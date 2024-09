‘Devastated’: Téann Go Dive amach go mall

Tá an Go Dive Scuba Store i Derby ag dúnadh le haghaidh gnó tar éis 32 bliain, ag lua coinníollacha trádála deacra - ach tá sé beartaithe aige iarracht a dhéanamh trealamh lascainithe a dhíol i rith na míosa seo chugainn agus ómós a thabhairt don oiliúint agus don ghnó seirbhísithe atá ann cheana féin sula ndúnfaidh sé a dhoirse.

Bhunaigh an teagascóir tumadóireachta Mark Hudson Go Dive i lár Derby i 1992 chun tacú le scoil oiliúna PADI a bhí bunaithe cheana féin.

D’aistrigh an gnó suíomh arís agus arís eile, ag socrú ag a seomra taispeántais fairsing reatha Nottingham Road in 2008 agus, mar cheann de na siopaí tumadóireachta is mó sa RA, le feiceáil go rialta i measc Diver Buaiteoirí miondíola dámhachtainí. Tá sé ceangailte freisin le club gníomhach tumadóireachta.

In 2018 cuireadh comhpháirtíocht nua ar bun idir Mark & ​​Alison James agus bainisteoir an tsiopa James Parsons, a tháinig isteach sa chuideachta in 2003, agus iad i mbun úinéireachta agus reáchtáil an tsiopa, díolacháin ar líne agus oiliúint. Is stiúrthóirí iad na James freisin ar chuideachtaí tumadóireachta tráchtála MSDS Mara agus Oidhreacht MSDS.

“Táimid millteanach gur tháinig sé chuige seo,” a dúirt na húinéirí faoin dúnadh i ráiteas míniúcháin ar shuíomh Gréasáin Téigh Dive. Chinn siad díolachán deiridh a reáchtáil as seo go dtí an 6 Deireadh Fómhair, agus iarradh ar chustaiméirí an cód GODIVE40 a úsáid le haghaidh lascainí 40% ar tháirgí.

Tá súil acu freisin cúrsaí atá curtha in áirithe cheana féin agus seirbhísiú trealaimh a chríochnú agus leanfaidh siad orthu ag soláthar líonta aeir, cé go dtugtar rabhadh do chustaiméirí uaireanta oscailte a sheiceáil.

‘Tá tumadóireacht sa RA athraithe’

“Tá Go Dive mar chuid de ardán tumadóireachta na Ríochta Aontaithe le breis agus 30 bliain, ach níl sé inbhuanaithe anois leanúint ar aghaidh,” a deir na húinéirí. “Tá athrú mór tagtha ar thumadóireacht sa Ríocht Aontaithe le linn na tréimhse seo, agus táimid ann do na hards agus na híospartaigh… tuigimid gur caitheamh aimsire costasach é ag am nach bhfuil ioncam indiúscartha ag daoine nó nach bhfuil an t-am aige le tiomnú dó… ”

“Chonaic Brexit, agus ansin Covid, ní hamháin ioncam ach custaiméirí, agus níor éirigh le daoine filleadh ar an tumadóireacht fiú nuair a tháinig deireadh leis na glasáin.

“Go gairid i ndiaidh Covid, tháinig géarchéim costais mhaireachtála agus billí fuinnimh ollmhóra as cogadh na hÚcráine, agus bhí éifeacht uafásach ag gach ceann díobh. Le fada an lá, tá muid ag treabhadh agus ag tacú leis an ngnó, ach faraor ní féidir leis leanúint ar aghaidh go deo.

“Níl aon dabht ach go bhfuil ról ag Facebook Marketplace agus eBay ach tá tionchar mór ag an ráta a stop daoine ag ceannach trealaimh nua orainne. Chonaiceamar seirbhísiú skyrocket trealaimh athláimhe ach ní leor an t-ioncam seo amháin chun stór a choinneáil le raon mór trealaimh le go bhféadfaidh tumadóirí brabhsáil agus triail a bhaint astu.”

Deir foireann Go Dive gur chabhraigh siad le tacaíocht a thabhairt do shiopaí tumadóireachta níos lú agus do scipéirí bád tumadóireachta, agus tá súil acu go leanfaidh tumadóirí ón RA ag déanamh amhlaidh. “Mura bhfuil tú in ann líonadh aeir a fháil ní féidir leat tumadóireacht a dhéanamh; mura bhfuil tú in ann bád tumadóireachta a fháil tá sé i bhfad níos deacra dul chuig an longbhriseadh.

“Ba mhaith linn go mór spreagadh a thabhairt do gach duine do stór tumadóireachta áitiúil a úsáid agus dul amach ag tumadóireacht le do scipéir áitiúil nó, mura mbeimid cúramach, ní bheidh aon tumadóireacht sa RA amach anseo.”

