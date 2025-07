Buí cliste: Coinníonn Garmin Descent S1 tumadóirí ceangailte

“Breis réabhlóideach” mar a Garmin déanann sé cur síos ar a Descent S1 Buoy nua, atá deartha chun cumarsáid a choinneáil idir tumadóirí agus iad faoin uisce agus a bhfoireann báid, agus chun suaimhneas intinne a mhéadú don dá pháirtí.

Úsáideann an buí GarminLíonrú sonar SubWave na cuideachta chun comhtháthú le líonra tumadóireachta na cuideachta.ríomhairí, rud a chuireann ar chumas criú dromchla suas le hochtar tumadóirí a rianú agus monatóireacht a dhéanamh orthu ag an am céanna.

Is féidir le tumadóirí agus le criú teachtaireachtaí réamhshocraithe a mhalartú thar achair chomh fada le 100m agus iad ag úsáid gléas tumtha comhoiriúnach.ríomhaire agus tarchuradóir Descent T2. Ar an mbealach seo is féidir le tumadóirí a chur in iúl dóibh siúd atá ar an dromchla cá bhfuil siad, cá bhfuil siad ag dul, an gá dóibh teacht suas go luath agus an t-am dí-chomhbhrú atá fágtha acu.

Feasacht ar staid

Faigheann feasacht ar an staid borradh mór mar is féidir le tumadóirí nasctha a bhfad agus a dtreo a fheiceáil ar ais go dtí an buaí – bíodh sé ceangailte ina áit, ar líne ancaire báid nó ar líne chlib le linn tumadóireacht drifte – agus é a úsáid chun iad féin a threorú ar ais agus chun teacht an dromchla.

Ar an dromchla, léarscáileanna teasa faoi uisce ar an Garmin Is féidir aip gléas cliste Tumtha a úsáid chun athbhreithniú iar-tumtha a dhéanamh.

Garmin Bua S1 Sliocht

Ar bharr an tí, is féidir le criúnna báid tumadóirí a rianú ag baint úsáide as an mbua S1 leis an aip, ag tabhairt faoi deara brú a n-umair, a suíomh agus a ndoimhneacht, agus is féidir leo rochtain a fháil ar níos mó sonraí má tá trealamh tumadóireacht comhoiriúnach á iompar ag na tumadóirí.ríomhaire agus tarchuradóir Descent T2. Is féidir foláirimh uathoibríocha a shocrú chun a chur in iúl don chriú barr nuair a shroicheann brú umar tumadóra leibhéal áirithe.

Le tumadóireacht Descent ceangailte-ríomhairí agus iad á n-úsáid faoin uisce, is féidir leis an bhfoireann cumarsáid a dhéanamh le tumadóirí, mar shampla glao-ar-ais a sheoladh amach dá mbeadh gá a dtumadóireacht a ghiorrú. Is féidir leo an raon garbh chuig gach tumadóir sa tsruth a rianú. Fo-thonn líonra sonáir suas le 10m ón mbua.

sonraíochtaí

Deirtear go bhfuil meáchan 900g ar an mbua dlúth agus go bhfuil rátáil uisce IPX8 aige go 10m. Garmin, agus deirtear go mairfidh a cheallraí litiam in-athluchtaithe suas le 15 uair an chloig idir mhuirearuithe, rud atá leordhóthanach do thuras tumadóireachta deireadh seachtaine tipiciúil. Ceanglaíonn an S1 gan sreang leis an Garmin Aip tumadóireachta thar achair suas le 60m.

Ba chóir do thumadóirí a thabhairt faoi deara gur féidir le dálaí áitiúla, lena n-áirítear airde tonnta dromchla, gearrthonnta, rudaí agus suíomh an tumadóra, bac a chur ar an gcomhartha agus an raon a laghdú. Chomh maith leis sin, is féidir le roinnt comhoiriúnacha ríomhairí is féidir a bheith feistithe chun teachtaireachtaí a fháil ach ní chun teachtaireachtaí a sheoladh.

Ar fáil anois, an Garmin Descent S1 Buoy tá praghas miondíola molta de £2,130 air.

