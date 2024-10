An monaróir giaranna DynamicNord isteach i margadh na RA

Ní minic a thagann branda trealaimh tumadóireachta nua ar an ardán le líne táirge iomlán, ach is é sin an rud atá bunaithe sa Ghearmáin DinimiciúlaNord rinne sé nuair a d'fhógair sé go raibh sé i láthair agus léirigh sé a raon ag seó BOOT i Dusseldorf go luath in 2023. Tá dul chun cinn á dhéanamh ag an gcuideachta fhorásach nuálaíoch seo i margadh na RA anois.

D’fhéadfadh gur branda ‘nua’ é DynamicNord, a cruthaíodh ó bhunsmaoineamh in 2018, ach tá taithí na mblianta ag na daoine atá taobh thiar de – faoi stiúir an Phríomhfheidhmeannaigh Martin Kusche – i ndéantúsaíocht trealaimh tumadóireachta, tar éis dóibh a bheith bainteach le roinnt de na himreoirí móra atá ann cheana féin. . Mar sin tá oidhreacht dhaingean ann, ach mar an gcéanna tá dearcadh úr á thabhairt acu ar an margadh tumadóireachta, agus tá siad tiomanta do bhranda agus do tháirgí a chruthú atá taitneamhach ó thaobh aeistéitiúil, feidhmiúil agus marthanach, ach atá inbhuanaithe agus cairdiúla don chomhshaol freisin.

Tá a cheanncheathrú ag DynamicNord i mbaile Bavárach, Bruckmuhl, in aice le Rosenheim, i ndeisceart na Gearmáine. Chomh maith leis an mbainistíocht, is ann atá na ranna T&F, margaíocht, díolacháin agus lóistíocht, chomh maith leis na rannáin riaracháin go léir, agus a n-ionad seirbhíse cuimsitheach féin.

Tairgeann DynamicNord líne iomlán fearas tumadóireachta

Tá moladh ag dul do tháirgí Gearmánacha go ginearálta as a gcáilíocht tógála, a n-intleacht agus a stíl le blianta anuas – níl le déanamh ach breathnú ar bhrandaí mótarfheithiclí mar Mercedes Benz, Audi agus BMW, a bhfuil clú agus cáil bainte amach acu ar an íomhá seo – agus baineann DynamicNord leas as seo, le gach rud. dá threalamh tumadóireachta atá deartha agus innealtóireacht sa tír.

Forbraíonn foireann T&F na Gearmáine táirgí bunaithe ar thuiscint dhomhain ar riachtanais agus mianta tumadóirí faoin ráiteas misin “Nuálaíocht – Creidiúnacht – Feidhmiúlacht” – .i. caithfidh gach nuálaíocht a bheith inchreidte, agus le bheith inchreidte caithfidh sé a bheith feidhmiúil.

Mar a luadh cheana, tháinig DynamicNord ar an margadh le raon iomlán táirgí, ó rialtóirí, ríomhairí tumadóireachta, BCDanna, culaith fliuch, gardaí gríosa, masks, snorkels agus eití le feisteas tirim, málaí, uaireadóirí tumadóireachta, agus gabhálais eile. Cuireann an chuideachta líne tumadóireachta theicniúil iomlán agus líne saortumadóireachta/speariascaireachta ar fáil freisin, chomh maith le sraith feistis snámha.

Soláthraíonn DynamicNord roinnt dathanna trí na raonta

Ag DynamicNord, oibríonn an fhoireann iomlán gach lá chun an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú i ngach próiseas déantúsaíochta agus ar feadh shaolré an táirge.

Roghnaítear amhábhair, modhanna táirgthe agus láithreacha go han-chúramach. Agus a soláthróirí á roghnú aige, tugann an fhoireann aird ar uathoibriú iomlán, rud a fhágann go n-eascraíonn tomhaltas leictreachais agus uisce níos ísle, agus déantar 80% de na táirgí go léir a mhonarú san Eoraip.

Cuireann DynamicNord roghanna éagsúla buacachta ar fáil, ó seaicéad-stíl BCDs go sciatháin

Déanann DynamicNord gach cuid plaisteach agus gloine dá chuid a athchúrsáil cheana féin masks, déantar cuir isteach an phóca chos eite as dramhaíl PP agus TPR, agus déantar na crúcaí fionraí ó dhramhaíl ríomhaire.

Tacaíonn an chuideachta freisin le go leor eagraíochtaí cosanta comhshaoil, ar nós ElasmOcean agus CRAM, chomh maith le tionscadail um chosaint an chomhshaoil ​​​​a reáchtálann Cónaidhm Tumadóireachta na Catalóine.

NB: Beidh foireann DynamicNord ag taispeáint a raon iomlán ag an Seó Tumadóireachta GO ag an NAEC Stoneleigh an 1-2 Márta 2025.