Sealgaireacht raic – greim anála

Freediving teagascóir Filleann Marcus Greatwood ar an Seó Tumadóireachta GO i mí an Mhárta in éineacht le foireann NoTanx, agus beidh siad ag déanamh cur i láthair faoi sheilg raic agus saorthumadóireacht, chomh maith le ceardlanna anála a reáchtáil ar feadh an deireadh seachtaine, agus beidh siad i gceannas ar Dhúshlán Saordiving Zero2Hero.

Bunaithe sa Ríocht Aontaithe, tá Marcus ag teagasc na saoirse-tumadóireachta, ag treorú daoine chuig áiteanna neamhghnácha, agus ag gabháil a n-áilleacht tríd grianghrafadóireacht ó 1999. Ba é a mhisean riamh ná iontais na n-aigéan a roinnt leis an oiread daoine agus is féidir.



Tar éis blianta de shaoirse iomaíochta – áit ar leag sé trí thaifead náisiúnta amach agus ina ndearna sé ionadaíocht ar fhoireann na Ríochta Aontaithe ar feadh ceithre bliana – d’aistrigh Marcus chuig saorthumadóirí den scoth a thraenáil. Faoina threoir, bhain lúthchleasaithe cúig thaifead domhanda amach agus níos mó ná 24 taifead náisiúnta.



Ó 2011 i leith, tá Marcus ag díriú ar thimpeallachtaí iargúlta agus dúshlánacha a fhiosrú, ag speisialú i Saorthumadóireacht Suímh Extreme ó 2016 ar aghaidh. Na suíomhanna dochreidte seo a dhoiciméadú tríd grianghrafadóireacht mar chuid lárnach dá eachtraí.



Tháinig dúshláin nua leis na turais sin, rud a spreag forbairt teicneolaíochtaí agus coincheapa nuálacha, agus sábháilteacht mar phríomhthosaíocht i gcónaí.

Taiscéalaíocht raic anála

Ba chuid shuntasach d’fhócas na foirne é iniúchadh a dhéanamh ar longa briste ar anáil aonair, agus é a chur ar chumas daoine a bheith ar an longbhriseadh sábháilte chomh fada agus is féidir an sprioc. Seo é an t-ábhar lena chur i láthair ar an Tech Stage ag an seó.

Dúshlán Saortumadóireachta Zero2Hero

An Comórtas NoTanx Zero2Hero, atá dírithe ar shaorthumadóirí nuabheirthe, tabharfar faoi 12 iarrthóir tosaigh oiliúint le Marcus agus foireann NoTanx i Londain go déanach i mí Feabhra. Ansin beidh cúigear iomaitheoir roghnaithe san iomaíocht ag an GO Diving Show thar dheireadh seachtaine an Mhárta, lena n-áirítear seisiúin apnea statach sa linn, chun an buaiteoir iomlán a aimsiú, a gheobhaidh turas seachtaine go Marsa Shagra Eco-Village, le caoinchead Oonasdivers. Cliceáil anseo le clárú le haghaidh do sheans a bheith san iomaíocht.



Sealgaireacht raic - greim anála 2

An seó GO Tumadóireachta

An seó GO Tumadóireachta

An seó GO Tumadóireachta – an t-aon seó tumadóireachta agus taistil do thomhaltóirí sa RA – filleann sé ar NAEC Stoneleigh an 1-2 Márta 2025

Chomh maith leis an bPríomhchéim - an uair seo faoi stiúir an réalta teilifíse, an t-údar agus an t-eachtránaí Steve Backshall, ag cur fáilte roimh fhilleadh ar an GO Diving Show tar éis cúpla bliain ar shiúl, in éineacht le NEEMO Aquanaut atá oilte ag NASA agus Ceannaire Taighde Eolaíochta ag DEEP Dawn Kernagis, comh-láithreoir teilifíse, an t-údar agus an tóir ilbhliantúil Monty Halls, agus an duo fuinniúil taiscéalaithe Rannva Joermundsson agus Maria Bollerup, a bheidh ag caint ar a dTaithisc le déanaí Buteng san Indinéis – tá céimeanna tiomnaithe arís don tumadóireacht sa RA, don tumadóireacht theicniúil, grianghrafadóireacht faoi uisce agus scéalta inspioráideacha.

Mar aon leis na céimeanna, tá go leor gnéithe idirghníomhacha ann – an Uaimh a bhfuil an-tóir air, an linn ollphéist, an tumadh tumtha teicneolaíochta réaltachta fíorúla, ceardlanna anála agus druileanna líneála agus, nua do 2025, do sheans. triail a bhaint as léarscáiliú na longbhriseadh leis an Nautical Archaeology Society agus a ‘long-bhriseadh’ – iad uile scaipthe i measc raon de sheastáin atá ag méadú i gcónaí ó bhoird turasóireachta, ó dhéantóirí, oiliúint gníomhaireachtaí, ionaid saoire, cláir bheo, ionaid tumadóireachta, miondíoltóirí agus go leor eile.

Ticéid 2-for-1 ar fáil anois!

