Do threoir taispeántais tumadóireachta ar fud an domhain do 2025

Tá Seó Tosaithe na Gearmáine ar tí tosú, ach cibé an bhfuil tú sa RA (áit a bhfuil ach amhain seó!), in áiteanna eile i dtuaisceart na hEorpa, sa Med, san Áise, san Astráil nó sna Stáit Aontaithe Mheiriceá, seo féilire de ollchruinnithe scúba a d'fhéadfadh cabhrú leat a choinneáil plugáilte isteach sa phobal in 2025.

I gcásanna áirithe, go háirithe níos déanaí sa bhliain, tá táillí iontrála fós le fógairt.

EANÁIR 18-26: Boot Düsseldorf (Seó Bád Idirnáisiúnta)

Ionad: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, an Ghearmáin

(Messe Dusseldorf / C Tillman)

Níl sa tumadóireacht scúba ach cuid den aonach trádála bliantúil cuimsitheach seo a chlúdaíonn gach rud ó bháid agus luamh go spóirt uisce, agus ina bhfuil taispeántais agus taispeántais idirghníomhacha.

Áirítear leis an gcoimpléasc rannóg tiomnaithe scúba tumadóireachta i Halla 12 agus a thaispeánann trealamh tumadóireachta, grianghrafadóireacht faoi uisce fearas, oiliúint acmhainní agus cinn scríbe tumadóireachta.

Is féidir le cuairteoirí páirt a ghlacadh i gceardlanna praiticiúla, féachaint ar thaispeántais bheo den teicneolaíocht tumadóireachta is déanaí agus tumadóireacht a dhéanamh sa linn laistigh. Is limistéar é an Crios Nuálaíochta Gorm atá curtha ar leataobh le haghaidh smaointe nua maidir le hinbhuanaitheacht agus caomhnú muirí. Tá táille iontrála 21 euro in aghaidh an lae.

Feabhra 1-2: Duikvaker

Ionad: Expo Houten, an Ísiltír

(Duikvaker)

Is é an Duikvaker dhá lá an t-imeacht tumadóireachta is mó san Ísiltír, agus tá sé ag ceiliúradh a 33ú eagrán i mbliana le taispeántais de threalamh tumadóireachta agus cinn scríbe, agus cuir i láthair a spreagtar. Bíonn láithreoirí le feiceáil ar cheithre stáitse agus dhá “thábla téama” agus tá pictiúrlann scannán agus caifé podchraoltaí. Is é 17.50 euro an táille iontrála laethúil.

21-23 Feabhra: Seó Tumadóireachta na hEorpa (EUDI)

Ionad: Bologna Fiere, Bologna, an Iodáil

Ag ceiliúradh a 30ú bliain, geallann an ócáid ​​​​Iodálach seo níos mó ná 250 taispeántóir a thaispeáint, ó mhonaróirí agus soláthraithe trealaimh tumadóireachta go oibreoirí turas tumadóireachta, agus a bheith ina siopa aon-stad do gach rud a bhaineann le tumadóireacht. Clúdaíonn ceardlanna agus seimineáir gach rud ó grianghrafadóireacht faoi uisce leis an dul chun cinn is déanaí sa teicneolaíocht tumadóireachta.

Roinneann saineolaithe a gcuid léargais agus eispéiris ar raon leathan ábhar, agus cuireann criosanna idirghníomhacha ar chumas cuairteoirí dul i ngleic le heispéiris phraiticiúla, lena n-áirítear tumadóireacht thriail agus taispeántais feiste.

Le níos mó ná 200 imeacht geallta thar na trí lá, tá an seó tiomanta do mhothú láidir pobail a chothú i measc tumadóirí agus caomhnú mara agus cleachtais tumadóireachta inbhuanaithe a chur chun cinn. Cosnaíonn bealach isteach 14 euro ar líne, saor in aisce do thumadóirí nua.

