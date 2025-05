Tugann spéaclaí inaistrithe SeeDeep solúbthacht do thumadóirí

An coincheap atá ann maidir le spéaclaí SeeDeep a oireann thar chaighdeán tumadóireachta-masc tugadh isteach chun Divernet léitheoirí i lár 2023 nuair a bhí na hinneogóirí Ollainnis fós ag céim an mhaoinithe slua, ach ba mhaith leis an gcuideachta a chur in iúl do thumadóirí go bhfuil a dtáirge ar fáil ar an margadh anois.

Tugann na spéaclaí faoi uisce seo rogha eile seachas infheistíocht a dhéanamh i oideas masc dóibh siúd a bhfuil radharc fada acu agus a bhfuil níos mó solúbthachta ag teastáil uathu le linn tumadóireachta, a deir SeeDeep.

Is féidir le húsáideoirí na spéaclaí a chur orthu nó a bhaint díobh faoin uisce nuair is gá radharc gar a bheith acu, agus iad a choinneáil go daingean ina n-áit agus iad in úsáid le strap rubair inchoigeartaithe. Nuair a bhíonn siad orthu, is féidir iad a bhogadh suas agus síos ar an masc, ag brath ar cibé an mian leis an tumadóir breathnú suas, síos nó chun tosaigh.

Deirtear go ndaingníonn dromchla silicone greamaitheach a chuirtear ar dhá eochaircheap bhog ar chúl na spéaclaí iad sa suíomh roghnaithe trí fhrithchuimilt.

Tá na lionsaí déanta as polacharbónáite le sciath frith-scríobtha agus is alúmanam anóidithe an fráma. Is féidir leis an úsáideoir anois rogha a dhéanamh as seacht ndioptra seachas na ceithre dhioptra bunaidh: +1, +1.25, +1.5, +1.75, +2, +2.5 agus +3, agus is féidir le SeeDeep aon dá cheann de na dioptra seo a thairiscint anois i bpéire amháin spéaclaí más gá.

Nuair nach bhfuil siad in úsáid, coimeádtar na sonraíochtaí 25g i gcás bog neoipréine atá ceangailte le carabiner.

An SeeDeep roghnach taisteal Tá an cás ar fáil saor in aisce do léitheoirí Divernet

Ar fáil i ngorm nó i liath antraicít, díoltar spéaclaí SeeDeep ar £70 agus tá siad ar fáil ó Optaic Tumadóireachta SeeDeepChomh maith leis an gcás bog, tá clúdach cosanta roghnach ann taisteal praghas £8 ar an gcás, cé go bhfuil sé sin saor in aisce do cheannaitheoirí na spéaclaí a luann an focal 'DIVERNET'nuair a bhíonn siad ag ceannach.

