Ghinealach X50i: an chéad ríomhaire tumadóireachta ‘mór’ de chuid Garmin

Tá a chéad ríomhaire tumadóireachta mór-fhormáid tugtha isteach ag Garmin, an Descent X50i. Tá sé fós le caitheamh ar an chaol na láimhe ach tá scáileán tadhaill dath 3in (dromchla amháin) ann chomh maith le gnéithe cosúil le solas tumadóireachta cúltaca, comhtháthú aeir agus áis teachtaireachtaí tumadóir go tumadóir.

Tá lionsa sapphire ag an X200i 50m-rátáil le haghaidh neart, cnaipí miotail 'sceitheadh-dhíonach', compás 3D agus solas tumadóireachta a deir go bhfuil siad geal go leor le haghaidh úsáid phraiticiúil faoi uisce, mura bhfuil solas príomhúil ar fáil ar chúis ar bith. Is é an algartam Bühlmann ZHL-16c le fachtóirí grádán.

Ag baint úsáide as teicneolaíocht sonar SubWave, is féidir le tumadóirí nasctha an X50i a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh faoi uisce le daoine eile suas le 30m uaidh, ag baint úsáide as teachtaireachtaí réamhshocraithe. Is féidir leo freisin monatóireacht a dhéanamh ar bhrú umar a chéile, ar dhoimhneacht agus ar achar a chéile ó thaobh infheictheachta teoranta, áis atá deartha chun oibriú do suas le hocht tumadóir ag faid suas le 10m, ag baint úsáide as trasghlacadóirí Descent T2.

Cuidíonn próifíl tumadóireachta ascent an X50i le tumadóirí plean a shamhlú chun filleadh ar an dromchla tríd an réimse sonraí Réamh-mheasta Ascent. Léiríonn sé seo próifíl doimhneachta réamh-mheasta a bhaineann leis an Am go Dromchla (TTS) reatha. Leagann an chairt doimhneacht le himeacht ama freisin, agus taispeánann sí stadanna dí-chomhbhrú agus lasca gáis.

Teic agus rec

“Is é an Descent X50i nua an ríomhaire tumadóireachta foirfe do thumadóirí teicniúla agus is rogha iontach é do thumadóirí áineasa atá ag iarraidh príomhstaitisticí agus faisnéis ríthábhachtach a fheiceáil go soiléir agus an tírdhreach faoi uisce á iniúchadh,” a deir VP díolacháin tomhaltóirí domhanda Garmin, Dan Bartel.

Go leor spáis le haghaidh sonraí Pleanáil tumadóireachta

Is féidir teicneolaíocht sonar Fothonn a úsáid le haghaidh teachtaireachtaí

Próifíliú doimhneachta Léarscáileanna DiveView

Ar thalamh tirim, cuireann logáil tumadóireachta an X50i ar chumas úsáideoirí sonraí a athbhreithniú, trealamh a rianú, nótaí a ghlacadh agus sonraí a roinnt tríd an Garmin Dive app. Is féidir stair dhoimhneachta a fheiceáil i bhfíor-am chun tuiscint níos fearr a fháil ar láithreacha ar tugadh cuairt orthu cheana féin agus conas a rachaidh siad i bhfeidhm ar phlean dí-chomhbhrú.

Chun tuilleadh ullmhúcháin a dhéanamh don tumadóireacht atá le teacht, is féidir an GPS ionsuite a úsáid chun nascleanúint a dhéanamh chuig níos mó ná 4,000 láthair réamhluchtaithe tumadóireachta ar fud an domhain, nó chun sonraí breise ar nós pointí spéise a chur le suíomhanna le léarscáileanna DiveView.

Áirítear orthu seo comhrianta doimhneachta bataiméadracha agus is síneadh iad ar na léarscáileanna TopoActive réamhluchtaithe. Is féidir GPS dromchla a úsáid freisin chun cabhrú le húsáideoirí pointí iontrála agus fágála suímh tumadóireachta a rianú.

bannaí leaisteacha dé

Coinnítear an ríomhaire in áit ar an forearm ag bannaí dé-leaisteacha ar a bhfuil búclaí le ceangaltán ceann saighde deartha chun dúnadh aonláimhe éasca a chumasú, agus glas coigeartaithe chun sleamhnú a chosc.

Tá comhtháthú aeir ar fáil nuair a bhíonn an Tiománaí Garmin X50i atá péireáilte le trasghlacadóir shliocht T2. Is é an praghas miondíola molta don aonad ná £1,330, agus déanann an trasghlacadóir miondíol ar £430.

Chomh maith leis sin ar Divernet: NUASHONRUITHE GARMIN MK3I / MK2I Comparáid, Sliocht GARMIN MK3I CHUN tumadóirí A CHOINNEÁIL I gceangal, Clúdaíonn GARMIN SÍOS G1 NA hUILLINNÍ uile, Sliocht GARMIN MK2S