21-23 Feabhra: Seó Taistil Saoire Tumadóireachta (DRT), An Mhalaeisia

Ionad: Ionad Comhdhála Kuala Lumpur, An Mhalaeisia

Mar an ardán taispeántais tumadóireachta is mó san Áise, éilíonn DRT go bhfuil 2,500 taispeántóir agus 350,000 taispeántóir aige ó níos mó ná 65 tír. Ní imeacht amháin é seo ach ocht gcinn i rith na bliana – tá na cinn eile i Shanghai (21-23 Márta), Taiwan (11-13 Aibreán), Shenzhen (27-29 Meitheamh), Beijing (8-10 Lúnasa), Na hOileáin Fhilipíneacha (5-7 Meán Fómhair), an India (10-11 Deireadh Fómhair) agus Hong Cong (12-14 Nollaig)

Is féidir le cuairteoirí a bheith ag súil le raon trealaimh tumadóireachta, grianghrafadóireacht faoi uisce fearas agus taistil tumadóireacht seirbhísí, le seimineáir ó shaineolaithe sa tionscal tumadóireachta agus taispeántais bheo. Faigh amach níos mó.

1-2 MÁRTA: GO Diving Show (The UK Dive Show) Ionad: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, RA (Jason Brown / Téigh ag Tumadóireacht) Is buaicphointe bliantúil é an GO Diving Show do thumadóirí ón RA agus tá sé ag fás níos mó agus níos mó tóir bliain i ndiaidh bliana. Tá sé lán le eispéireas tumtha, lena n-áirítear taispeántais idirghníomhacha, cur i láthair ó iliomad saineolaithe aitheanta tumadóireachta agus ceardlanna praiticiúla. An dul chun cinn is déanaí i dtrealamh tumadóireachta a thaispeáint, oiliúint acmhainní agus saoire ceann scríbe, cuireann GO Diving ardán ar fáil do thumadóirí ionchasacha, nua agus a bhfuil taithí acu, cibé acu áineasa nó teicniúil. Tá uainchlár lán de chainteoirí ar na Príomhchéimeanna, na Céimeanna Teicniúla, na Ríochta Aontaithe agus na nGrianghraf / Inspioráide, agus is iad na daoine is fearr leat ar an teilifís Steve Backshall agus Monty Halls agus NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis i gceannas ar an gceirnín iontach i mbliana. (Jason Brown / Téigh ag Tumadóireacht) Tá margadh ticéad 2-ar-1 ann do chuairteoirí a cheannaíonn roimh 31 Eanáir (ní chosnaíonn ticéad gach duine ach £10.19), chomh maith le páirceáil saor in aisce, agus le NAEC suite chomh lárnach sin agus mar sin inrochtana go dtugann sé eispéireas inacmhainne ar leith. Foghlaim níos mó agus cuir in áirithe anseo.

MÁRTA 15-16: ADEX Ocean Festival / OZTek Astráil

Ionad: Ionad Comhdhála & Taispeántais Idirnáisiúnta Sydney, An Astráil

Tá seó tumadóireachta agus taistil ADEX (Asia Dive Expo) ag obair i gcomhar le Comhdháil OZTek Advanced Tumadóireachta san Astráil in imeacht trialach tionscnaimh atá deartha chun aghaidh a thabhairt ar bhlasanna éagsúla. Deir ADEX go gcuireann sé fáilte roimh chách, ó thosaitheoirí agus ó theaghlaigh go tumadóirí ardleibhéil, le cláir agus féilte atá deartha go speisialta chun paisean a spreagadh don aigéan, agus soláthraíonn OZTek fócas soiléir ar thumadóireacht theicniúil. Baineann praghsáil roghanna casta ach ag tosú ag Aus $10.

MÁRTA 28-30: Seó Tumadóireachta na Meánmhara

Ionad: Fira de Barcelona, ​​an Spáinn

(Seó Tumadóireachta na Meánmhara)

Cuireann an seó trí lá seo, an 25ú go dtí seo, éagsúlacht trealaimh tumadóireachta, cinn scríbe taistil agus ceardlanna ar fáil. Bí ag súil le raon leathan cainteoirí, agus bain triail as tumthaí agus taispeántais sa linn. Is é 12 euro an táille iontrála.

