Deimhníonn Aqualung cainteanna cairdiúil-táthcheangail HEAD

Tá sé deimhnithe ag monaróir trealaimh tumadóireachta Aqualung go bhfuil sé i “gcainteanna eisiacha” leis an nGrúpa HEAD SAM-na hOstaire maidir leis an bhféidearthacht go bhfaighidh sé 100% de Ghrúpa Aqualung, mar a nochtadh on Divernet ar 2 Aibreán.

Tá an comhaontú fós faoi réir formheasanna rialála agus próiseas dlíthiúil cuí, ach tá Victor Vadaneaux, comhalta de bhord maoirseachta Aqualung Group agus comhairleoir don chuideachta ón mbliain seo caite, ceaptha ina POF “chun aistriú agus comhtháthú réidh a chinntiú”.

Príomhfheidhmeannach Nua Aqualung Victor Vadaneaux

I measc na mbrandaí atá bunaithe sa Fhrainc tá Aqualung Group, Aqualung, Apeks agus Aquasphere, agus deir sé go neartódh an t-aistriú láithreacht HEAD i réimse an spóirt uisce go suntasach.

Ar dtús clú do spóirt geimhridh agus raicéid, áiríodh i bpunann HEAD féin an monaróir trealaimh tumadóireachta Iodálach Mares ó 1971 i leith, chomh maith le rebreathers rEvo bunaithe sa Bheilg, ardán áirithinte ar líne liveaboard.com agus branda feistis snámha na hAstráile Zoggs, a fuarthas in 2020.

Ghlac HEAD seilbh ar SSI freisin in 2014, agus deir Aqualung go bhfuil ioncam na gníomhaireachta oiliúna tumadóirí níos mó ná dúbailt ó shin i leith.

Deir Aqualung Group go ndéantar a chuid táirgí a dháileadh i níos mó ná 90 tír, agus go gcruthódh an éadáil “ceannaire den scoth sa mhargadh domhanda spóirt uisce, ag aontú dhá imreoir íocónach atá tiomáinte ag sábháilteacht, sármhaitheas teicniúil, nuálaíocht, compord agus dearadh, feidhmíocht, agus paisean don spórt agus taiscéalaíocht uisceach.”

Tá sé beartaithe ag HEAD Grúpa Aqualung a chothabháil agus a fhorbairt, a rannán Míleata & Gairmiúil atá straitéiseach agus atá ag fás a neartú agus tógáil ar a chumas táirgthe, de réir Aqualung.

“Ghinfeadh saineolas comhcheangailte an dá chuideachta sineirgí láidre, chuirfí dlús le ceannaireacht an mhargaidh agus d’osclófaí deiseanna nua chun rochtain ar spóirt uisce a leathnú ar fud an domhain,” a deir sé.

Tá Aqualung Group i seilbh na cuideachta bainistíochta sócmhainní Barings ó 2023 i leith agus le blianta beaga anuas tá sé ag dífheistiú brandaí, áiseanna agus baill foirne chun iarracht a dhéanamh a fadhbanna airgeadais fadtéarmacha a réiteach.

