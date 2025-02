Nascann Halcyon tumadóirí le Symbios Ecosystem

Tá an monaróir SAM Halcyon tar éis a Éiceachóras Symbios de ríomhairí tumadóireachta comhtháite wrist agus masc-suite a thabhairt isteach, chun sonraí fíor-ama a sholáthar ar mhodhanna tumadóireachta ó ilghás agus ciorcad oscailte go hathsheoltóir ciorcaid dúnta seasta nó comhtháite agus sidemount.

Áiríonn an córas aonaid láimhe “ultra-caol agus iomasach” agus taispeáint ceann in airde (HUD) atá beartaithe chun comhtháthú gan uaim le raon méadaitheach de tháirgí Halcyon, chomh maith le feistí tríú páirtí atá cumasaithe le Symbios.

Tá paraiméadair in-saincheaptha, agus tá sonraí ar fheidhmeanna cosúil le treoshuíomh tumadóirí, leibhéil gáis, soláthar ocsaigine, suíomh GPS, leibhéil ceallraí agus níos mó deartha chun a chomhshamhlú go sracfhéachaint, a deir Halcyon, agus é mar aidhm leis an seachrán a íoslaghdú fiú sna timpeallachtaí tumadóireachta is dúshlánaí.

Gléas láimhe eirgeanamaíochta (Michael Westreicer)

Tá an gléas láimhe eirgeanamaíochta deartha chun luí go compordach ar thumadóirí de gach méid, a deir Halcyon, agus úsáideann sé cnaipí freagartha tadhlacha chun éascaíocht a chinntiú fiú agus lámhainní tiubha á gcaitheamh.

Tá an taispeáint dath handset ardtaifigh agus, a deir sé, cuireann sé infheictheacht den scoth i ngach coinníollacha soilsithe, in éineacht le tomhaltas cumhachta íosta. Léiríonn sé solas comhthimpeallach chun cur ar chumas tumadóirí faisnéis ríthábhachtach a fheiceáil go soiléir fiú i solas díreach.

Agus é á thiomáint ag ceallraí litiam-ian in-athluchtaithe, deirtear go n-íoslaghdaíonn an handset tionchar comhshaoil ​​agus é ag tairiscint suas le 30 uair an chloig de shaol na ceallraí.

Cé go bhfuil an Symbios HUD dlúth go háirithe, tá sé á éileamh go soláthraíonn sé 10 n-uaire de réiteach ríomhairí tumadóireachta caighdeánach chun taispeáint criostail-soiléir a thabhairt.

An dlúthaonad HUD (Bori Benett)

Trí nascadh le raon leathan gléasanna, cuireann Éiceachóras Symbios ar chumas comhroinnt sonraí fíor-ama le comh-tumadóirí tríd an ngné Buddy Screen. Comhtháthaíonn sé freisin leis an rebreather Halcyon Symbios agus teicneolaíochtaí eile atá cosanta don todhchaí chun comhoiriúnacht le córais leathnaithe a chinntiú, a deir an monaróir.

Leis an aip Halcyon, atá á thiomáint ag pobal tumadóirí a roinneann eispéiris phearsanta, leideanna agus próifílí, is féidir socruithe ríomhaireachta a mhionchoigeartú, leabharlanna gáis a bhainistiú agus an cumas tumadóirí a insamhladh amach as an uisce agus feidhmiúlacht á iniúchadh.

Deirtear go bhfuil an pobal ag cabhrú le Halcyon sraith de ghnéithe nuálacha a fhorbairt trí nuashonruithe firmware rialta chuig Éiceachóras Symbios.

Taispeántas neamh-fhrithchaiteach (Bori Benett)

Mar gheall ar an gcomhtháthú gan sreang leis an rebreather Symbios agus tacaíocht do CCRanna breise tá an t-Éiceachóras Symbios luachmhar do go leor tumadóirí teicniúla, a deir Halcyon. Tacaítear freisin le táirgí Halcyon eile ar nós an Tank-Pod, a sholáthraíonn sonraí fíor-ama faoi bhrú umar agus suíomh Baile Átha Troim.

Deirtear go ndéanann an teicneolaíocht gan sreang éilliú sonraí féideartha a leithlisiú agus an cineál rioscaí a bhaineann le naisc sreangaithe a íoslaghdú, le antennas dé orthogonal ag fáil réidh leis na spotaí dubha is gné dhílis de na córais gan sreang.

Comhlíonann an córas na ceanglais maidir le comhoiriúnacht leictreamaighnéadach agus tá sé deimhnithe ag FCC agus CE araon.

Ligeann leabharlann gáis chuimsitheach agus cumas socrú próifíle d'úsáideoirí bailiúchán réamhshocrú de shocruithe agus gáis a bhrú chuig an ríomhaire le cliceáil amháin ar an gcnaipe, de réir Halcyon. Tá sé comhtháite le príomh-mhéadracht tumadóireachta mar leibhéil ocsaigine, teocht scrubber agus stádas ceallraí.

Tá praghas de 910 euro ar ghléas láimhe éiceachórais Symbios; Tank-Pod 305 euro; HUD 1,035 euro; handset + Tank-Pod 1,110 euro; HUD + Tank-Pod 1,249 euro; handset + HUD 1,940 euro; agus handset + HUD + Tank-Pod 2,235 euro, gach praghas gan CBL san áireamh. Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar An láithreán gréasáin Halcyon.

