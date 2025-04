Focal ar an Reef

Tugann seó raidió New Cairns an Great Barrier Reef chuig Lucht Féachana Domhanda

Cairns, QLD – Tá seó raidió úrnua ag déanamh splanc ar Cairns FM89.1, ag tabhairt iontais an Mhórsceir Bhacainneach chuig lucht féachana domhanda trí chomhráite spraíúla agus faisnéiseacha faoin eolaíocht mhuirí.



Focal ar an Reef, arna óstáil ag treoraithe sceireacha agus oideachasóirí mara a bhfuil taithí acu Tanya Murphy agus Brett Goodban, aer beo gach Aoine ag 10rn am Queensland on Cairns FM 89.1 and streams to a global audience líne at cairnsfm891.org.au. Every episode is also recorded and uploaded to Spotify, Apple Podcasts, YouTube and all other major streaming platforms.

Focal ar an Reef 3





Eatarthu, tá níos mó logáilte ag Tanya agus Brett 20,000 tumadóireacht agus os a chionn 30 bliain ag obair ar an Great Barrier Reef. Anois, tá siad ag tabhairt faoi lucht éisteachta ar tumadh domhain isteach sna critters is aisteach an sceir, eolaíocht aisteach agus iontach, leideanna tumadóireachta saineolaithe, aimsir fíor-ama agus nuashonruithe sláinte sceireacha, agus an ceann is déanaí maidir le conas is féidir linn go léir cabhrú leis an ionadh nádúrtha seo a chosaint.



“Is é an misean atá againn ná eolaíocht na mara a dhéanamh inrochtana, siamsúil agus tarraingteach,” a dúirt Tanya.



“Is cuma más duine áitiúil, turasóir, tumadóir thú, nó duine a bhfuil grá aige don aigéan, gheobhaidh tú rud éigin as gach eipeasóid – agus cúpla gáire feadh na slí!”



Gach seachtain, bíonn an duo i dteannta príomheolaithe, saineolaithe sceireacha, sealbhóirí eolais dúchasacha agus caomhnóirí iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil ar siúl i ndáiríre faoi na tonnta - ar an sceir agus níos faide i gcéin.



Spreagtar éisteoirí chun téacs i gceisteanna le linn an tseó beo chuig 0437 835 937 agus a bheith mar chuid den chomhrá.

Focal ar an Reef 4





“Leis na dúshláin go léir atá roimh an sceir, ó athrú aeráide go truailliú uisce agus smionagar plaisteach, tá sé níos tábhachtaí ná riamh daoine a choinneáil ar an eolas, a spreagadh agus a nascadh leis an éiceachóras dochreidte seo,” a dúirt Brett Goodban.



"Agus más féidir linn é sin a dhéanamh agus muid ag gáire agus ag insint scéalta iontacha - cén fáth nach bhfuil?"



Ná caill Focal ar an Reef, Fridays at 10am on Cairns FM89.1 or líne at cairnsfm89