bPáirc Oilimpeach, atá dírithe ar an chuid is fearr dár ndomhan faoi uisce a thaispeáint do gach duine, ó thosaitheoirí amh atá ag smaoineamh ar dhul i mbun tumadóireachta, nó a bhfuil a gcúrsaí leibhéal iontrála críochnaithe acu, go tumadóirí ardleibhéil, go dtí tumadóirí teicniúla agus seanchleachtóirí CCR. tumadóirí.

Tá raon céimeanna ann – an Phríomhchéim, an grianghraf Ardán, Ardán na hAstráile/na Nua-Shéalainne, Ardán na Spreagtha agus Ardán na Teicneolaíochta – a bheidh ina óstach do mhórán cainteoirí ó gach cearn den domhan, chomh maith le réimse gnéithe idirghníomhacha a oireann do dhaoine óga agus aosta, ó thaithí tumadóireachta VR, linn snámha taispeána, linn snámha triail-tumadóireachta, agus i bhfad níos mó.

Beidh raon leathan taispeántóirí timpeall ar na céimeanna agus na gnéithe, ó bhoird turasóireachta agus oibreoirí turas go dtí ionaid saoire, cláir bheo, oiliúint gníomhaireachtaí, miondíoltóirí, déantóirí, agus eagraíochtaí caomhnaithe.