4-6 Aibreán: Taispeántas Tumadóireachta na hÁise (ADEX)

Ionad: Ionad Coinbhinsiúin & Taispeántais Suntec Singeapór, Singeapór

Tá ADEX ag ceiliúradh 31 bliain ar an bhfód in 2025 le fócas ar chaomhnú muirí agus déanamh íomhánna faoi uisce. Ar cheann de na seónna tumadóireachta is mó sa réigiún Áise-Aigéan Ciúin, clúdaíonn sé raon leathan leasanna tumadóireachta, ó threalamh scúba agus taisteal go cruthú íomhánna faoi uisce, bitheolaíocht mhuirí, tumadóireacht theicniúil agus saortumadóireacht.

Bí ag súil le léirithe beo, léiriúcháin scannán, díospóireachtaí painéil, agus gníomhaíochtaí praiticiúla le drones faoi uisce agus insamhlóirí tumadóireachta.

Leagann ADEX béim freisin ar chosaint agus inbhuanaitheacht an chomhshaoil ​​trína thionscnamh Guth an Aigéin, agus a bhaineann leis Comórtas Grianghrafadóireachta & Físeagrafaíochta léireofar téamaí na bliana seo “Ceapalóipí” agus “Iompar Ainmhithe”. Faigh tuilleadh anseo.

BEALTAINE 22-25: Taispeántas Tumadóireachta Téalainn (TDEX)

Ionad: Ionad Comhdhála Náisiúnta na Banríona Sirikit, Bancác, An Téalainn

(TDEX)

Maíonn TDEX gur “Fíor-Mhol Tumadóireachta na hÁise” é agus tá sé á reáchtáil ó 2004. Cuireann sé an bhéim ar thurasóireacht tumadóireachta ach tá raon leathan taispeántóirí ann ó oibreoirí taistil go soláthraithe trealaimh tumadóireachta. Tá freisin an grianghrafadóireacht faoi uisce comórtais agus taispeántais agus léachtaí gairmiúla. Faigh tuilleadh ar an suíomh Gréasáin.

31 Bealtaine – 1 MEITHEAMH: Seó Scúba

Ionad: Ionad Comhdhála Long Beach, Long Beach, California

(Seó Scúba)

Tá Seó Scúba ar cheann de na taispeántais tumadóireachta is mó agus is faide a rith i SAM. Le níos mó ná 6,500m cearnach de spás taispeántais, tá na céadta seastán ann a thaispeánann na cinn scríbe tumadóireachta agus taistil is déanaí. Tá seimineáir agus clinicí á n-óstáil ag saineolaithe tionscail a bhfuil clú agus cáil orthu i SAM, a chlúdaíonn raon leathan ábhar atá deartha chun dul i ngleic le tosaitheoirí chomh maith le tumadóirí ardleibhéil.

Tá linn 68,000-lítear ann le haghaidh tumadóireacht thriail chomh maith le gníomhaíochtaí eile do leanaí 10 mbliana d’aois agus níos sine, agus cóisir oíche Shathairn a thugann deis eile d’aíonna líonrú le comh-tumadóirí. Faigh tuilleadh sonraí anseo.

MEITHEAMH 13-15: Expo Tumadóireachta Idirnáisiúnta Mhalaeisia (MIDE)

Ionad: Ionad Trádála & Taispeántais Idirnáisiúnta Mhalaeisia (MITEC), Kuala Lumpur

Tiomnaithe don tionscal tumadóireachta sa Mhalaeisia, cuimsíonn MIDE fóraim, taispeántais agus deiseanna líonraithe. Réimsíonn téamaí ó chaomhnú mara go hoideachas tumadóireachta agus tá grianghrafadóireacht faoi uisce comórtais, seisiúin oideachais tumadóireachta agus taispeántais den trealamh tumadóireachta is déanaí. Is é an táille iontrála ná 8 bhfáinne (£1.45).

