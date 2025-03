Málaí tirime Unda intumtha páirce Groundtruth + PADI

Taisteal-gear-mhonaróir Tá Groundtruth i ndiaidh nascadh leis an tumadóir oiliúint gníomhaireacht PADI chun raon de thrí intumtha a mhargú málaí darb ainm Unda (Laidin le haghaidh ‘tonn’).

Maítear go bhfuil an mála tirim caighdeánach, ar phraghas £285, “dírithe ar an todhchaí taisteal compánach” a chuireann cosaint aigéin agus comhshaoil ​​chun tosaigh.

Tugtar an Unda Roll-Top Dry 25-lítear air Backpack, ionchorpraíonn sé cuir isteach aonair 20-lítear Day Tote chun bunearraí a iompar.

An príomh- mála tá córas dúnta dhá bhealach, dhá phóca buidéal uisce taobh amuigh, póca zipped aerdhíonach tosaigh agus córas cage tosaigh corda bungee. Cosúil leis an gceann eile málaí i raon Unda, tagann sé i aigéan glas agus domhain dubh.

Lá Tote cuir isteach sa Traschorp 10-lítear Tirim Mála

Unda 10-lítear Traschorp Tirim Mála

An Traschorp 10-lítear Tirim Mála, lena phraghas-chlib £76, tá póca zip tosaigh neoprene agus, ar an taobh, córas chun míreanna breise a cheangal le dhá fháinne D. Tá an strap ghualainn inchoigeartaithe.

Unda 10-lítear Traschorp Tirim Mála

Is é an Unda 1-lítear Traschorp Dry Dry Sling chun an raon a chomhlánú. Tá oscailt aerdhíonach zipped aige seo le rátáil IP67, rud a chiallaíonn go bhfanann sé uiscedhíonach nuair a bhíonn sé báite i suas le 1m uisce ar feadh leathuaire ar a laghad. Le strap inchoigeartaithe agus D-fáinne seachtrach, tá praghas £73 ar an mála beag seo.

Unda 1-lítear Traschorp Dry Dry

Ba iad triúr déantóirí scannán faisnéise imscrúdaitheacha, deirfiúracha Georgia, Sophia agus Nina Scott a bhunaigh Groundtruth.

Na hábhair a úsáidtear chun a gcuid málaí a tháirgtear ó dhramhaíl plaisteach 100% athchúrsáilte, lena n-áirítear líonta taibhse-iascaireachta, níolón iar-thomhaltóra agus buidéil phlaisteacha, agus raon crua-earraí GT-OCO-CO2 atá ar feitheamh paitinne Groundtruth, déanta as plaistigh athchúrsáilte agus CO a gabhadh. 2 astuithe.

“Cuimsíonn líonta taibhse-iascaireachta breis agus 50% den dramhaíl phlaisteach ar fad inár n-aigéin, rud a dhéanann damáiste do-aisiompaithe d’éiceachórais mhuirí domhanda,” a deir an Príomhfheidhmeannach Georgia Scott. “Tríd ár saineolas i ndearadh nuálaíoch a chomhcheangal le tiomantas PADI do chaomhnú aigéin, tá sé mar aidhm againn tionchar dearfach suntasach a imirt trí na plaistigh dhochracha seo a athúsáid.”

De réir PADI ar fud an domhainTá an Leas-Uachtarán um Fás & Margaíocht Lisa Mincklin, comhpháirtíocht na gníomhaireachta le Groundtruth, tar éis “réabhlóid a dhéanamh ar an mbealach inar féidir le tumadóirí a gcuid bunriachtanais a iompar agus iad ag ardú a dtiomantas do chosaint na háite is breá leo. Is fíorlíne táirge é atá deartha ag tumadóirí, do thumadóirí,” a deir sí.

UNDA málaí is féidir a ordú tríd an Fíorfhírinne suíomh.

