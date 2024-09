Cad, aon chase-bád? Réamhchúram sábháilteachta bunúsach

I mí Iúil mhair lánúin ar scaradh bád fada i Murascaill Mheicsiceo, mar a tuairiscíodh ag an am Divernet. Tá príomhghné amháin den eachtra fós gan mhíniú, mar a scríobh JOHN BANTIN don nuachtlitir SAM le déanaí Undercurrent

In UndercurrentIn eagrán Lúnasa, d’inis muid cuntas corraitheach Kim agus Nathan Maker, an lánúin Oklahoma a tháinig slán 39 uair ar muir tar éis dóibh a bheith scartha óna gcuid tumadóireacht liveaboard mv Fling, arna fheidhmiú ag Texas Caribbean Charters.

Shábháil Gardaí Cósta na SA iad, a bhuíochas do na Déantóirí a bhí ag iompar soilse tumadóireachta feidhmiúla a d'úsáid siad chun criú héileacaptair a bhí ag cuardach a chur in iúl.

Tar éis dóibh a bheith scartha ó chliblíne a mbád nuair a bhí mearbhall i measc tumadóirí eile le linn squall tobann agus cailleadh infheictheacht dromchla i bhfarraigí garbha, scuab an sruth iad ón mbád. Chaill an criú radharc orthu.

Níorbh fhéidir linn an eachtra a phlé le haon duine a bhfuil eolas pearsanta acu ar an eachtra. Rinneamar iarracht dul i dteagmháil leis na Déantóirí ach ní bhfuaireamar freagra. Rinneamar iarracht teacht ar dhaoine ar an turas ach níor éirigh leo.

Kim & Nathan Maker (Charles Owen)

Níor fhreagair aon duine ag Texas Caribbean Charters dúinn. Agus ní bhfuaireamar aon scéal nuachta a rinne tagairt don Fling de réir ainm. Mar sin féin, chonaic muid cuid den eachtra ag tarlú sna huiscí faoi bhun an Fling i bhfíseán GoPro ghlac duine dá thumadóirí agus phostáil ar an Idirlíon. B'fhéidir go gcoinníonn taibhse na dlíthíochta gach duine ciúin.

Cad den chase-bhád?

An Fling Tá bád ruaig aige, ach ní phléann aon cheann de na scéalta atá léite againn é a bheith á himscaradh. An raibh sé inoibrithe? An raibh an aimsir dodhéanta é a úsáid? An raibh sé san uisce agus an criú ag faire ar thumadóirí agus iad ag dromchla? Ar imlonnaíodh é tar éis do na tumadóirí drifting a bheith feicthe i bhfad i gcéin, ach ní raibh an fhoireann in ann é a fheiceáil mar gheall ar an aimsir agus ar an bhfarraige arda?

Táimid tar éis a léamh go bhfuil an Fling chuardaigh an ceantar, ach ní fhacamar aon tuairisc ar a ghníomhaíochtaí.

Tá sé coitianta ar fud an domhain go mbeadh an dara bád san uisce ar chláir bheo ag patról do thumadóirí a bhíonn ag snámh i bhfad ón máthairbhád san aigéan oscailte, nó a mbíonn deacracht acu é a dhéanamh ar ais. Is cosúil go ndéanann cláir bheo in uiscí SAM agus Mhuir Chairib neamhaird ar an mbeart sábháilteachta soiléir sin.

Báid chomh mór leis an Fling nach féidir iad a inaistrithe go héasca i sruthanna agus ar mhórmhuir agus níor chóir dóibh a gcuid lián a chasadh nuair a bhíonn tumadóirí san uisce. Tá ball den chriú ar airdeall i mbád seilg atá réidh le tumadóirí a bhailiú riachtanach do shábháilteacht tumadóirí.

The Makers go gairid roimh a phiocadh suas (Garda Cósta SAM)

An Fling, áfach, theip. Mar a thuairiscigh Kim Maker do Oklahoma's Channel 9 TV: “Ní féidir linn an bád a fheiceáil ar chor ar bith, ach an t-am ar fad a bhí muid ag smaoineamh go bhfuil siad chun an binge a sheoladh, tá siad chun an dinghy a sheoladh, ach bhí roinnt acu. cúinsí éagsúla ag dul ar an mbád.

“Tá sé deacair labhairt faoi. Ní raibh muid ann mar sin táimid ag fáil roinnt tuairiscí éagsúla ó dhaoine éagsúla. Níor chuir siad an dinghy riamh.”

Níor chuir siad an dinghy riamh? Neamh-chomhfhiosach. An raibh sé in olcas? Ar dhiúltaigh an captaen? “An ndéanfadh aon duine é a thiomáint mar gheall ar na farraigí garbha? Ar chaill siad treo na Maor?

Tá sé tuillte againn go léir a fhios. In ár n-alt faoi bhotúin tumadóirí san eagrán reatha de Undercurrent, mínímid go bhfuil sé ríthábhachtach earráidí a phlé go hoscailte chun cabhrú le daoine eile na botúin chéanna a sheachaint. Sin é an fáth go bhfuil an scéal iomlán tuillte againn ar fad faoi na Fling's freagra ar a thumadóirí ar iarraidh.

Déanfaimid tuairisc arís nuair a fhoghlaimímid níos mó. Dá mbeifeá ar bord an Fling nó tá aithne agat ar dhuine éigin a bhí, le do thoil déan teagmháil linn ag Fo-shruth.

Undercurrent, eagraíocht neamhbhrabúis SAM, ag foilsiú nuachtlitir mhíosúil, gan síntiús amháin, saor ó fhógraí ó 1975.