MEÁN FÓMHAIR 6-7: GO Diving ANZ Show Ionad: Sydney Showground, Sydney, An Astráil (Téigh ag Tumadóireacht ANZ) Cuireadh tús le splais mhór leis an seó seo in 2024 agus, le limistéar taispeántais scaipthe thar 5,000 méadar cearnach, dá dhara turas tá trealamh tumadóireachta ceannródaíoch, grianghrafadóireacht faoi uisce agus líon na gcainteoirí atá ag fás go tapa cheana féin. I measc na n-eispéiris idirghníomhacha tá linn mór triail-tumadóireachta agus roinnt ceardlanna praiticiúla. I measc na gcainteoirí beidh saineolaithe clúiteacha i ngach rud ó dhéanamh íomhánna agus tumadóireacht theicniúil go saol na mara agus caomhnú. In éineacht le luminéirí áitiúla na hAstráile agus na Nua-Shéalainne beidh go leor daoine idirnáisiúnta, go leor acu eolach ó teilifíse agus scannáin. Níl le déanamh agat ach breathnú ar chlár iontach na bliana seo caite chun tuairim a fháil ar chaighdeán an chainteora. Tá sé mar aidhm ag an seó seo a thacaíonn le teaghlaigh spreagadh a thabhairt do thumadóirí de gach aois, le gníomhaíochtaí atá deartha chun spreagadh a thabhairt do thosaitheoirí agus do thumadóirí le taithí agus oideachas a chur orthu. Tá sé iontach chun an pobal tumadóireachta a nascadh agus chun an dul chun cinn agus na treochtaí tumadóireachta is déanaí a roinnt. Faigh amach níos mó.

DEIREADH FÓMHAIR 17-19: Cainteanna Tumadóireachta

Ionad: Cordoaria Nacional, Liospóin, An Phortaingéil

(Cainteanna Tumadóireachta)

Ní taispeántas chomh mór é seo agus é ina theacht le chéile do chainteoirí spreagúla – tumadóirí oirirce, nuálaithe agus taiscéalaithe faoi uisce ag roinnt tionscadail agus fionnachtana úrnua. Tá clár na bliana seo fós le fógairt ach tarraingíonn sé ainmneacha móra.

Bíonn láithreoireachtaí, díospóireachtaí agus ceardlanna praiticiúla san imeacht, rud a chuireann ar chumas an lucht freastail foghlaim ó shaineolaithe tionscail agus iad féin a thumadh i dteicneolaíocht tumadóireachta cheannródaíoch. Molann Eagraí Léim an Phortaingéil tinreamh a chomhcheangal le turas tumadóireachta má tá achar ar bith le teacht. Cosnaíonn ticéid lae 35 euro agus pas deireadh seachtaine 50 euro.

Samhain 11-14: Seó DEMA

Ionad: Orange County Convention Centre, Orlando, Florida

(Nehrams, 2020)

Ócáid líonraithe bhliantúil is ea DEMA don tionscal tumadóireachta, le seimineáir, ceardlanna, seisiúin oideachais agus an trealamh tumadóireachta agus an teicneolaíocht is déanaí ar taispeáint.

Arna eagrú ag an Tumadóireacht Trealamh & Cumann Margaíochta, tá sé ar cheann de na himeachtaí trádála-amháin idirnáisiúnta is suntasaí don tionscal tumadóireacht, cé go bhfuil sé tar éis éirí chomh fada le taisteal thar na blianta is mar áit chun táirgí nua a thabhairt isteach.

Ócáid mhór atá ann ina bhfuil seimineáir oideachais, ceardlanna agus taispeántais ina bhfuil an trealamh tumadóireachta is déanaí, an teicneolaíocht agus na cinn scríbe taistil. Go príomha do ghairmithe tionscail, meallann sé níos mó ná 9,000 lucht freastail agus 500+ monaróir. Níl sonraí fógartha fós maidir le huasphointe fhéilire seó tumadóireachta na bliana, ach is féidir leat lean a dhul chun cinn anseo.