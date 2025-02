Nochtann Garmin ghinealach faire G2

Garmin tá tumadóireacht faire-stíl uile-i-amháin tugtha isteach aige-ríomhaire, an £590 ghinealach G2, mar mhalairt beagán níos costasaí ar a shliocht £ 500 GI Gréine, le inoiriúnaitheacht d'fhorbairt tumadóir a thairiscint díola.

“Cibé an tumadóir úrnua thú nó an bhfuil níos mó taithí agat, tá an shliocht G2 deartha chun fás leat – fiú amháin san tumadóireacht teicneolaíochta,” a deir an Leas-Uachtarán díolacháin domhanda, Dan Bartel.

“Agus le gnéithe coitianta don saol os cionn an uisce cosúil le ullmhacht tumadóireachta, ráta croí 24/7, ardfhaireachán codlata agus níos mó, níl aon teorainn leis an méid is féidir leis an uaireadóir seo a dhéanamh roimh, le linn agus tar éis do chéad tumadóireachta eile.”

An doimhneacht rátáil 100m ríomhaire tá lionsa láidir sapphire agus cnaipí sceithedhíonach aige, a deir Garmin, le taispeáint geal AMOLED 30mm le haghaidh léamh éasca. Geallann an G2 suas le 10 lá de shaol ceallraí idir muirir i mód Smartwatch.

Déantar na plaistigh go léir a úsáidtear chun tithíocht, bezel agus cnaipí an uaireadóra a dhéanamh a athchúrsáil ó ábhar a bheadh ​​san aigéan murach sin, a deir an monaróir.

Modh Ullmhachta Léim ar an tsamhail Paloma / Shell Pink

Chun cabhrú le pearsanú na ríomhaire don úsáideoir aonair, cuireann an ghné Ullmhacht Tumadóireachta léargais ar fáil ar an gcaoi a ndeachaigh fachtóirí stíl mhaireachtála ar nós codlata, strus, aclaíocht le déanaí agus moill ar an scaird i bhfeidhm ar ullmhacht an chomhlachta chun tumadóireachta. Léiríonn scór níos airde go bhfuil tú go maith chun dul, agus b'fhéidir go spreagfadh scór níos ísle úsáid a bhaint as suíomh níos coimeádaí nó roghnú tumadóireachta nach bhfuil chomh dúshlánach céanna.

Tugtar modhanna Aonair agus Ilgháis (lena n-áirítear nitrox agus trimix), CCR (athbreather ciorcaid iata) agus Tomhsaire do thumadóirí scúba áineasa le roghnú as.

Tá compás trí-ais ionsuite ann, agus modh Uimhreacha Móra a ligeann do shonraí criticiúla mar NDL (teorainn gan dí-chomhbhrú), am agus doimhneacht a bheith inléite i ngach coinníoll trí scáileán simplithe agus téacs níos mó a roghnú.

Faisnéis bhunúsach inléite go héasca Roghnú mód tumadóireachta

I measc na ngnéithe freedive tá modh Dinimiciúla Apnea chun tumthaí linne a rianú oiliúint. Laghdaítear an gá atá le féachaint ar an uaireadóir le linn tumadóireachta toisc go gcoimeádann foláirimh inchloiste agus haptic an tumadóir ar an eolas faoi dhoimhneacht, eatramh, treo, doimhneacht sprice agus buacachacht neodrach.

Is féidir le saor-thiomadóirí an ghné Variometer a úsáid freisin chun foláirimh inchloiste agus haptic a fháil bunaithe ar rátaí sroichte nó astaithe, agus cuireann an Chairt Treoluas ar chumas an úsáideora treoluas a logáil agus athbhreithniú a dhéanamh ar rátaí éirithe agus astaithe chomh maith le ham crochta ar feadh an tumadóireachta.

Ar ais ar thalamh tirim, cuireann an loga tumadóireachta ar chumas tumadóirí a gcuid sonraí a athbhreithniú, trealamh a rianú, nótaí a ghlacadh agus sonraí a roinnt tríd an gclár. Garmin App tumadóireachta. Is féidir le GPS dromchla cabhrú freisin chun pointí iontrála agus fágála a rianú agus iad a fheiceáil ar léarscáil.

Eolas eatramh Cásanna dinimiciúla apnea

Le húsáid dromchla, ionchorpraíonn an shliocht G2 Garminsraith sláinte agus folláine, oiliúint agus gnéithe nasctha. Áirítear leis seo seiceálacha seasta ar ráta croí agus inathraitheacht; céimeanna, calraí, urláir dreaptha; céimeanna codlata; strus, hiodráitiú agus riospráid a rianú; agus éifeachtacht scamhóg (oximeter cuisle).

Leathnaíonn gnéithe go oiliúint léargais agus pleananna ag baint úsáide as aipeanna spóirt réamhluchtaithe mar rothaíocht, snámh san uisce oscailte, neart oiliúint agus tuilleadh; nóiméad déine a rianú, an tomhaltas uasta ocsaigine, an teas agus an t-airde agus an t-am aisghabhála.

Nuair a bheidh tú péireáilte le fón cliste Apple nó Android comhoiriúnach beidh an ríomhaire in ann ríomhphoist, téacsanna agus foláirimh a fháil, agus stats sláinte agus folláine a sholáthar ag baint úsáide as an Garmin Ceangail app. I measc na ngnéithe eile tá braite teagmhais, cúnamh, LiveTrack agus Garmin Pay.

Léim ghinealach Garmin atá ann cheana féin-ríomhaire Cuimsíonn an raon faire G1 Solar agus MK3 (ó £ 1,000), agus an formáid mhór X50i (ó £ 1,300), a tugadh isteach mí na Samhna seo caite le comhtháthú aeir, teachtaireachtaí tumadóireachta sonóra-bhunaithe agus taispeáint dronuilleogach.

Tá an G2 ar fáil i Black nó Paloma / Shell Pink, agus tá sé ag luí le bannaí QuickFit ionas gur féidir le tumadóirí iad a aistriú go héasca. Faigh tuilleadh sonraí ar shuíomh Garmin.

