Díríonn Halcyon ar theagascóirí le Symbios

Tumadh suntasach-ríomhaire Is é tairiscint lascaine atá deartha do theagascóirí tumadóireachta deimhnithe an tionscnamh is déanaí ó mhonaróir trealaimh tumadóireachta SAM Halcyon Dive Systems. Deir siad gur cheap siad clár saincheaptha chun é a dhéanamh níos éasca d’oideoirí taithí a fháil ar a nÉiceachóras Symbios agus, tá súil acu, é a scaipeadh.

An Éiceachóras Symbios, ina bhfuil Cluasáin Symbios, Taispeántas Heads-Up (HUD), Pod Umair agus aip Halcyon, tugadh isteach níos luaithe i mbliana, mar imlínithe on Divernet i mí Feabhra.

Is raon láimhe é agus masc-suite comhtháite tumadóireacht-ríomhairí deartha chun sonraí fíor-ama a sholáthar i modhanna tumadóireachta ó ilghás agus ciorcad oscailte go dtí athanálaithe ciorcaid dúnta seasta nó comhtháite agus socruithe taobhghléasta.

Tá sé beartaithe go gcomhtháthóidh na comhpháirteanna go gan uaim le táirgí Halcyon eile agus le gléasanna tríú páirtí atá cumasaithe le Symbios, chun eispéireas faoi uisce na n-úsáideoirí a shimpliú.

Tumadh Halcyon-ríomhairí (Richie Danmhairg)

De réir Halcyon, tugann Symbios cumhacht do theagascóirí socruithe tumadóireachta a chumrú go gan uaim le réamhshocruithe iomasacha meascáin gháis; sonraí tumadóireachta ríthábhachtacha a mhonatóiriú go soiléir agus go héasca cibé acu ar an ngléas láimhe nó ar an HUD; rochtain a fháil ar logaí agus socruithe tumadóireachta mionsonraithe tríd an aip; agus socrú trealaimh a shruthlíniú agus a shruthlíniú. oiliúint le hardán comhsheasmhach, nua-aimseartha.

“Ciallaíonn sé seo tráthanna teagaisc níos réidhe, mic léinn níos rannpháirteacha, agus eispéireas tumadóireachta a léiríonn do cheannaireacht sa réimse,” a deir an monaróir, a mhíníonn nach bhfuil sé ag glacadh le hiarratais chun páirt a ghlacadh sa chlár nua ach ó theagascóirí deimhnithe a bhfuil aitheantas acu faoi láthair. oiliúint gníomhaireacht. Níl máistrí tumadóireachta agus teagascóirí cúnta incháilithe faoi láthair.

Tá réimse lascainí ar fáil ar phraghas miondíola molta an Symbios Handset / HUD / Tank Pod. Athraíonn na coigiltis beagán de réir an mhargaidh, ag brath ar tharaifí agus ar chostais iompair, ach is féidir le teagascóirí a bheith ag súil le laghduithe de thart ar 30%. Tá an tairiscint ar fáil go dtí an 31 Bealtaine amháin.

